»Ostermärsche«. Orte und Termine aller Ostermärsche finden Sie im Internet auf: www.friedenskooperative.de/ostermarsch-2023

»Zur Lage in Palästina«. Zoom-Vortrag. Mustafa Barghouthi war in den 1990er Jahren Mitglied der Palästinensischen Delegation für Friedensverhandlungen, 1991 war er Delegierter zur Madrider Konferenz, die auf eine Beendigung des Israel-Palästina-Konflikts abzielte. Er trat 2005 als Kandidat zur Präsidentenwahl der Autonomiebehörde an, als Nachfolge Jassir Arafats. Mittwoch, 5.4., 19 Uhr. Zoom-Meeting beitreten: kurzelinks.de/Zoom-Palaestina

»Hände weg von Wedding«. Miteinander. Die sozialistische Stadtteilinitiative »Hände weg vom Wedding« lädt zum Solitresen ein. Zeit und Raum für Informationen zum Vernetzen. Außerdem gibt es den Solicocktail »Roter Wedding«. Donnerstag, 6.4., 20 Uhr. Ort: Café Cralle, Hochstädterstr. 10 a, Berlin. Veranstalter: Hände weg vom Wedding

»Wir waren das dunkle Herz der Stadt«. Film. Dokumentiert werden die Hamburger Altstadt und die darin liegenden historischen drei Gängeviertel. Dieser von Armut betroffene, jahrhundertealte Stadtkern galt an der Schwelle zum 20. Jahrhundert als einer der größten Slums Europas und wurde von 1880 bis 1939 flächensaniert. Es entstanden dort das Kontorhausviertel und die Einkaufsmeile Mönckebergstraße, die den Pariser Boulevards nachempfunden wurde. Montag, 10.4., um 14 Uhr Teil 1 (der Regisseur ist zugegen), 16.15 Uhr Teil 2 und 19 Uhr Teil 3. Ort und Veranstalter: Metropolis-Kino, Kleine Theaterstr. 10, Hamburg