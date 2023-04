Schweinebuchtversager

Lutz Schmidt/REUTERS »Die Frage ›Haben Sie ein Hirn?‹ kann einwandfrei nur der Metzger beantworten« – Herbert Achternbusch

»Im Kampf gegen Desinformation«, schreibt die Deutsche Presseagentur, hat der US-Auslandssender Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Ende März ein neues Programm für das Baltikum gestartet. Es soll die Russen in Estland, Lettland und Litauen »wahrheitsgemäß informieren«, zum Beispiel darüber, dass bei der Sprengung der Ostseepipelines Heinzelmännchen aus Gnomosibirsk gesehen worden sind. RFE/RL wird von der US-Regierung finanziert, berichtet aber nach eigener Darstellung »ohne Vorgaben aus Washington«. Eh klar! Gegründet wurde das Freiheitsradio 1950 von Wohltätern wie Henry Ford II und Nelson Rockefeller, dem Spezialisten für psychologische Kriegführung Charles Douglas Jackson und dem späteren CIA-Chef Allen ­Dulles, dessen Geheimdienst in den ersten 20 Jahren alles bezahlte. Dulles selbst hat in seinem weltweiten Kampf für die Menschenrechte Regierungen im Iran und in Guatemala gestürzt und ­Patrice Lumumba ermorden lassen. Und die Schweinebuchtinvasion organisiert, na ja. Nobody is perfect, motherfucker.

Damit zur Hörspielhitparade an den Eierfeiertagen.

Freitag: 18.05 Uhr, Bremen 2: »Adolf Eichmann: Ein Hörprozess« von Noam Brusilovsky und Ofer Waldman (RBB/DLF 2021). 18.20 Uhr, SWR 2: »Musik aus Gägelow« von Horst Hussel; aus dem Tagebuch von Albrecht Kasimir Bölckow, dem modernsten Komponisten des 19. Jahrhunderts, der nie gelebt hat (DLF/SWR 2002). 19.04 Uhr, WDR 5: »Krabat (1/4)« von Otfried Preußler; Folgen zwei bis vier Sonnabend, Sonntag und Montag, gleiche Uhrzeit (WDR 2010). 21.05 Uhr, Bayern 2: »Der Graf von Monte-Christo 1/3« von Alexandre Dumas d. Ä.; prominent besetzt, Folgen zwei und drei Sonntag und Montag, gleiche Uhrzeit (MDR/BR/ORF 1997).

Sonnabend: 15.05 Uhr, Bayern 2: »Landshuter Erzählungen« von Martin Sperr; Klassiker u. a. mit Michl Lang, Therese Giehse und Fritz Strassner (BR/SWR 1969). 19.05 Uhr, SWR 2: »Vampir Haarmann« von Jan Decker; er lässt Ada Lessing die Geschichte des Serienmörders Fritz Haarmann erzählen (Ursendung, SWR/BR 2023). 20 Uhr, SRF 2 Kultur: »Herr Achternbusch, wie heißen Sie?« von Andreas Ammer und Herbert Achternbusch; alte und letzte Töne des Meisters (BR 2023). 20.05 Uhr, DLF: »Der Smaragd« von Donald Barthelme; Mad Moll ist sieben Jahren lang schwanger und gebärt dann einen eineinhalb Kilogramm schweren Smaragd. Sie sollte ihre Ernährung umstellen (SDR 1985).

Sonntag: 14.05 Uhr, RBB Kultur: »Prinz Friedrich von Homburg (1/2)« von Heinrich von Kleist; u. a. mit Horst Hiemer, Jürgen Holtz und Jutta Hoffmann, Folge zwei Montag, gleiche Uhrzeit (Rundfunk der DDR 1976). 18.20 Uhr, SWR 2: »Die Causa Jeanne d’Arc (1/3)« von Kai Grehn; Gerichtsdrama nach den Protokollen von Verurteilung und Revision, Folge zwei Montag, gleiche Uhrzeit (Ursendung, SWR/RBB 2023). 19.03 Uhr, NDR Kultur: »Der Prozess der Jeanne d’Arc zu Rouen 1431« von Anna Seghers; das erste Hörspiel zum Thema auf Basis der Originaldokumente, hier in einer westdeutschen Fassung (NDR 1959).

Montag: 7.30 Uhr, DLF Kultur: »Papierflieger, die wirklich fliegen« von Rusalka Reh; alle denken, dass Nick blöd ist, weil er immer alles vermasselt. Kenne ich (DLF Kultur 2015). 8.05 Uhr, DLF Kultur: »Schlechte Zeiten für Gespenster« von Walter Wippersberg; Max hat’s noch schwerer als Nick, sein Alter ist ein Klopfgeist und sein Onkel Dragul ein Vampir (RIAS 1984). 18.03 Uhr, NDR Kultur: »Transit« nach dem Roman von Anna Seghers (BR/RIAS/NDR 1983). 22.04 Uhr, MDR Kultur: »Die alte Tochter spricht mit ihrem jungen Vater« von Gabriele Bigott (MDR 2016).