»Die Kommunen werden von der Landesregierung blockiert«

Kristin Bethge/dpa Außerhalb Bayerns leichter zugänglich: Notfall-Kit in einem Raum des Vereins Fixpunkt (Berlin, 18.6.2018)

Nürnberg nimmt seit langem bundesweit eine negative Spitzenposition bei der Zahl von Drogentoten ein. Die Regierungspartei CSU verspricht stets Abhilfe. Konnten Sie bisher vor Ort etwas davon merken?

In der Landesregierung ist mittlerweile angekommen, dass es kein positives Aushängeschild für bayrische Großstädte ist, regelmäßig Spitzenplätze bei der Zahl der Drogentoten einzunehmen. Wir können daher Gespräche offener führen, als noch vor fünf oder zehn Jahren. Grundsätzliches Problem bleibt aber, dass man dort nicht von den ideologischen Leitlinien abweichen mag. Daher können manche Hilfen, die bundes- und weltweit bewährt sind und angewendet werden, in Bayern nicht umgesetzt werden.

Gibt es also keinen Lichtblick?

Es gibt mit dem Notfallmedikament Naloxon ein Beispiel für gute bayrische Drogenpolitik. Es unterbindet die weitere Aufnahme von Opiaten in den Blutkreislauf und sorgt bei einer Überdosis sofort dafür, einen drohenden Todesfall zu verhindern. Die Landesregierung hat sehr viele Mittel bereitgestellt, um eine Verbreitung und Finanzierung des Medikamentes zu sichern. Sie ist damit auch bundesweit Vorreiter geworden. Aber: Naloxon kann man sich bei akuter Überdosis nicht selbst verabreichen. Das muss eine andere Person vornehmen.

Der Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder hat jedoch Drogenkonsumräume in Bayern kategorisch ausgeschlossen.

Die ideologischen Vorbehalte stehen der Rettung von Menschenleben im Wege. In offiziellen Drogenkonsumräumen für Schwerstabhängige wäre das Eingreifen bei Überdosierungen kein Problem und würde dadurch auch die medizinischen Notfallsysteme erheblich entlasten helfen. Wir bräuchten einen niedrigschwelligen Zugang zu Drogenersatzstoffen wie Methadon und wir sollten auch in Nürnberg wieder über Originalstoffvergabe für Schwerstabhängige nachdenken. Ebenso wären mehr Angebote in bestimmten Muttersprachen nötig, geförderte Wohnungen für Drogenabhängige und Leute aus dem Entzug. Auch eine geregelte Freigabe von Cannabis ist sinnvoll, wenn sie gut umgesetzt wird.

Die größte fränkische Stadt ist seit Kriegsende nahezu durchgängig von der SPD regiert worden. Seit 2020 stellt die CSU aber den Oberbürgermeister. Konnten Sie seither eine Veränderung der Drogenpolitik in der Stadt feststellen?

Bisher glücklicherweise nicht. Das befürchtete Abgleiten in dunklere Kapitel repressiver bayrischer Drogenpolitik hat sich nicht bewahrheitet. Die Nürnberger CSU führt die offene und lösungsorientierte Politik der Nürnberger SPD mehrheitlich weiter, mit der sie auch in einer Koalition ist. Blockiert werden die Kommunen weniger von lokalen Parteien als von der Landesregierung.

Ihre Institution gibt es jetzt seit über 40 Jahren. Wer wendet sich in erster Linie an Sie?

Wir kümmern uns hauptsächlich um Menschen, die illegalisierte Drogen konsumieren und deren Angehörige. Uns erreichen jährlich etwa 4.000 Anfragen für intensive Beratungen und Hilfe. In den letzten Jahren haben wir eine starke Zunahme von Anfragen von Angehörigen und Eltern, die ein Problem im Konsum ihrer Kinder sehen. Betroffene kommen aus unterschiedlichen Beweggründen zu uns.

Während Opiatnutzer häufig schwer abhängig sind und direkte Hilfe zum Überleben benötigen, bis hin zu Hilfen bei der gesellschaftlichen Wiedereingliederung, kommen Stimulantienuser und Cannabinoidkonsumenten aus anderen Gründen zu uns. Opiate werden häufiger zur Dämpfung der belastenden Gefühle zum Beispiel durch Traumata benutzt, Stimulantien eher für die Steigerung der eigenen Leistungsfähigkeit und Selbstoptimierung. Cannabinoide werden eher zum Entspannen und in der Freizeit konsumiert. Es braucht daher für alle drei Gruppen andere Ansätze.

Gibt es spezielle Angebote, diese Menschen zu erreichen?

Neben der Spezialisierung unserer Beratung nach Konsumgruppen bieten wir Beratungen in acht Sprachen an. Das ist bundesweit ein Alleinstellungsmerkmal der Mudra, aber in Nürnberg zwingend notwendig. Wir bieten kultursensible Beratungen an und versuchen Familien- und Wertevorstellung zu berücksichtigen, je nach Herkunft.