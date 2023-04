Flucht in Warschaus Arme

IMAGO/Forum Den »Weißer-Adler-Orden« kann sich Wolodimir Selenskij (l.) künftig an die Brust heften (Warschau, 5.4.2023)

Polens höchste staatliche Auszeichnung, den »Weiße-Adler-Orden«, gab es für Wolodimir Selenskij zum Frühstück. Die Verleihung war der erste Programmpunkt beim eintägigen Staatsbesuch des ukrainischen Präsidenten in Warschau am Mittwoch. Gastgeber Andrzej Duda wurde nicht müde zu preisen, wie »heldenhaft« die Ukraine und ihre Bürger »nicht nur das eigene Land, sondern ganz Europa und die gesamte freie Welt« verteidigten. Selenskij würdigte Polen als drittwichtigsten Waffenlieferanten der Ukraine nach den USA und Großbritannien, und Duda rutschte etwas heraus, was er eigentlich wohl hätte für sich behalten sollen (das passiert ihm öfter): dass Polen mit der Lieferung von Kampfjets des sowjetischen Typs MiG-29 entgegen allen NATO-Absprachen schon vor Monaten vorgeprescht sei und die Ukraine demnächst weitere zehn dieser Maschinen erhalten werde. Dass die Bundesrepublik dazu eigentlich auch noch hätte gefragt werden müssen (die polnischen MiGs waren zum großen Teil aus NVA-Beständen übernommen worden), blieb unausgesprochen. Vielleicht hat sie ja auch zugestimmt.

Später dann ein Wirtschaftsforum, auf dem Polen beanspruchte, als Ausgleich für seine Aufwendungen bei der »Ukraine-Hilfe« auch einen Löwenanteil an den Pfründen des Wiederaufbaus zu bekommen, und ein Selenskij, der – wenige Tage nach dem Besuch einer deutschen Wirtschaftsdelegation unter Robert Habeck, die dasselbe gefordert und immerhin eine Panzerfabrik von Rheinmetall im Angebot gehabt hatte – etwas zurückhaltender antwortete, polnische Investoren seien – »in einer Reihe mit anderen« – selbstverständlich willkommen. Am Abend dann noch ein Auftritt beider Staatschefs im Hof des Warschauer Königsschlosses vor ausgewählten Jubelpolen und -ukrainern. Historische Belastungen zwischen Polen und Ukrainern wurden ausgeklammert; im Sommer jährt sich zum 80. Mal die ukrainische Mord- und Vertreibungsaktion gegen polnische Nachbarn in Wolynien und Ostgalizien. Statt dessen Selenskij mit der doppelbödigen Aussage, die Ukrainer betrachteten »die Polen heute als Freunde für Jahrhunderte«.

War das, so widersprüchlich es formuliert war, nur pathetische Phrase? Womöglich nicht. Er hoffe, »dass es zwischen Polen und der Ukraine keine politischen, wirtschaftlichen und vor allem historischen Grenzen« mehr geben werde, so Selenskij. Ein Meinungsbeitrag in der Rzeczpospolita vom Donnerstag sekundierte: »Bauen wir die REPUBLIK wieder auf«, forderte der Warschauer Politologe Tomasz Grzegorz Grosse auf einer ganzen Zeitungsseite. Was ist damit gemeint? Wenn Polen die »Republik« mit großen Buchstaben schreiben, meinen sie den frühneuzeitlichen Adelsstaat, der große Teile der heutigen Ukraine umfasste. Allerdings in einem minderen Status quasikolonialer Abhängigkeit: oben katholische Magnaten, unten Massen orthodoxer ausgebeuteter Bauern, Vorläufer der heutigen Ukrainer. Die (von der katholischen Kirche heftig herbeigepredigte) Unfähigkeit der polnischen Eliten, seinerzeit die Bewohner der orthodoxen Ostgebiete als »drittes Staatsvolk« zu akzeptieren, gilt heute als einer der Gründe dafür, dass sich die Adelsrepublik im 17. Jahrhundert in endlosen Aufstandsbekämpfungskriegen im Osten ruinierte, und damit auch als Hauptauslöser des Niedergangs des polnischen Staates im 18. Jahrhundert.

Sind die polnischen Eliten also »vor Erfolgen vom Schwindel befallen«, dass sie ausgerechnet an dieses historisch gescheiterte Experiment wieder anknüpfen wollen? Auszuschließen ist das nicht. Nostalgische Sehnsucht nach der mit der »Republik beider Nationen« verlorengegangenen Großmachtrolle Polens in Europa ist in großen Teilen der politischen Klasse Polens nach wie vor virulent – auch wenn es nur selten explizit eingestanden wird. Als Staatsgründer Jozef Pilsudski in der Zwischenkriegszeit schon einmal versuchte, Polen um die Ukraine zu erweitern, lief es auf die Aufteilung des Landes zwischen Polen und der Sowjetunion im Frieden von Riga 1921 hinaus. Und auf Dauerkonflikte mit der damals etwa zehn Prozent der polnischen Bevölkerung ausmachenden ukrainischen Minderheit. Inzwischen sind nach Zählungen des Bundes der Ukrainer in Polen einschließlich der Kriegsflüchtlinge schon wieder drei Millionen Ukrainer im Land ansässig – acht Prozent der Bevölkerung. Und der Verband hat sich eine große Aufgabe gestellt: Weil die meisten Geflohenen in Polen aus dem russischsprachigen Osten des Landes kämen und durch das russische Internet beeinflusst seien, müssten sie zunächst durch entsprechende Indoktrinierung zu Ukrainern im politischen Sinne gemacht werden. Sonst, so Verbandspräsident Miroslaw Skorka am Donnerstag gegenüber der Rzeczpospolita, drohe Polen eine »fünfte Kolonne der ›russischen Welt‹«.