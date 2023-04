Komm mir nich' mit Forensik

Pascal Chantier/Plaion Pictures/dpa Auf der Suche nach dem fehlenden Detail: Gérard Depardieu als Maigret

Keiner kann dem Holmes die Pfeife reichen. Der literarischen Weltgestalt, unzweifelhaft von der Kragenweite eines Prometheus oder Faust, eines Hamlet oder Batman. Reizvoll für jeden männlichen Darsteller. Stattliche 81 Schauspieler haben den Kauz aus der Baker Street bislang porträtiert. Bei seinen Kollegen aus dem französischen Sprachraum ist das etwas verwickelter. Während Hercule Poirot in puncto Weltruhm – gäbe es nicht eben jenen Holmes – die Nummer eins wäre, bisher aber bloß von sieben Schauspielern verkörpert wurde, verhält es sich mit Jules Maigret umgekehrt. Obgleich auch er zu den berühmten Detektiven der Literaturgeschichte zählt, fällt, wenn sein Name fällt, durchaus nicht bei jedem gleich der Groschen. Und dennoch scheint diese Figur etwas ähnlich Herausforderndes in oder an sich zu haben wie die Figur Sherlock Holmes. 27 Darsteller sind bislang als Maigret angetreten. Unter ihnen Charles Laughton, Heinz Rühmann, Jean Gabin, Michael Gambon, Rupert Davies, Richard Harris, Rowan Atkinson und nun auch Gérard Depardieu.

Es wäre töricht, ab einem gewissen Grad der Meisterschaft, künstlerische Arbeit gegeneinander abzuwiegen. Beim Schauspiel liegt die Leistung gerade im eigentümlichen Gepräge, das einem gegebenen Muster neu gegeben wird. In der neuen Interpretation eines Bekannten, das als solches nicht greifbar ist, vielmehr durch die Zusammenschau aller bisherigen Interpretationen erst sichtbar werden kann. So weit, so metaphysisch. Und doch begegnet man mitunter einer Interpretation, die dem rekonstruierten Muster näher kommt als die vorigen, die dem, was man kennt, ohne es getroffen zu haben, mehr gleicht, als Quintessenz aller bisherigen Auslegungen einer Rolle. Das ist bei Depardieus Darstellung des Maigret der Fall.

Apropos Fall. Wer wurde denn diesmal ermordet? Die Handlung des mit seinen 89 Minuten erfreulich kurzen Films basiert auf dem Roman »Maigret et la jeune morte«, den der Schöpfer der Maigret-Figur, Georges Simenon, 1954 innerhalb von acht Tagen geschrieben hat. Im Paris der fünfziger Jahre wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Mit mehreren Stichwunden. Ihre Identität bleibt zunächst unbekannt, ihr elegantes Abendkleid könnte eine Spur sein. Niemand scheint sie zu kennen oder zu vermissen. Jules Maigret, der zuständige Kommissar, macht sich auf die Suche. Die Ermittlungen führen ihn durch die Nachtwelt von Paris bis in die Boheme. Je weiter Maigret kommt, desto mehr erinnert ihn das Verbrechen an einen tragischen Vorfall seiner eigenen Vergangenheit.

Langsam, ganz langsam robbt der Ermittler sich durch den Fall, von Befragung zu Befragung. Und so ruhig, fast gediegen die Dialoge sind – der Verzicht auf Hintergrundmusik trägt zu dieser Ruhe bei –, wünscht man sich bald, dieser Film, der so viel Wert aufs Gestische legt, redete mehr mit Gesten zum Publikum als mit Worten. Der Kriminalfall ist simpel, zumal man in der einzigen Szene, die die sonst personale Erzählperspektive bricht – der Parallelmontage zu Beginn –, Informationen erhält, die Maigret erst einmal nicht hat. Auch der Kniff, mit dem der Kommissar am Ende den Fall zur Lösung bringt, ist vom Allergewöhnlichsten.

