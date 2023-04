Ein unterhaltsamer Aufklärer

STAR-MEDIA/imago Einige Tricks auf Lager: Michael Schneider, Magier in Teilzeit (hier 2007)

Freud und Marx, zwei unvereinbar scheinende Theoriesysteme, zusammengedacht. Michael Schneiders Buch »Neurose und Klassenkampf« von 1973 wurde ein internationaler Bestseller der Studentenbewegung. Seinen Autor lernte ich allerdings erst später kennen. Da hatte sich der promovierte Philosoph und Gesellschaftswissenschaftler bereits als Prosaautor, Essayist und Dramatiker einen Namen gemacht. Sein erstes Stück »Die Wiedergutmachung oder Wie man einen verlorenen Krieg gewinnt«, 1977 in Wiesbaden uraufgeführt, löste einen Theaterskandal aus, weil es ein Tabuthema anpackte: die Reinthronisierung der faschistischen Wirtschafts- und Finanzeliten zu Beginn der Bonner Republik, ironischerweise im Stile eines Shakespeareschen Königsdramas. Drei Jahre später folgte Schneiders Debüt als Prosaautor: Die 1980 erschienene Novelle »Das Spiegelkabinett« ist eine psychologisch abgründige Erzählung über zwei Zauberer und konkurrierende Brüder. Der ältere erfüllt die Wünsche des Publikums nach Wundersamem und nach Mystifikation, der jüngere verzichtet auf das Etikett des Übersinnlich-Genialen, er versteht sich nicht als Magier, sondern als unterhaltsamer Aufklärer, der manche seiner Tricks sogar verrät. Übrigens ist Schneider selbst Mitglied des magischen Zirkels und garniert seine Lesungen gerne mit gewitzten magischen Einlagen. Sein vielgelobtes erzählerisches Kabinettstück war zugleich eine Parabel auf den veränderten Zeitgeist der späten 70er Jahre: Aufklärung, Emanzipation, Veränderbarkeit – diese zentralen Impulse der Studentenbewegung, zu deren Sprachrohren in Westberlin Michael Schneider zählte, waren allmählich dem Einverständnis mit den gegebenen Verhältnissen gewichen. Der vielbeschworene »lange Marsch durch die Institutionen« mündete nicht selten in gutdotierten Universitätskarrieren. Diesen neuen Zeitgeist nahm Michael Schneider in mehreren brillanten Essaybänden ins Visier, die so sprechende Titel tragen wie: »Die lange Wut zum langen Marsch« (1975), »Den Kopf verkehrt aufgesetzt« (1981) und »Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom« (1984).

Kurz nachdem 1985 Gorbatschow die Perestroika einläutete, bot sich Schneider die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Reise- und Schreibprojekt mit dem russischen Autor Rady Fish. Schneider, 1943 als Sohn eines Dirigenten und Komponisten in ­Königsberg (dem heutigen Kaliningrad) geboren, hatte als Kleinkind die Flucht vor der nahenden Front erlebt, auch wenn er an diese keine Erinnerung mehr hat. Dem Feindbild Russland, seit Kindertagen präsent, durch Schule und Medien eher bestätigt, und erst während des Studiums und durch die neue Ostpolitik von Willy Brandt und Egon Bahr in Frage gestellt, galt dabei sein besonderes Interesse. Zusammen mit dem Freund und Übersetzer Rady Fish bereisten Schneider und seine Frau Ingeborg sieben Sowjetrepubliken. Viele Vertreter der sowjetischen Kriegsgeneration berichteten ihnen dabei, wie sie den deutschen Überfall und die Okkupation erlebt und die deutschen KZ und »Arbeitslager« überlebt hatten. Diese oft erschütternden Berichte sind nachzulesen in dem gemeinsamen Buch von Schneider und Fish »Iwan der Deutsche« (1989). Während die (west)deutschen Landsleute den Genozid an den Russen und Slawen verdrängten, streckten die Sowjetbürger, wie das Ehepaar Schneider feststellte, stets die Hand zur Versöhnung aus. In einem weiteren, aufwändig recherchierten Buch »Das Unternehmen Barbarossa« (1989) rekonstruierte Schneider die beispiellose Blutspur, die die Wehrmacht mit ihrem rassenideologischen Vernichtungskrieg in der Sowjetunion gezogen hatte, einschließlich des Verbrechens der Belagerung und Aushungerung Leningrads, die eine Million Tote forderte.

