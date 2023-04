Polens dritte Kraft?

Attila Husejnow/IMAGO/ZUMA Wire Rekrutierungsmasse für Polens neue Rechtspartei: »Unabhängigkeitsmarsch« in Warschau am 11. November 2022

Die Ergebnisse einer Ende März veröffentlichten Umfrage zu den parteipolitischen Vorlieben der Polinnen und Polen waren eine kalte Dusche für die liberale und sozialdemokratische Opposition, aus deren Sympathisantenkreis sie bestellt und durch Crowdfunding finanziert worden war. Denn die Zahlen zeigten zwei Trends: erstens, dass es beinahe schon egal ist, ob eine Einheitsliste der gesamten Opposition noch zustande kommt oder nicht – die Mehrheit im Parlament zu erobern, grenze an ein Wunder. Denn, zweite Überraschung: Die rechtspopulistische Partei »Konföderation« (abgekürzt für: Bund für Freiheit und Unabhängigkeit) notiert im Moment rasante Zuwächse bei den politischen Sympathien. Hatte sie jahrelang im Bereich der Fünfprozenthürde gelegen und war mal ins Parlament gekommen (derzeit mit elf von 460 Abgeordneten vertreten), mal auch nicht, zog sie jetzt auf elf Prozent an, andere Umfragen mit etwas anderen Fragestellungen (»Könnten Sie sich vorstellen, für … zu stimmen?«) trauen ihr sogar bis zu 15 Prozent zu.

Hauptleidtragender dieser Entwicklung ist die im Moment noch aus keiner eigenständigen Wahl hervorgegangene, sondern sich aus Überläufern speisende rechtsliberale Formation »Polen 2050« des ehemaligen Fernsehmoderators Szymon Holownia. Die hatte zu Beginn ihres Auftritts Sympathiewerte um die 20 Prozent und liegt jetzt bei nur noch sechs. Holownia gilt als Haupthindernis für die Aufstellung einer eventuellen Einheitsliste, manche Kommentatoren interpretieren ihn schon als U-Boot der PiS oder – angesichts seiner explizit katholischen Weltanschauung – des polnischen Episkopats. Sein kometenhafter Absturz nach einem ebensolchen Aufschwung braucht einem nicht weiter leidzutun. Aber er hat mit dem Aufstieg der »Konföderation« mehr zu tun, als es auf den ersten Blick scheint.

Polnische Sozialforscher identifizieren eine Gruppe von etwa 20 Prozent der Wahlberechtigten als »systemfremd«. Gemeint ist damit, dass sie von dem im Prinzip seit 1989 herrschenden Duopol der aus dem einstigen »Runden Tisch« hervorgegangenen Parteien abgestoßen sind. Davon hatte Holownia seinerzeit ebenso profitiert wie jetzt die »Konföderation«. Diese »Antiwähler« seien bereit, für fast jede Partei zu stimmen, die sich vom bestehenden Mainstream absetzt. Meist haben die entsprechenden Listen ihre zweite Parlamentswahl nicht überstanden. Bei der »Konföderation« könnte das anders sein.

Die Partei ist hervorgegangen aus einer Szene, die in Polen als »rechtes Plankton« bezeichnet wird: ein Netzwerk ultrakonservativer Kleinparteien, deren Anführer chronisch zerstritten sind und die Allianzen wechseln wie die Hemden. Nestor der Szene ist der inzwischen 80jährige Janusz Korwin-Mikke, der einen wirtschaftlichen Turboliberalismus vertritt, Frauen das Wahlrecht abspricht (wegen »minderer Intelligenz«) und Polen zur Monarchie machen will. Im Europaparlament machte der Hinterbänkler in einer Debatte zur Förderung von Verkehrsverbünden mit dem Zwischenruf »Ein Volk, ein Reich, ein Ticket« auf sich aufmerksam. Wie andere Ultrakonservative hat er gelegentlich Verständnis für den Standpunkt Russlands geäußert und wurde deshalb von der im letzten Herbst an die Macht gekommenen neuen Parteiführung der »Konföderation« um Krzysztof Bosak und Slawomir Mentzen in den Hintergrund gedrängt. Die beiden wissen, dass »Putinversteherei« im heutigen Polen toxisch ist. Gleichzeitig versucht die »Konföderation«, sich zum Sprachrohr aufkommender Ressentiments gegen die ukrainischen Geflohenen in Polen zu machen: Es sei »nicht Aufgabe hart arbeitender Polen, Bürgern anderer Staaten den Lebensunterhalt zu finanzieren« – so Bosak im April 2022 im Sejm.

Korwins Ultraliberalismus haben Bosak und Mentzen ohne dessen Ex­zen­t­ri­zi­tät übernommen. Mentzen forderte 2019 ein Polen »ohne Juden, ohne Schwule, ohne Abtreibung, ohne Steuern und ohne EU«. Aktuell sind als sechstes Feindbild noch die »Ökospinner« hinzugekommen. Mentzen tritt nach eigenen Worten dafür ein, dass jeder Pole »ein Haus und zwei Autos hat, dass er fliegen kann, wohin er will und sich um seinen ökologischen Fußabdruck keine Gedanken zu machen braucht«. Der PiS wirft die »Konföderation« »Kirchturmsozialismus« in Form ihrer diversen Sozialleistungen vor. Gleichzeitig bleibt der klerikale Hintergrund bestehen: In der Partei ist auch die Antiabtreibungsfundamentalistin Kaja Godek aktiv, und Mentzen hat 2020 ein Manifest unterzeichnet, das den Katholizismus in Polen zur Staatsreligion erklären und Ehescheidungen von der Einwilligung des zuständigen Bischofs abhängig machen will.