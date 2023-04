Monika Skolimowska/dpa Das »Beste«: Die Berliner Koalition von CDU und SPD stellte am Montag ihre Hauptstadtpläne vor

An Pathos und Worthülsen mangelte es nicht, als CDU und SPD am Montag in Berlin ihren Koalitionsvertrag für Berlin vorstellten, den sie an 25 Tagen ausgehandelt haben. Von »Vielfalt«, »Aufbruch« und »Innovation« war mehrfach die Rede. CDU-Landeschef Kai Wegner, designierter Regierender Bürgermeister, pries Berlin auf der Pressekonferenz als »die Metropole mit den größten Chancen in Europa« und behauptete, man habe einen »Koalitionsvertrag für alle Berlinerinnen und Berliner« ausgehandelt. Die SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey sprach von einem »Vertrag, der zusammenführt, der ausgleicht, der die Stadt im Blick hat«.

Tatsächlich markiert das 135 Seiten starke Papier mit dem wenig bescheidenen Titel »Das Beste für Berlin« eher eine Kurskorrektur nach rechts, wenn man die Prioritäten darin mit den Schwerpunkten des »rot-grün-roten« Senats vergleicht. Das lässt sich etwa an den innenpolitischen Vorhaben ablesen wie der flächendeckenden Einführung von Bodycams und Tasern bei Einsatzkräften und der Einstellung von bis zu 1.000 Personen bei Polizei und Feuerwehr und zwei weiteren Behörden.

Wegner hob hervor, die neue Koalition stehe »hinter unserer Polizei«, die man mit moderner Technik ausstatten wolle, um Berlin »sicherer und sauberer zu machen«. In kühner Logik begründete der CDU-Mann die Stärkung der Einsatzkräfte ausgerechnet mit dem Schutz von Minderheiten. Polizei und Feuerwehr dienten der Absicherung einer »bunten, vielfältigen Metropole, in der jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann«, so Wegner. Giffey bezeichnete den Klimaschutz und bezahlbares Wohnen als »die beiden großen Zukunftsfragen der Stadt«. Im Koalitionsvertrag ist ein »Sondervermögen Klimaschutz, Resilienz und Transformation« mit einem Volumen von zunächst fünf Milliarden Euro vorgesehen. Die neue Koalition sei bereit, Ende 2024 bei Bedarf weitere bis zu fünf Milliarden Euro dafür in die Hand zu nehmen.

Beim Thema Wohnen setzt Giffey, die sich zuletzt als Blockiererin der von den Berlinern per Volksentscheid beschlossenen Enteignung großer Wohnungskonzerne hervorgetan hat, nach wie vor aufs Bauen. Ein »Schneller-Bauen-Gesetz« soll Genehmigungsverfahren beschleunigen. CDU und SPD haben sich darauf geeinigt, jährlich im Schnitt 20.000 neue Wohnungen zu bauen. Davon sollen 5.000 Sozialwohnungen sein. Bei der Mobilität setzt »schwarz-rot« laut eigenen Aussagen auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. So soll ein unbefristetes 29-Euro-Ticket für alle eingeführt werden. Wegner sprach in diesem Zusammenhang von einer »Mobilitätswende«. Man setze dabei auf »Angebote und nicht Verbote«. Der CDU-Chef ergänzte, dabei müsse aber der Individualverkehr, sprich: Autofahrer, »auch noch in Berlin Platz haben«. Ein anderer Schwerpunkt im Koalitionsvertrag ist die Digitalisierung. Bis zum Ende der Legislaturperiode soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, ihre Akten elektronisch zu führen. Ein weiterer Punkt: Der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) soll einen Platz im Stadtbild bekommen. »Wir nehmen Gespräche mit den Bezirken auf mit dem Ziel, eine repräsentative Straße beziehungsweise einen Platz nach Helmut Kohl zu benennen«, hieß es von CDU und SPD dazu.

Ab diesem Dienstag stimmen SPD-Mitglieder über das Dokument ab, das Ergebnis soll am 23. April feststehen. Die CDU entscheidet auf einem Parteitag, der wohl am 24. April stattfindet. Erst danach soll bekanntgegeben werden, wer welchen Senatsposten übernimmt. Beide Parteien haben vereinbart, dass sie je fünf Senatsverwaltungen übernehmen. Stimmen beiden Seiten zu, sei am 26. April die Unterzeichnung des Koalitionsvertrags geplant, so Giffey. Einen Tag später könne Wegner zum Regierungschef gewählt werden.

Die Fanhilfe Hertha BSC kritisierte den Koalitionsvertrag als »Frontalangriff auf die Fan- und Freiheitsrechte in unserer Stadt«. Die geplante massive Aufrüstung der Polizei werde nicht für mehr Sicherheit sorgen, sondern »das Feindbild Fan der Sicherheitskräfte weiter zementieren«. Bemerkenswert: Der DGB dagegen schrieb in einer Mitteilung vom Montag, die erste Bewertung des Koalitionsvertrags falle »positiv aus«. Die Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg, Katja Karger, sagte, »damit kann Berlin zur Hauptstadt guter Arbeit und guter Bildung werden«.