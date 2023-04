Ironisch geklatscht

picture-alliance / brandstaetter images/Barbara Pflaum Veranstaltung der maoistischen »Vereinigung revolutionärer Arbeiter Österreichs« (Wien, 1.5.1970)

Österreich spielt in historischen Studien über 1968 und das Jahrzehnt danach so gut wie keine Rolle. Der kürzlich verstorbene linke Historiker Fritz Keller hat sein bis heute wegweisendes Buch zu den damaligen Entwicklungen in Österreich nach einem Gedicht »Eine heiße Viertelstunde« benannt. Damit gab er die Sichtweise auf das Jahr vor: Es ist nicht wirklich was passiert. Doch auch in Österreich formierte sich damals die radikale Linke neu.

Da gab es die Gruppe Spartakus, die versuchte, Heimbewohner zu organisieren. Staatliche Repression drängte sie schon bald nach Frankreich ab, wo die Mitglieder die Kooperative »Longo maï« gründeten. Dann war da noch der sich nach links entwickelnde Verband Sozialistischer Mittelschüler (VSM), der sich von der SPÖ trennte. Neue trotzkistische Gruppen wie die Gruppe Revolutionärer Marxisten (GRM) und der Spartakusbund entstanden. Der maoistische Kommunistische Bund (KB) organisierte Mitte der 1970er Jahre für ein paar Jahre sogar mehrere Tausend Mitglieder, bis er gleichsam über Nacht zerfiel. Auch ein paar Episoden politischer Gewalt gab es. Zunächst im Süden des Landes und dann im späteren Verlauf des Jahrzehnts in Wien, als im Zusammenhang mit dem Nordirland-Konflikt Kaufhäuser in Brand gesetzt wurden.

Eine kontextualisierte Darstellung der radikalen Linken in den »langen« 1970er Jahren in Österreich liegt bis heute nicht vor. Ein Grund dafür ist, dass die Erforschung sozialer Bewegungen vergleichsweise unterentwickelt ist. Umso erfreulicher ist es, dass nun die Erinnerungen eines der Akteure dieses Jahrzehnts verlegt wurden. Karl Wimmler stammte aus einer Nazifamilie in der steirischen Provinz und politisierte sich über die Lektüre von Schriften der deutschen 68er. Dazu kamen nach seinem Umzug zum Studium in die Landeshauptstadt Graz auch sowjetische Marx-Engels-Ausgaben in deutscher Sprache, die er günstig an Büchertischen erstand.

Den größten Einfluss hatte neben linker Popkultur allerdings das Lesen linker Zeitschriften wie Konkret. Wimmler war damals ein Teenager: 1968 war er 15. Als »Ulrike Meinhof 1972 verhaftet wurde, war ich 19 Jahre alt und in Graz am Entstehen der Marxistischen Studenten-Organisation beteiligt, die sich nach dem Auszug aus einem KPÖ-Büro zunächst in Privatwohnungen traf und hauptsächlich Texte von Marx und Engels gemeinsam las und diskutierte«, wie er schreibt. Eine der ersten Aktionen, die Wimmler erwähnt, war seine Teilnahme an den Protesten gegen einen Vortrag der Nationaldemokratischen Partei des Neonazis Norbert Burger in Graz 1969. Die Protestkundgebung kann als Sittenbild des Zustandes der damaligen »neuen« Linken in Österreich gelesen werden: »Die paar kritischen Linken zeigten keinerlei bemühte Militanz, im Gegenteil. Beim Wort ›Anschluss‹ in der Rede des von seinen Anhängern sehnlichst erwarteten Burger klatschten sie ironisch, irgendwann rief einer ›Heil‹ dazwischen.«

Im Juni 1972 fuhr Wimmler nach Frankfurt am Main, um dort an einem Kongress für Angela Davis teilzunehmen. Das Wochenende hatte großen Einfluss auf ihn: »Die RAF bzw. Ulrike M. sind allgegenwärtig. Theoretisch gab es sicher nicht viel Neues, aber die sinnliche Erfahrung, die man, zumindest ich, dabei macht, ist hilfreich«, notierte er damals. Wimmler blieb aktiv in »seiner Studentengruppe«, die zunehmend Auftreten, Logo und Agitation an die des bundesdeutschen KB und KBW anglich. Nach Frankfurt fuhr Wimmler zu jener Zeit häufiger, so zur »Nationalen Chile-Demonstration« 1973.

Leider sind diese persönlichen Erfahrungen aus der politischen Arbeit versteckt unter einem Berg an Zitaten von Schriftstellern, Journalisten und popkulturellen Referenzen. Ein stärkerer Fokus auf die politische Arbeit von Wimmlers Organisation wäre besser gewesen. Denn wenn er davon erzählt, ist ein radikaler Linker zu erkennen, der tatsächlich ernsthaft versucht hat, eine revolutionäre Massenbewegung in Österreich aufzubauen. Das sind Erinnerungen, die heute in Österreich weitgehend vergessen sind. Die Debatte über das Jahrzehnt nach 1968 wird von ehemaligen Akteuren dominiert, die Karriere gemacht haben. Ein Beispiel ist der spätere ORF-Journalist Raimund Löw, der Mitglied der trotzkistischen GRM und als solches sogar in der »europäischen Leitung der 4. Internationale« war.

Gerade deshalb sind die wenigen linken Darstellungen der 1970er Jahre wie das teilweise sperrig geschriebene Buch »Sandkastenspiele« von Wilhelm Svoboda (1998) und das detailreiche »Und wir bewegen uns doch« von Robert Foltin (2004) wichtige Beiträge zum Verständnis dieser Geschichte Österreichs. Leider haben bisher sehr wenige Aktivisten von damals ihre Erinnerungen veröffentlicht. Der Gründer der Gruppe Spartakus und spätere Leiter von »Asyl in Not«, Michael Genner (»Verleitung zum Aufstand«, 2012), und Wimmler sind erfreuliche Ausnahmen.