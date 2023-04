Kiew attackiert Appell

Wolfgang Kumm/dpa(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Mit Rückendeckung: Olexij Makejew (M. r.) vor einem als Kriegsbeute zur Schau gestellten »T-72«-Panzer (Berlin, 24.2.2023)

In einem Punkt dürfte Olexij Makejew recht haben: »Dieser Friedensappell ist kein Aprilscherz.« Der Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik hat den am Freitag veröffentlichten Aufruf namens »Frieden schaffen! Waffenstillstand und gemeinsame Sicherheit jetzt!« mit der üblichen Empörung zurückgewiesen. Kiews Mann in Berlin bezeichnete den Appell an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), sich für eine Verhandlungslösung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs einzusetzen, als »puren Zynismus gegenüber den zahlreichen Opfern der russischen Aggression«, wie die Nachrichtenagentur dpa Makejew am Sonntag zitierte.

Der Aufruf habe ausschließlich die Absicht, »Verbrechen Russlands und dementsprechend die Verantwortung des russischen Regimes zu verschleiern«, behauptete Makejew. Zuvor hatte sich sein notorisch polternder Vorgänger Andrij Melnyk geäußert. Auf Twitter wetterte der nunmehrige Vizeaußenminister am Sonnabend gegen die Initiatoren, die sich »zum Teufel« scheren sollen. Deren Anliegen sei eine »senile Idee«. »Die Ukrainer« lehnen Melnyk zufolge »diesen Firlefanz« ab.

Aus den Reihen der SPD wird der Appell unter anderem von der früheren hessischen Landesvorsitzenden Andrea Ypsilanti, dem ehemaligen Bundesvorsitzenden Norbert-Walter Borjans und Exbundestagspräsident Wolfgang Thierse unterstützt. Und neben einer Reihe namhafter Vertreter der Friedensbewegung haben zahlreiche zum Teil ehemalige Funktionäre des DGB, der IG Metall, von Verdi, der NGG, der IG BCE, der GEW und der IG BAU den Aufruf mit gezeichnet.

Dessen »Zynismus« besteht aus der Sicht der ukrainischen Regierung und ihrer hiesigen Apologeten offenbar darin, dass die Initiatoren – Peter Brandt, Sohn des Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD), Reiner Braun vom Internationalen Friedensbüro, der frühere DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann und der Naturfreunde-Bundesvorsitzende Michael Müller – nicht einfach die ukrainische Maximalforderung übernehmen. Diese brachte Makejew gegenüber dpa auf den Punkt: »Herr Putin, ziehen Sie sofort Ihre Truppen aus dem kompletten ukrainischen Territorium ab!«

Das mag der Wunsch Kiews sein, die militärische Lage ist freilich eine andere. »Aus dem Krieg ist ein blutiger Stellungskrieg geworden«, stellt der am Freitag in der Berliner Zeitung, der Frankfurter Rundschau und auf der Internetseite der Friedens- und Zukunftswerkstatt e. V. veröffentlichte Friedensappell fest. In dieser Kriegssituation gebe es »nur Verlierer«. Statt den Präsidenten der Russischen Föderation zum sofortigen und vollständigen Rückzug seiner Truppen aufzufordern, betonen die Initiatoren die Notwendigkeit eines »schnellen Waffenstillstands«. Dafür alles zu tun sei das Wichtigste, um »den russischen Angriffskrieg zu stoppen und den Weg zu Verhandlungen zu finden«. Die BRD solle sich zusammen mit Frankreich darum bemühen, »insbesondere Brasilien, China, Indien und Indonesien für eine Vermittlung zu gewinnen«. Nur wenn das Töten beendet und Friedensmöglichkeiten ausgelotet würden, könne »der Weg zu einer gemeinsamen Sicherheitsordnung in Europa geebnet werden«.

Anders als die am 10. Februar von der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht (Die Linke) und der Publizistin Alice Schwarzer gestartete Petition »Manifest für Frieden«, die bislang rund 774.300 Unterschriften zählt, führt der nun veröffentlichte Appell an die Bundesregierung weder Opferzahlen unter Soldaten und Zivilisten noch die »Eskalation der Waffenlieferungen« als Beweggrund an. Statt dessen ist lediglich allgemein die Rede von »mehr Leid und Zerstörung, mehr Verwundete und Tote«, die jeder weitere Tag Krieg bedeute. Mit jedem Tag wachse »die Gefahr der Ausweitung der Kampfhandlungen«, der »Schatten eines Atomkrieges« liege über Europa. Materiell unterfüttert wird dies alles jedoch nicht.

Was dagegen in dem Aufruftext erfolgt, ist ein idealistischer Rückbezug auf »die Friedens- und Entspannungspolitik« der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Dieser Politik sei »die deutsche Einheit und die Überwindung der europäischen Spaltung« zu verdanken. Genannt werden die Schlussakte von Helsinki vom 1. August 1975 und die Charta von ­Paris vom 21. November 1990. »Daran knüpfen wir an«, heißt es. So könne Frieden nur »auf der Grundlage des Völkerrechts und auch nur mit Russland geschaffen werden« – letzteres für Makejew, Melnyk und ihre westlichen Getreuen eine Provokation sondergleichen.