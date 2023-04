Oberlausitzer Stupperle

Ich möchte kurz erklären, warum ich Maxi Wunder heiße, zumal die meisten Leser und Leserinnen sich sowieso denken, so heißt die gar nicht, die heißt bestimmt Gabi Müller oder so. Stimmt. Ich heiße Gabi Müller. Aber das klingt so langweilig, dass ich einen gewissen Dr. Seltsam (der heißt in echt auch nach nix, ich glaube Erwin) gebeten hatte, sich ein Pseudonym für mich auszudenken. »Maxi Wunder«, sagte er spontan. Das habe ich gleich genommen.

Zehn Jahre später entdeckte ich ein Buch von einer gewissen Maxie Wander, die ich als Westsozialisierte gar nicht kannte: »Guten Morgen, du Schöne.« Ich war erleichtert, festzustellen, dass es sich um ein gutes Buch handelte, und mir dämmerte endlich, dass der Dr. Seltsam für meine Namensfindung eine moderne Public-relations-Methode angewandt hatte: den Imagetransfer. Solche Spielchen sind eigentlich nicht mein Ding, sie haben was von Trittbrettfahrerei, und die Kleinkunstwelt ist schon zu voll davon: Irmgard Knef, Petra Alexander, Frank Schnösel und so weiter – Künstlernamen, die wohl eine mehr oder weniger witzige Auseinandersetzung mit der eigenen Bedeutungslosigkeit sein sollen. Mit meiner wollte ich mich lieber nicht auseinandersetzen, trotzdem genieße ich jetzt die phonetische Nähe meines Pseudonyms zu dem der bedeutenden DDR-Autorin, die mit Mädchennamen auch etwas langweiliger Elfriede Brunner hieß. Ich will damit sagen: Das Ganze ist mir eine Ehre.

Weil Maxie Wander dieses Jahr 90 geworden wäre, feierte sie die »Helle Panke« am 30. März in Berlin mit einer Veranstaltung, die den Titel trug »Guten Morgen, ihr Schönen. Träumen vom Sozialismus«. Ihr Schönen im Plural, denn die ebenfalls schöne DDR-Autorin Brigitte Reimann wäre im Juli auch 90 geworden. Leider haben uns beide Frauen schon in den 70er Jahren verlassen.

Brigitte Reimann übernahm von 1960 bis 1968 zusammen mit ihrem Mann Siegfried Pitschmann den Zirkel schreibender Arbeiter im Kombinat Schwarze Pumpe bei Hoyerswerda. »Greif zur Feder, Kumpel!« lautete der Slogan. Auch Kopfarbeit macht Hunger:

Oberlausitzer Stupperle

500 g Kartoffeln kochen und erkalten lassen. Dann pellen und zerquetschen. Ein Ei, reichlich Salz und etwas Pfeffer und Muskatnuss hinzugeben. Nun die Masse mit den Händen durcharbeiten und noch ca. 150 g Mehl, etwas Kartoffelstärke und Gries dazugeben. Der Teig darf weder kleben noch krümelig sein. Die Masse zu einer etwa fünf Zentimeter dicken Rolle formen und diese in drei Zentimeter lange Einzelstücke zerschneiden. Die Teigstücke auf einer bemehlten Arbeitsfläche in Stärke wälzen. In kochendes Salzwasser geben, kurz aufkochen und dann ziehen lassen, bis sie oben schwimmen. In der Zwischenzeit 500 g Weißkraut in etwas heißes Öl geben, salzen, pfeffern, eine Prise Kümmel dazu, anbräunen lassen und mit 200 ml Schwarzbier ablöschen. Parallel dazu Zwiebeln dünsten und 200 g in Würfel geschnittenen Bauchspeck auslassen. Sauerkraut in die Mitte des Tellers plazieren, Stupperle sternförmig drumherum legen. Speck und Zwiebeln nach Belieben über die Stupperle und das Sauerkraut geben, alles mit Kresse dekorieren und vom Sozialismus träumen.