Der Wert von »Maigret« liegt in Maigret. Die Kamera ist nicht statisch, aber langsam. Beweglich, aber nicht wacklig. Selten filmt sie eine Szene einfach ab. Bewegt sie sich, dann mit langsamen Schwenks. Verharrt sie, rollt der Hintergrund hinweg. Auch das aber dezent. Gelegentliche Zuckungen via Zoom sorgen für einen fast unmerklichen, kaum bewusst aufgenommenen Eindruck leichter Unruhe. An diesem Übergang von Phlegma und innerer Unruhe bewegt sich die Figur von Maigret, wie Depardieu sie auslegt. In Bewegung und Stimme vermittelt er eine Müdigkeit an der Welt – dauernde Anteilnahme ermüdet –, und gewissermaßen verkörpert hier nicht nur Depardieu den Maigret, sondern auch Maigret den Depardieu, der im Herbst seiner Laufbahn von eben dieser Müdigkeit befallen scheint. Zugleich kommt darin der Charakter der literarischen Vorlage zum Ausdruck, die reduzierte Spielweise Depardieus entspricht der reduzierten Schreibweise Simenons, der seine Bücher ungern dick werden ließ und nie mehr mit Worten machte, als ihm unbedingt nötig schien.

Wo andere Ermittler methodisch breit auffahren oder ihr deduktives Genie aufblitzen lassen, bleibt Maigret – in den Büchern wie auch hier in diesem Film – ganz in sich. Zuweilen wird er philosophisch. Ein Ermittler, sagte er, darf sich nicht zu intensiv auf die Spur stürzen, er muss eine gewisse Distanz halten und seine Punkte setzen, und irgendwann wird, durch ein scheinbar unbedeutendes Detail, das ganze Muster offenbar. Chaos, wie es am Anfang jeder Ermittlung steht, täuscht. Maigret braucht die Welt nicht mit Kraft oder Methode zu ordnen, weil er weiß, dass sie längst geordnet ist.

So erlebt der Zuschauer (wie der Leser der Romane) vergleichsweise wenig Forensik. Wenig Crime Scene Investigation, wenig Autopsie, keine Statistiken, kein Geoprofiling, keine Verhaltensanalyse wie in zeitgenössischen Produktionen, die das Verbrechen gern im Technischen ertränken. Maigret arbeitet intuitiv, er dockt am Menschen an, fühlt und denkt sich ein. Der Modus operandi interessiert ihn weniger als die Victimologie, aber auch die eben nicht im analytischen Sinn. Maigret sucht nach der Geschichte des Opfers, den letzten Begegnungen der ermordeten Frau und ihren biographischen Hintergründen. Das ist so bescheiden, dass es schon wieder angeberisch wirkt.

Doch warum fasziniert diese seltsam abgezogene Art Kriminalfiktion dennoch? Der Schachbrettkrimi, wie man ihn von Arthur Conan Doyle oder Agatha Christie, aus Umberto Ecos »Der Name der Rose« und zuletzt durch Rian Johnsons »Knives Out«-Filme kennt, funktioniert nicht trotz, sondern wegen seiner flachen Charaktere. Seelisches lenkt eher ab. Die Faszination kommt aus dem Handwerk, nicht der Mensch, das Genie ist von Interesse. Beim Charakterkrimi dreht sich alles um den Ermittler als Menschen, sein Leiden an der Welt, seine Urteile über sie.

Maigrets Schwermut unterscheidet sich allerdings von der selbstgerechten Schwermut neuerer Repräsentanten des Charakterkrimis. Brunetti oder Wallander sind unerträglich langweilige Persönlichkeiten, dieser artikuliert den Missmut der einfach Arbeitenden, jener das gute Gewissen der Oberschicht, zusammen wären sie gewissermaßen die vollendete Koalition in Rot-Grün. Maigret stammt aus einer Zeit, in der Elend noch sublim ertragen und vom Ermittler Ihres Vertrauens nicht erwartet wurde, dass er das Publikum darüber belehrt, wie man zu leben hat. Wenn überhaupt, vermittelt sich in Maigret, wie zu leben geht. Er gleicht eher Philip Marlowe, dem Gerechten in einer Welt von Ungerechten. Der Gutes tut, wo er kann, und ansonsten die Fresse hält.

So schafft »Maigret«, Haltungen einer Zeit wieder zu erwecken, in der man noch richtig im Falschen sein konnte.