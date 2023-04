Ein Idiotentest

Bernd Spauke/Constantin Film Verleih/dpa »Du bist ein Idiot, du musst es akzeptieren, sonst gibt es Schizophrenie« – neulich im Lacan-Seminar

Es ist nicht unbedingt leicht, über Til Schweigers »Manta, Manta – Zwoter Teil« etwas halbwegs Nutzbringendes zu sagen. Der Zugang scheint von Fettnäpfchen verstellt. Man kommt sich dämlich vor, wenn man das Gesehene dämlich findet, und man kommt sich genauso dämlich vor, wenn man das eben nicht findet.

Zu offensichtlich handelt »Manta Manta – Zwoter Teil« von der Dämlichkeit dämlicher Leute und darf auch angemessen dämlich sein. Und dann erst recht wieder überhaupt nicht, kein bisschen. Denn so eine Dämlichkeit setzt selbstverständlich haufenweise Wissen darüber voraus, wie dämlich das alles angemessenerweise doch ist, der pure Hohn. Gleich in der Eröffnungssequenz des Films wird notwendigerweise der Abstand zum ersten Teil »Manta Manta« (1991) markiert, die kurze Geschichte einer Reifeprüfung oder einer Degeneration, je nachdem.

Bertie (Til Schweiger) fährt zunächst gar nicht Auto. Er darf es gar nicht mehr. Es fehlt ihm nämlich der Führerschein – in der Sprache seiner Welt »der Lappen«. Er fährt also Fahrrad. Und wird prompt von einem jungen Möchtegernrennfahrer (keineswegs in einem Opel Manta, die Serienproduktion dieses Autos wurde schließlich bereits 1988 eingestellt) von der Straße gedrängt. Das Fahrrad fliegt in die Büsche. Es ist danach zwar noch zu gebrauchen, zugleich aber auch das erste in einer langen Reihe von Objekten, die in diesem Film aus dem Bild fallen, die verächtlich oder auch nur arglos weggeworfen, vorzugsweise auf den Boden geschmissen werden: Nahrungs- und Genussmittel, Zigarettenkippen, Werkzeuge, ein Gewehr und scharfe Munition, Kreditkarten, Mahnbescheide; selbst das Heilige – ein renntüchtiges Auto – muss über die Klippe springen … Im Grunde wird alles Zuhandene zu Abfall, jede Szene letztlich zu einem abfälligen Kommentar ihrer selbst. Dies ist ein Film, in dem jemand nach einer Überdosis an Döner Kebab in eine Garage scheißt und sich den Arsch mit Schmirgelpapier abwischen muss (im Abspann mit Outtakes ist es ein Zeitungsausschnitt mit einem Bericht über Bertie aus erfolgreichen Rennfahrertagen – Wegwischkultur). Wohin aber ist Bertie auf seinem Fahrrad unterwegs? Zur Behörde, zur amtlichen »Begutachtung der Fahreignung«, in Berties Sprache: zum Idiotentest. Und der ist naturgemäß perfide. Bertie überwindet die amtlichen Hürden und ist wieder fahrtüchtig.

Da ist noch etwas anderes. Eine spürbare Verzweiflung und ein ungeheures Begehren. Die Verzweiflung am eigenen Wunsch, der Wunsch z. B., einen Film zu machen, und zwar einen »richtigen«, einen amerikanischen Genrefilm – mit Anfang, Mitte und Ende – und witzig und irgendwie auch bewegend. Ein Film wie »Rocky« (1976) sollte es schon sein, oder wenn das nicht geht, wenigstens einer wie »Death Race 2000« (1975): »Fuck, er ist unterwegs zum Schisshasenrennen an der Kiesgrube.« Diese Nachricht erhält Bertie von seiner Tochter über seinen missratenen Sohn. Todesrennen im Ruhrpott?

Die (berechtigte) Sorge, der »Zwote Teil« hätte ein Generationenproblem, vertrieb Til Schweiger mit der Versicherung, die jüngeren Leute hätten »­Manta Manta« bereits unzählige Male »im Fernsehen gesehen«. Ein sicheres Zeichen, dass das Vertrauen in Mythos und Genrefunktionalität kaum mehr intakt sein kann.

Entsprechend ist der »Zwote Teil« auch gar kein Autofilm oder die Wiederholung eines Autofilms mehr. Weder als Sportgerät noch als Statussymbol, Witzobjekt oder Mythos ist der Opel Manta noch zu gebrauchen. Daher auch der Mangel an Takt, die Unsicherheit ob der Angemessenheit der Mittel. Zeitlupen, wie sie einer »Stunde des Siegers« angemessen wären, vermittel den Erfolg … beim Öffnen einer Bierdose.

Eher als um einen Autofilm handelt es sich um eine Komödie der Wiederverheiratung. Die mit Tina Ruland als Frisöse Uschi, die ihr Begehren in einer Beziehung mit einem reichen Idioten (Moritz Bleibtreu) über die Jahre Schlafen gelegt, dafür aber auch den Schatz des Opel Manta quasi als Deus ex machina gehütet hat.

Jede Wiederverheiratung aber hat eine schreckliche Wahrheit: Um im vollen Sinne für oder über etwas zu sprechen, um Ehemann und Vater oder Rennfahrer zu sein, um das wieder werden zu können, was man einmal war und wieder sein möchte, ist es unerlässlich, die Rolle des Vollidioten zu akzeptieren, geradezu herbeizuwünschen. Das Glück ist die Idiotie, die Rolle des Idioten. Daraus folgt auch, dass diejenigen, die im Idiotischen zuvorderst einen Anlass zur Empörung sehen, die wahren Idioten sind. Eine Rolle, die es wiederum zu vermeiden gilt, was dem Til Schweiger, der in eigener Sache spricht, nicht immer so gut gelingt wie spielerisch seinem Bertie. Er steht neben sich und verkennt sich nicht.