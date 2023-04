Neu erschienen

ISW-Wirtschaftsinfo

Im neuen Heft der Schriftenreihe des Münchner Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung bilanzieren mehrere Autoren anhand verschiedener Stichworte die wirtschaftliche Entwicklung im vergangenen Jahr. Willi Sabautzki schreibt über das »historische Hoch« der Inflation. Wolfgang Müller kritisiert die »hysterische Diskussion um Abhängigkeiten« mit Blick auf China. Das Thema werde offensichtlich »systematisch gehypt, um die deutsche Öffentlichkeit auf einen politischen und militärischen Konflikt mit China vorzubereiten«. China sei für viele Länder und Regionen der größte Handelspartner – etwa für die Provinz Taiwan, deren Exporte zu über 40 Prozent nach Festlandchina gehen. Über vergleichbare Diskussionen sei aus diesen Ländern allerdings »nichts bekannt«. Stephan Krull schreibt über Transformation und Krise der Autoindustrie. Joachim Becker setzt sich ausführlich mit der »westlichen« Sanktionspolitik gegenüber Russland auseinander und betont dabei, dass die Regierungen der EU-Länder »den geopolitischen Prioritäten der USA« den Vorrang vor »unmittelbaren ökonomischen Eigeninteressen« gegeben hätten. Klaus Müller analysiert geldpolitische Entwicklungen.(jW)

ISW-Wirtschaftsinfo, Nr. 62, 73 Seiten, 7 Euro, Bezug: Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e. V., Johann-von-Werth-Str. 3, 80639 München, E-Mail: isw_muenchen@t-online.de

SoZ

Im Aprilheft der SoZ werten Lucy Redler und Hermann Nehls die Berliner Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen im Februar aus. Die Linkspartei sei in der Hauptstadt »mit einem blauen Auge davongekommen«. Der Wahlkampf sei von dem Bestreben gekennzeichnet gewesen, »in der Hoffnung auf eine erneute Regierungsbeteiligung« nicht anzuecken. 40.000 ehemalige Wähler der Partei hätten diesmal nicht abgestimmt, weil nicht erkennbar gewesen sei, »wofür die Berliner Linke eigentlich steht«; auch viele Mitglieder hätten keine Lust gehabt, »für ein ›Weiter so‹ Wahlkampf zu machen«. Christoph Marischka schreibt über die Ukraine als »Testfeld für die neuesten Entwicklungen in der Waffentechnologie«. Angela Klein wirft einen neuen Blick in Ernest Mandels Buch über den Zweiten Weltkrieg. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 38/Nr. 4, 24 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: Verein für solidarische Perspektiven e. V., ­Regentenstr. 57–59, 51063 Köln, E-Mail: ­redaktion@soz-verlag.de