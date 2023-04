Kein Traumberuf

Inga Kjer/imago/photothek Schlechte Arbeitsbedingungen schaffen schlechte Ausbildungsqualität, befand eine Studie von Verdi schon im vergangenen Oktober

Seit 2020 gilt die neu geregelte Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann. Nachdem die Zahl der unterschriebenen Ausbildungsverträge 2021 noch zugenommen hatte, ging sie im vergangenen Jahr bereits wieder zurück.

Das Statistische Bundesamt meldete am Dienstag, dass 2022 noch 52.300 Frauen und Männer eine Pflegeausbildung aufnahmen; 4.000 oder sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Allerdings seien die Zahlen noch vorläufig, vermerkte die Wiesbadener Behörde, bis Juli könne es noch Nachmeldungen geben, wobei die Datenlage auf der Grundlage der »Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung« je nach Bundesland sehr unterschiedlich ausfalle: So hätten Bremen, Rheinland-Pfalz und Sachsen mitgeteilt, dass sie von keinen größeren Differenzen zwischen den vorläufigen und den endgültigen Ergebnissen ausgingen.

Auch wegen des steigenden Bedarfs an Pflegepersonal hatte der Bundestag 2017 das »Pflegeberufegesetz« beschlossen, in dem das Altenpflege- und das Krankenpflegegesetz zusammengeführt wurden. Seit 2020 gilt es für Auszubildende, die zwei Jahre lang gemeinsam die Grundlagen der Pflege erlernen. Im dritten Jahr können sie sich auf die Pflege alter Menschen oder kranker Kinder spezialisieren. Wer im dritten Jahr die generalistische Ausbildung fortsetzt, erwirbt den Berufsabschluss »Pflegefachfrau« bzw. »Pflegefachmann«, wie das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Internetseite informiert. Bei der Neuordnung wurde die Erhebung eines Schulgeldes verboten. Statt dessen hätten die Pflegeauszubildenden »Anspruch auf eine angemessene Ausbildungsvergütung«. Finanziert wird die Pflegeausbildung einheitlich über Landesfonds, womit »bundesweit eine qualitätsgesicherte und wohnortnahe Ausbildung« ermöglicht werde. »Durch ein Umlageverfahren werden ausbildende und nicht ausbildende Einrichtungen gleichermaßen zur Finanzierung herangezogen.«

Wie groß die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist, verdeutlichte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi anlässlich der Präsentation des »Ausbildungsreports Pflegeberufe 2021« im Oktober vergangenen Jahres. So habe die »chronische Personalnot in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten« sich »deutlich auf die Qualität der Ausbildung in den Pflegeberufen« ausgewirkt. »Weniger als 43 Prozent der Auszubildenden in der Pflege sind mit ihrer Ausbildung zufrieden«, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. »Das ist ein Alarmsignal und deutlich schlechter als in anderen Berufen.« Der Ausbildungsreport basierte auf der Befragung von mehr als 3.000 Auszubildenden und Studierenden. Nahezu die Hälfte der Befragten gab an, sich häufig oder immer durch die Ausbildungsbedingungen belastet zu fühlen. Hohen Zeitdruck nannten 62 Prozent als Problem, mangelnde Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben 48 Prozent und fehlende Pausen 43 Prozent. Die Ergebnisse belegten die hohe Belastung schon während der Pflegeausbildung, so Bühler. »Kein Wunder, dass viele die Ausbildung abbrechen oder kurz nach ihrem Abschluss das Weite suchen.«

Die Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen sind nach wie vor angespannt, da allerorts Personal fehlt, wie auch bei den Streiks der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes betont wurde. Trotz aller Lippenbekenntnisse hat sich in den zurückliegenden Jahren die Lage noch verschärft. Dass in der Tarifrunde die Möglichkeit der Lohnsenkung für Krankenhauspersonal im Falle schlechter Wirtschaftsdaten geschaffen werden sollte, dürfte die Attraktivität der Pflegeberufe nicht unbedingt erhöhen.