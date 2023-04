»Der bewaffnete Kampf transformiert sich nicht von selbst«

Sebastian Rodriguez Indigene Demonstranten aus der Region Cauca, die dem CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) angehören, versammeln sich auf der Plaza de Bolívar in Bogotá, um ihre Unterstützung für den Paro Nacional (Nationaler Streik) zu zeigen (Oktober 2020)

Wie ist es möglich, dass Ihre Familie aus Ungarn in eine Stadt in den Anden gekommen ist?

Wir verließen Ungarn 1945, zur Zeit, als die sowjetischen Streitkräfte eintrafen. Wir hatten große Angst vor ihnen, also ging die ganze Familie nach Österreich. Wir wurden zu Flüchtlingen. Nach dem Krieg waren wir auch in Paris. Das waren schwierige Jahre … Aber woher haben Sie diese Fakten über mein Leben?

Von Ihren ehemaligen Mitstreitern und einer ganzen Reihe von An­thropologen, für die Sie fast eine Kultfigur sind – auch weil Sie sich stets bescheiden zurückgehalten haben. Nicht umsonst habe ich bis heute in keiner Zeitschrift oder Zeitung ein Interview mit Ihnen finden können. Was war die Guerilla Quintín Lame? In Europa weiß man etwas über den Kampf der mexikanischen EZLN, aber wenig, wenn überhaupt etwas, über die früheren Auseinandersetzungen, an denen Sie in den Bergen im Südwesten Kolumbiens beteiligt waren.

Die Quintín Lame waren eine Selbstverteidigungsguerilla, vor allem, weil ihre indigenen Anführer getötet und ihre Gemeinden bedroht wurden, so dass sie sich in Gruppen organisieren mussten. Jedoch war sie nie eine klassische Guerillagruppe, die eine Machtübernahme im Sinn hatte. Der Name stammt von dem berühmten Nasaindigenen Manuel Quintín Lame Chantre1.

Wie kam es, dass Sie sich für den Kampf der indigenen Völker engagiert haben?

Nun, meine erste Erfahrung machte ich als Freiwilliger im kolumbianischen Institut für Agrarreform, Incora. Dieser Kampf kam nicht nur den indigenen Völkern zugute, sondern auch den Afrokolumbianern und den Bauern im allgemeinen. Zuvor hatte ich in der Gemeinde Purificación im Departement Tolima an Fragen der Landrückgewinnung gearbeitet. Von dort zog ich nach Cauca (im Süden Kolumbiens, jW). Es waren die frühen 70er Jahre und ich lebte in Corinto. Dort lernte ich einen Pfarrer kennen, der bereits Landrückforderungen organisiert hatte. Sein Name war Pedro León Rodríguez. Er war der Vorgänger des Nasapriesters Álvaro Ulcué (Álvaro Ulcué war der erste indigene katholische Priester Kolumbiens, setzte sich für die Rechte der Bauern, der Afrokolumbianer und der indigenen Völker ein, bis er am 10. Dezember 1984 ermordet wurde, jW). Ich würde sagen, Rodríguez war derjenige, der Ulcué anfangs beriet, denn Ulcué wusste nicht viel über das, was damals vor sich ging. Der Direktor der Incora in Cauca war fortschrittlich und unterstützte sogar die Rückgewinnung von Land. Es gab Incora-Beamte, die uns voll und ganz unterstützten, so dass wir in den ersten Jahren sehr gut mit ihnen auskamen, obwohl sie später mit dem Chicoral-Pakt (1973 erklärten die Chefs der beiden großen Parteien gemeinsam mit den Eigentümerlobbys im Pakt von Chicoral die Agrarreform für »erfolgreich abgeschlossen«, jW) die Agrarreform demontierten, den Generaldirektor von Incora entließen – und auch die progressiven Direktoren, darunter meine Frau Graciela. Aber wir haben nie aufgehört, uns einzusetzen, und wir beschlossen, im CRIC2 weiterzumachen.

