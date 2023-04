Lang vergessenes Leid

Christoph Sandig Privatfoto/dpa Schlimmstenfalls hieß es alles aufessen oder hungern. »Verschickungskind« Christoph aus Leipzig (Westdeutschland, 1954)

Seit mehr als vier Jahren ringen Menschen, die in der Bundesrepublik vor Jahrzehnten in sogenannte Kinderkurheime verschickt wurden, mit offiziellen Stellen darum, dass ihre zum Teil dramatischen Erfahrungen als »Verschickungskinder« zur Kenntnis genommen werden. Was in der deutschen Westrepublik für Eltern und medizinisches Personal von 1950 bis in die 1990er Jahre als probates Mittel erschien, den Nachwuchs aufzupäppeln, wird noch heute von vielen längst Erwachsenen in ihrer Erinnerung als existenzielle Pein durchlitten.

Aufarbeitung ausgebremst

Anja Röhl, die Vorsitzende des Vereins Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschickung (AEKV) e. V., wies gegenüber junge Welt darauf hin, dass auf Länderebene schon vereinzelte Erfolge in der Kenntnisnahme durch Politik und Medien zu verzeichnen seien. Schwer tue sich hingegen die Bundesregierung mit diesem Thema. »Unsere Forderungen nach Anerkennung unseres Leids und Unterstützung unserer ehrenamtlichen Aufarbeitungsleistungen sowie die Einrichtung einer bundesweiten ›Unabhängigen Kommission Aufarbeitung Kinderverschickung‹ werden von einem Ministerium ins andere verschoben, vom Bund in die Länderverantwortlichkeit«, erklärte die Journalistin und Sonderpädagogin. »Mit anderen Worten: Wir werden hingehalten.« Eine bundesweite Unterstützung der seit 2019 ehrenamtlich geleisteten Aufarbeitung des verbreiteten gesellschaftlichen Problems sei längst überfällig.

Um diese Situation aufzubrechen, lädt die Gruppe Verschickungskinder nun für den 19. April alle Betroffenen von Kinderverschickung zu einer »Aktion Kinderkoffer« nach Berlin ein. Sie soll direkt auf dem Platz vor dem Bundeskanzleramt stattfinden. Dem Aufruf zufolge dient der Termin dazu, Aufmerksamkeit auf das »Trauma Verschickung« zu lenken und gemeinsam die rund 43.000 Unterschriften einer Petition zu übergeben, mit denen die »dringend nötige bundesweite Aufarbeitung« unterstützt wird. Während dieser Aktion soll »ein Ring von kleinen Kinderkoffern, zusammen mit Grabkerzen in einen Kreis gestellt« werden, »um den herum sich Betroffene und sie unterstützende Menschen bei den Händen nehmen, gemeinsam schweigen sowie leise oder laut die Lieder der Verschickung singen«. Die Grabkerzen seien als Symbol »für die vielen Kinder gedacht, die in der Verschickung gelitten haben und die unbekannte Anzahl derer, die unter der Verschickung gestorben sind«, erklärte die Aktionsgruppe.

Als die häufigste Nennung des Leids von Verschickungskindern sind in mehreren Untersuchungen jetzt schon das zwangsweise Einfüttern von Essen und Erbrochenem, und das ­Symptom der Angst vor der Härte und Kälte der Mitarbeitenden nachgewiesen. Als Ursachen vorgekommener Todesfälle fanden sich in den Akten bisher zwei Erstickungen an Erbrochenem in der Lunge, eine Gewalttat (Totprügeln durch andere Kinder), mehrere Unfälle und Krankheiten. Dazu müssten jedoch besonders bei Säuglingen und Kleinstkindern auch psychische Gründe in den Blick genommen werden, darunter auch Hospitalismus. In aufgefundenen Akten aus einem Verschickungsheim für Säuglinge in Schleswig habe es geheißen, »ganze Säuglingsstationen starben uns weg«.

Immer mehr Erlebnisberichte

Oft sei gleichzeitig »Unterbesetzung mit Personal und Überbelegung mit Kindern vorgekommen« so Röhl. Das sei in mehreren Akten von der Heimaufsicht immer wieder bemängelt worden. Auch durch »direkten und vorsätzlichen Gebrauch von Gewalt und invasiven Eingriffen bzw. Medikamentengaben« seien »Todesfälle in Kauf genommen worden«. Näheres dazu veröffentlicht der Verein auf seiner Website ­verschickungsheime.de. Forschung hierzu habe bisher noch nicht begonnen, sei aber überfällig.

Bis 2019 war das vom AEKV genannte »Phänomen der Kinderverschickung« nahezu unbekannt. Die Initiative habe inzwischen jedoch schon »Tausende von Zeugnissen über traumatische Erlebnisse in Kindererholungs-, Kinderkur- und Kinderheilstätten« gesammelt, erklärte Anja Röhl. Sie hat mit ihren beiden 2021 herausgegeben Büchern »Das Elend der Verschickungskinder« und »Heimweh. Verschickungskinder erzählen« das Problem breiter zugänglich gemacht. Erschreckend seien vor allem »verschiedene Demütigungen und Quälmethoden, wie beispielsweise das Aufessenmüssen von Erbrochenem, Toilettenverbot, Strafstehen sowie Hunger- und Durststrafen, sogar schon für Kinder ab vier Jahren.« Belegt sind diese Repressalien mit der wachsenden Zahl von Erlebnisberichten Betroffener, die namentlich gezeichnet oder anonym auf der Website geteilt werden können.

In all diesen Erfahrungen zeigt sich auch das Erbe »schwarzer Pädagogik« des deutschen Faschismus, die wie anderes Gedankengut der menschenfeindlichen Nazidiktatur in der Gesellschaft wie eine Seuche überleben konnte.

16. bis 19. November, Bad Salzdetfurth: 5. Fachkongress zur Aufarbeitung Kinderverschickung und zur bundesweiten Vernetzung der Bewegung der Verschickungskinder.