Nachschlag: Brot und Spiele

Seskim Photo TR/IMAGO

Der Fußballsport in der Türkei kam am Sonntag abend seiner Aufgabe, die Bevölkerung von Erdbebenkatastrophe sowie sozialen und politischen Missständen abzulenken, erfolgreich nach. Im Istanbuler Derby empfing Fenerbahce vor 47.000 eigenen Fans (Stadionverbot für den Gastklub) seinen Rivalen Besiktas. Der Gastgeber dominierte die erste Hälfte und ging dank eines (Schwalben-)Elfers in Führung. Auch die zweite Hälfte startete quasi mit einem Strafstoß für Fenerbahce, der für Besiktas zudem einen Platzverweis zur Folge hatte. Als dieser Elfer in der 52. Minute danebenging, wendete sich das Blatt. Trotz des Platzverweises und des 0:1-Rückstands gelang den Gästen in der 58. der Ausgleich. In der 62. traf Besiktas erneut und ging 1:2 in Führung. Als es in der 91. Minute dann 1:4 für die Gäste stand, hatten die Fenerbahce-Fans begonnen, die Besiktas-Tore zu bejubeln. Den Anschlusstreffer zum 2:4 Endstand quittierten die Fenerbahce-Fans mit Buhrufen. Für die einen ein Spektakel, für die anderen ein Debakel. (cka)