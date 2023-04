aal.photo/imago Stoßen auf taube Regierungsohren: Junge Protestierende gehen am Freitag gegen die Beschlüsse des Koalitionsausschusses in München auf die Straße

Fridays for Future appelliert ständig an die Bundesregierung, bessere Klimaschutzpolitik zu machen. Haben SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP mit den Beschlüssen des Koalitionsausschusses nicht recht klar bewiesen, wie unwichtig ihnen das Thema ist?

Appelle an sie zu richten ist zwecklos. In Frankfurt am Main warnen wir schon seit den Klimastreiks 2021 davor, dass wir von der Bundesregierung in puncto Klimapolitik nichts zu erwarten haben. Vor der Bundestagswahl 2021 versprachen alle Parteien Schutzprogramme, mit denen aber nie das 1,5-Grad-Ziel einer begrenzten Erderwärmung zu erreichen gewesen wäre. Danach wurden diese Programme weiter aufgeweicht.

Seither debattieren wir Strategien, wie wir weitermachen sollen. Mit der aktuellen bundesweiten Kampagne »Wir fahren zusammen« unterstützen wir den Arbeitskampf der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi – wie schon am 3. März: Für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel brauchen wir die Menschen, die sie fahren. Zuvor hatten wir erfolgreich daran gearbeitet, den Klimawandel ins Bewusstsein zu rücken. Jetzt wollen wir unsere Bewegung breiter aufstellen, um größeren Druck zu entwickeln.

Was halten Sie vom »Kompromiss« des Koalitionsausschusses, dass künftig Zielverfehlungen eines Sektors in einem anderen ausgeglichen werden sollen? Verkehrsminister Wissing von der FDP, dessen Sektor einen beträchtlichen Anteil an den Emissionen hat, wurde damit entlastet.

In allen Sektoren muss jetzt gehandelt werden. Die Kontrolle darüber aber wird aufgeschoben, sie soll nur alle zwei Jahre stattfinden. So wurde umgangen, dass Wissing ein Sofortpaket vorlegen musste, um CO2 zu reduzieren. Ein Ausbau des Individualverkehrs – mit Elektroautos oder Wasserstoff – hilft nicht weiter. Woher sollen die knappen Ressourcen dafür kommen, wenn nicht aus neokolonialem Handel? Der geplante Bau von Solaranlagen im Randbereich von Autobahnen ist lächerlich.

144 Autobahnprojekte will die Ampel realisieren, 29 davon in Hessen.

In Hessen haben wir im Dannenröder Wald und im Fechenheimer Forst erfahren müssen, wie Autobahnen gewaltsam gegen Proteste durchgesetzt werden. Dringend benötigte Naturschutzgebiete werden zerstört. Wir können nicht mehr Milliarden in eine Industrie von gestern investieren, statt dessen muss der öffentliche Personenverkehr gestärkt werden.

Autobahnbau zu unterlassen, um Emissionen zu sparen, wäre vergleichsweise einfach. Zu Habecks Plan: Viele Menschen in Altbauten mit Gasheizungen verfügen über wenig Geld. Sollte ihre Heizanlage ab 2024 ersetzt werden müssen, gilt es zu entscheiden zwischen: Wärmepumpen, Solaranlagen, Fernwärme, Biomasse und Biogas, Holzpellets. Dazu kommt der Handwerkermangel.

Grundsätzlich befürworten wir, Gasheizungen ab 2024 nicht mehr neu einzubauen. Aber es müsste sozialverträglich und klimaneutral geschehen. Die Kommunen müssten Wärmenetze ausbauen und auf Fernwärme umschalten. Weder Pellets, die massenhaft benötigt zur Entwaldung führen, noch zu Biogas verarbeiteter Mais können die Lösung sein.

Am Dienstag haben Fridays for Future mit einer Aktion den mehrheitlich städtischen Frankfurter Gas- und Strombetrieb Mainova aufgefordert, aus dem Gasgeschäft auszusteigen. Was hat es gebracht?

Ziel der Störung der Veranstaltung war es, eine Debatte anzustoßen: Wem gehört der Energieversorger überhaupt, und wofür ist er da? Das Unternehmen sollte nicht auf Aktien und Gewinn orientiert sein. Der Titel des Vortrags des Vorsitzenden des Frankfurter Energiekonzerns, Constantin Alsheimer, lautete: »Ist CO2-Neutralität möglich?« Das war absurd. Lange schon ist belegt, dass es möglich sein muss. Statt das Ziel mit erneuerbaren Energien zu erreichen, will er auf Wasserstoff setzen. Diese Ressource wird nicht genug zur Verfügung stehen. Unsere derzeitige Wirtschaftsform erlegt uns Wachstumszwänge auf, die verhindern, dass wir das Klimaschutzziel erreichen können. Wir müssen zum kollektiven Wirtschaften kommen.