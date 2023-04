Revisionistische Leerstelle

Andreax Ronchini/NurPhoto/IMAGO Gedenkakt mit Präsident Sergio Mattarella für die 355 Ermordeten in Rom (24.3.2023)

Italiens faschistische Regierungschefin Giorgia Meloni hatte Ende März den Geiselmord an 335 Antifaschisten, Regimegegnern und Juden vor 79 Jahren in Rom zum Anlass für üble geschichtsrevisionistische Äußerungen genommen. Dies haben vom Partisanenverband ANPI über den sozialdemokratischen Partito Demokratico (PD), die Fünf-Sterne-Bewegung M5S und das Bündnis Linke und Verdi (Grüne) bis zu den Kommunisten mit Maurizio Acerbo vom PRC und linken Medien wie dem Il Manifesto sowie dem Onlineportal Contropiano entschieden verurteilt.

Den Gedenkfeiern mit Staatspräsident Sergio Mattarella am 24. März am Denkmal an der Hinrichtungsstätte in den Fosse Ardeatine blieb Meloni fern. In einer Mitteilung zu diesem Tag erklärte sie, 335 »Italiener« seien von den Nazibesatzungstruppen als Vergeltung für den Partisanenangriff in der Via Rasella »barbarisch abgeschlachtet« worden. Doch zu den Tätern gehörten auch Mussolinifaschisten. Das fehlte bei Meloni.

Der Verband ANPI enthüllte, dass die Liste der Geiseln vom Polizeipräsidenten des Marionettenregimes Mussolinis in der Salo-Republik mit erstellt worden war. Die Sekretärin des Präsidiums der Abgeordnetenkammer, Chiara Braga vom PD, belehrte Meloni: Die Geiseln wurden zur Vergeltung umgebracht, weil sie Partisanen, Politiker, Juden, Oppositionelle waren. Roberto Fico vom M5S stellte klar, es werde nicht zugelassen, dass die Geschichte »umgeschrieben wird«.

Legitimer Angriff

Nach 1945 von rechten und faschistischen Kreisen – und auch jetzt wieder vom Senatspräsidenten Ignazio La Russa von Melonis Partei »Brüder Italiens« (FdI) – wurde verbreitet, der Angriff auf eine Kompanie des Regiments »Bozen« (Südtirol) in der Via Rasella in Rom, den 33 Uniformierte nicht überlebten, sei eine illegitime Operation gewesen. Tatsächlich handelte es sich um eine in »voller Rechtmäßigkeit« durchgeführte »Aktion des Krieges«, wie das Appellationsgericht in Rom bereits 1954 nachgewiesen hatte.

Aus Rache wurden 335 Geiseln ermordet. Die Erschießungen leitete der Polizeichef von Rom, SS-Obersturmbannführer Herbert Kappler. Er war, wie der italienische Historiker Guido Gerosa in seinem Buch »Il Caso Kappler« von 1977 nachwies, »der große nazistische Kontrolleur des Terrors, der oberste Leiter der Vernichtung des jüdischen Ghettos«, ein »besonders fanatischer Nazi, der skrupellos wie ein wildes Tier mordete«. Kappler legte fest, für jeden bei dem Angriff getöteten zehn Italiener zu erschießen. Die Opfer wurden in die Fosse Ardeatine (Sandsteinhöhlen) an der Via Appia Antica bei Rom getrieben, wo sie in Gruppen zu fünf Mann niederknien mussten und durch Genickschüsse ermordet wurden. Am Ende waren mehr als nur 330 Personen zusammengetrieben worden. Um keine Mitwisser am Leben zu lassen, wurden die weiteren fünf auch noch umgebracht.

Mehr als nur »Italiener«

Opfer dieses Verbrechens wurden Menschen verschiedenener politischer Richtungen, Klassen und Altersstufen. Es fielen: Der kommunistische Professor Gioacchino Gesmundo und der Oberst Giuseppe C. L. di Montezemolo, Organisator des Widerstandes in Militärkreisen, Pilo Albertelli von der radikaldemokratischen Aktionspartei und General Simone Simoni, Veteran des Ersten Weltkrieges, General Dardano Fenulli, stellvertretender Kommandeur der Division »Ariete«, die im Herbst 1943 der Okkupation der Hitlerwehrmacht entgegengetreten war, der Arbeiter Valerio Fiorentini, der den Widerstand in den Städten organisiert hatte. Unter den waren 134 Arbeiter, Angestellte oder Beamte. 38 waren Offiziere, darunter fünf Generäle. Zwölf Opfer waren Bauern, neun Studenten, fünf Industrielle, und einer war Priester. Der jüngste Tote war 15 Jahre, der älteste 74.

Kappler wurde von einem italienischen Gericht nach 1945 zu lebenlanger Haft verurteilt. Wegen einer Krebserkrankung genoss er seit März ’76 Haftverschonung. 1977 gelang ihm mit Hilfe von Komplizen die Flucht in die BRD, wo der Kriegsverbrecher im Februar 1978 starb.