»Dafür gibt es keine Erklärung«

Annuschka Eckhardt/jW Selbstbewusst tritt Dilan S.(M.) ihren Angreifern im Gericht entgegen (Berlin, 3.4.2023)

Berliner Amtsgericht Tiergarten am Montag morgen: »Um dem Faustschlag der blondhaarigen Frau auszuweichen, ging ich einen Schritt nach hinten und stieß gegen einen zwei Meter großen Mann. Als ich ihn anflehte, mir zu helfen, beleidigte er mich rassistisch.« Beim zweiten Prozesstag im Fall der heute 18jährigen Dilan S., die vergangenes Jahr als Minderjährige von sechs erwachsenen Angreifern an der Berliner Tramstation Greifswalder Straße/Danziger Straße krankenhausreif geprügelt worden war, waren alle Beschuldigten anwesend. Die sechs Freunde hatten den Geburtstag einer Freundin der Betreiberin der »Ariya Lounge Bar« gefeiert, als sie in der Tram auf die damals 17jährige trafen.

Als die Anklage mit den Zitaten der rassistischen und misogynen Beschimpfungen der jungen Frau verlesen wird, senkt die Dilan S, ihre Augen. Die Angeklagten grinsen. Alle sechs Beschuldigten werden einzeln angehört, nur zwei hatten sich für einen Verteidiger entschieden. Nicht zu ihrem Besten, einer der Beschuldigten plädiert mehrfach auf »Nothilfe«, er meint wohl Notwehr. Alle seien sehr betrunken gewesen, von »Bier und Futschi«.

Nach der Mittagspause werden die Video- und Audiobeweise gezeigt. Dabei wird klar, dass Dilan S. zunächst noch in der Tram von drei der sechs Angeklagten angepöbelt worden war, von denen keiner einen Mund-Nasen-Schutz trug. Auf dem Bahnsteig hört man Schreie, Dilan S. fragt in die Menge: »Warum hilft mir keiner?« Darauf folgt der Notruf an die Polizei: »Ich wurde hier grade von sechs Leuten verprügelt, an der Greifswalder Straße«, weint eine junge Frauenstimme.

Die Staatsanwaltschaft hatte erst sechs Monate nach der Tat Anklage erhoben, obwohl es laut Aussagen der Polizei sehr gutes Videomaterial gibt. Das macht die Beweisführung wesentlich schwieriger. »Das zeigt uns mal wieder, wie dieser Staat mit rechten und rassistischen Angriffen umgeht – und zwar nicht prioritär«, sagte der Berliner Linke-Abgeordnete Ferat Kocak, der selbst auch beim Verfahren anwesend war, am Montag gegenüber junge Welt. Von dem Prozess erwarte er nicht viel, außer dass sich möglichst viele mit Dilan S. solidarisieren. Sie saß im Gericht alleine den sechs Beschuldigten gegenüber.

Als Dilan S., die sowohl Geschädigte als auch Nebenklägerin ist, in den Zeugenstand berufen wird, berichtet sie mit sicherer Stimme von den Beleidigungen der Erwachsenen. »Darf ich diese Ausdrücke hier benutzen?«, fragt sie die Richterin. Erst als sie erzählt, wie sie von den Beschuldigten umringt und geschlagen wurde, ohne dass jemand ihr zur Hilfe eilte, fängt sie an zu weinen.

»Ein herrlicher Prozess«, kommentierte Kocak sarkastisch. »Die eine Angeklagte sagt, sie sei keine Rassistin, weil sie schon mal einen arabischen Freund hatte und laut ihrer eigenen Aussage bei der Polizei hat sie Dilan als ›Kanakenvieh‹ bezeichnet.« Insgesamt sei das Verfahren durchzogen von einer Täter-Opfer-Umkehr, »sowohl seitens der Täter, die behaupten, Dilan hätte einen von ihnen geschubst, als auch seitens der Polizei, die in ihrer Erstmeldung schrieben, Dilan hätte keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Bis heute hat sich die Polizei nicht entschuldigt.«

In der Berichterstattung von Polizei und unter anderem der Springer-Blätter B. Z. und Welt sowie des RBB wirkte es zunächst so, als wäre Dilan S. angegriffen worden, weil sie keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Das Video der Berliner Verkehrsbetriebe aus der Tram steht dagegen. Auch die Richterin meinte, sie ermahnen zu müssen, ihre Maske sei keine regelkonforme FFP2-Maske, sondern »nur« eine medizinische gewesen. Die Richterin fragte Dilan S., wie sie erklären könne, es sei ein rassistischer Angriff gewesen, sie könne von ihrem Aussehen her doch auch »Biodeutsche« sein. »Ich habe dafür keine Erklärung, weil es für so etwas keine Erklärung gibt«, antwortete die 18jährige.