Als einer der wenigen westdeutschen Intellektuellen warnte er früh vor den Folgen der Vereinnahmung Ostdeutschlands nach der Logik eines kapitalistischen Takeovers. Sein Buch »Die abgetriebene Revolution. Von der Staatsfirma in die DM-Kolonie« beschrieb noch im Jahr 1990, was gerade begonnen hatte: der durch die Treuhand blitzschnell und durchaus korrupt vollzogene, von den Medien befeuerte Ausverkauf der DDR. In seiner fulminanten theatralischen Farce »Völker leert die Regale«, 1993 in Münster uraufgeführt, schickt der Bühnen­autor Schneider zwei Narren durch das Tollhaus der neuen Bundesländer. Sie legen den Finger auf die Wunden, die der Vereinigungsprozess unter Bonner Regie bei den Ostdeutschen hinterlassen hat.

Der Epochenwechsel, den die Implosion des Sowjetsystems eingeleitet hatte, bedeutete für den Marxisten Schneider eine schmerzhafte Infragestellung, eine Krise seines Selbstverständnisses. Wann, wie und warum war es zu den schlimmen Fehlentwicklungen in der Sowjetunion und zum Terror der Stalinzeit, der realen Negation des Sozialismus, gekommen? Dies zu verstehen, war das Motiv für seine große polithistorische Studie »Das Ende des Jahrhundertmythos« von 1991, eine illusionslose Bilanz des sowjetischen Staatssozialismus. Dennoch warnte Schneider davor, das Kind mit dem Bade auszuschütten und die stark diskreditierte Idee des Sozialismus aufzugeben. Die freie Marktwirtschaft verschärfe gerade die Probleme, die sie zu lösen vorgebe, nämlich Welthunger, Massenarbeitslosigkeit, Armut, Umweltzerstörung und Massenmigration. Der Sozialismus im Sinne einer friedlichen, ökologischen und demokratisch verfassten Gemeinwohlökonomie, die nicht der Kapital- und Profitlogik folge, bleibe ein uneingelöstes welthistorisches Projekt im Blochschen Sinne.

Wie gefährdet das humanistische Prinzip in jeder großen gesellschaftlichen Umwälzung bleibt, hat Schneider in seinem epischen Hauptwerk »Der Traum der Vernunft. Roman eines deutschen Jakobiners« (2000) verhandelt. Wie konnte es dazu kommen, dass die auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zielende Französische Revolution schließlich im jakobinischen Terror endete? Gebiert der Schlaf der Vernunft zwangsläufig Ungeheuer, wie die denkwürdige Grafik von Goya nahelegt? Der Hofprediger und dichtende Poetikprofessor Eulogius Schneider, der als Vorkämpfer der Demokratie im Rheinland viel Mut vor Fürstenthronen bewies, muss wie so viele deutsche Frühdemokraten nach Frankreich fliehen, wird Chef des Straßburger Jakobinerclubs und in der Zeit des Terreurs Ankläger des Straßburger Revolutionstribunals. Mit der fahrbaren Guillotine sucht er das Elsass heim, bringt 33 Menschen unter das Fallbeil und endet selbst auf dem Schafott. Wer, so die Botschaft dieser faszinierenden historischen Romanbiographie, aus Gründen der Selbstbehauptung Gewalt zum obersten Prinzip erhebt, verrät Antrieb und Ziel der Revolution: nämlich eben das der Humanität. (Das war auch Schneiders Antwort auf die RAF.)

Michael Schneider stellt sich weiterhin den brennenden Fragen der Gegenwart. Sein jüngster Essay »Der böse Russe, die deutsche Geschichtsvergessenheit und die Blindheit der Berliner Außenpolitik« über den von Putin begonnenen und von den USA provozierten Krieg in der Ukraine zeichnet dessen meist ausgeblendete Vorgeschichte nach. Schneider spricht aber auch seine Bestürzung darüber aus, dass der parteiübergreifende Konsens seiner Generation, der Kriegskindergeneration, »Von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen« (­Willy Brandt), inzwischen aufgekündigt wurde und die Bundesrepublik durch die sich immer höher schraubende Sanktions- und Rüstungsspirale de facto zur Kriegspartei geworden ist.

Michael Schneiders außerordentlich umfangreiches und vielseitiges Werk führt immer wieder ins Herz unserer Zeit. Eine Lebensleistung, die Respekt abnötigt.