Sie schaut uns an

imago images/Dafydd Owen / Avalon/Photoshot Gleich trommelt sie auf einer Teetasse: Aldous Harding

Es ist der erste von zahlreichen großen Momenten, als sich Aldous Harding nach drei Stücken ihres jüngsten Albums »Warm Chris« (2022) breitbeinig auf einem Stuhl niederlässt, sich eine Akustikgitarre bringen lässt und mit dezenter Bandbegleitung »Treasure« vom Vorgängeralbum »Designer« (2019) spielt. Der Song ist komplex komponiert, melodisch, zerbrechlich, wahrhaftig. Er folgt seinem eigenen inneren Rhythmus, wie das gesamte Konzert am 27. März im Kölner Gloria.

Harding starrt das Publikum an, manchmal auch den Drummer. Oder den Techniker, als er sich am Bühnenrand zu schaffen macht. Manchmal lächelt sie, für sich selbst oder für jemand in den vorderen Reihen. Sie rückt sich den Stuhl zurecht. Fixiert den Crewmitarbeiter, der ihr die neue Gitarre bringt, dann – mit diesem Harding Stare – den Drummer. Sie dreht ihren Kopf in die Ausgangsrichtung, Anschlag, der nächste vertrackt-hypnotische Song. Die rhythmischeren, vordergründig poppigen Nummern performt sie im Stehen, manchmal rudern langsam ihre Arme dazu. Ans Bein schlägt ein Tambourin, im Achteltakt trommelt Harding auf einer Teetasse, aus einem Gegenstand lässt sie in gegenläufigem Takt Luft entweichen. Es ist ein Ereignis. Aldous Harding ist ein Ereignis.

Über ihre Stimme hat Harding einmal gesagt, dass sie sie wie eine Schauspielerin einsetze. Auch an diesem Abend ist vieles dabei, kindliches Piepsen, sachlich-spröder Alt, spitze Schreie kommen seltener vor. So performt sie fast alle Lieder des Albums »Warm Chris«, vier von »Designer«, jeweils eines von ihren ersten beiden Alben »Aldous Harding« (2014) und »Party« (2017). Live entfalten sich die Songs in ihrer all ihrer schillernden Schönheit, die auch den Studioalben innewohnt. Sofern man genau hinhört, denn die Songs drängen sich nicht auf, das haben sie nicht nötig. Das Publikum im ausverkauften Gloria wird von dieser unnahbar wirkenden Neuseeländerin mit den vielen Stimmen und Ticks in den Bann geschlagen, von ihrer präzis gebauten vielschichtigen Musik.

Die künstlerische Vision Hardings erfordert höchste Präzision ihrer Band. Punktgenau agieren die beiden Gitarristen, die Keyboarderin, der Drummer. Dem ist manchmal ein bisschen langweilig, dann spielt er mit der rechten Hand noch ein Flügelhorn oder mit der linken einen zweiten Rhythmus. Bei allen stimmt jeder Einsatz, jeder Ton, technisch wie emotional.

»Thanks for letting me do it my way«, sagt Harding nach dem stillen »Staring at the Henry Moore«, da ist das halbe Konzert vorbei. Eine konzentrierte Stille liegt über dem Saal. Nahtlos, aber unter Jubel, leitet sie über zu ihrem beliebtesten Song »The Barrel«. Der Saal wiegt, gibt sich der Musik hin. Das letzte Stück des regulären Sets vor der einzigen Zugabe ist »Leathery Whip«. Sie verabschiedet sich mit einer Liebeserklärung: »This song, like all of them, is for you.«