Wie haben der Staat und vor allem die Großgrundbesitzer diese ersten Schritte gesehen?

Angesichts der Vorstöße des CRIC kam es zu Verfolgungen durch die Landbesitzer in Cauca. Sie setzten vor allem Auftragsmörder ein. Man nannte sie »los pájaros« (die Vögel, jW), die aus der Zeit der Gewalt hervorgegangen sind, vor allem im Valle del Cauca und an den Rändern von Tuluá, aber auch in vielen anderen Orten. Es handelte sich um reaktionäre Auftragskiller unter dem Befehl von Geschäftsleuten und Großgrundbesitzern. In diesem Zusammenhang beauftragten die kolumbianischen Armeekommandeure die Landbesitzer mit der Verteidigung ihres Landes, aber da es für sie nicht so billig war, ihre Vorherrschaft angesichts der Proteste der Indigenen aufrechtzuerhalten, heuerten die Landbesitzer arme Jungen als Auftragsmörder an. Sie wurden beauftragt, indigene Anführer oder Bauernführer zu ermorden. Hier rührt der Ursprung der Gewalt her.

Und die Guerilla Quintín Lame wurde Anfang der 1980er Jahre als Reaktion auf diese Gewalt gegründet?

Ja. Wir haben in den Gemeinden nach Leuten gefragt, die eine Schrotflinte hatten oder mit einer Machete umgehen konnten. Es gab einige, wenige Probleme mit der FARC, auch weil sie die territoriale Kontrolle anstrebte. Also etwas, das sie bis heute nicht erreicht hat. Vor allem die Sechste Front. So begann die FARC ab einem gewissen Punkt auch, indigene Führer zu verfolgen oder zu versuchen, sie zu unterwerfen – ohne Erfolg. Sie töteten mehrere Anführer, die sie als hinderlich ansahen. Das war in den frühen 1980er Jahren. Die indigenen Selbstverteidigungsgruppen sollten sich also gegen »die Vögel«, die Polizei, die Armee und in geringerem Maße auch gegen die FARC verteidigen. Der verantwortliche Genosse Luis Ángel Monroy – er war ein Afroindigener – führte sogenannte »rondas periódicas«, regelmäßige Patrouillen, in den Gemeinden durch. Sie gingen in die indigenen Gebiete und versuchten, Probleme zu lösen und die bewaffneten Gruppen, die Feinde der Gemeinden waren, zu konfrontieren. Es gab eine Gruppe, die sich »Führungsgruppe« nannte und die nicht öffentlich, sondern im Verborgenen arbeitete, obwohl sie im CRIC bekannt war. Von dieser Gruppe aus beobachteten wir die Militärs. Zu einem späteren Zeitpunkt hielten wir es für sinnvoll, dass die Gruppe zu einer ständigen Einrichtung wurde. So wurde diese Truppe gegründet, die 1984 nach der Räumung von López Adentro und der anschließenden Ermordung des indigenen Priesters Ulcué an die Öffentlichkeit trat (am 20. Januar 1984 gelang es den Nasa in Cauca in einem ungleichen Kampf mit Armee und Polizei, die Ländereien zurückzuerobern, die sich in den Händen der Grundbesitzerfamilien des Departements befanden, jW).

Es war also die brutale Besetzung durch die Armee, die zu dem historischen Vormarsch der Guerilla Quintín Lame führte?

Sagen wir, dass das, was in López Adentro geschah, für die CRIC zu wichtig war, so dass die Quintín Lame weitermachten und die Zuckermühle in Castilla angriffen. Dabei arbeiteten die Leute, die sie aus López Adentro vertrieben hatten, mit uns zusammen. Und dann kam die Übernahme von Santander de Quilichao (einer Gemeinde in Cauca, jW). Das Ziel dieser Aktionen war es, gegenüber den Landbesitzern und der Zuckerindustrie Stärke zu beweisen.

Und von da an begann man, Ihnen zuzuhören und Sie zu berücksichtigen?

privat Pablo Tattay

Ja, das war sehr wichtig und führte zu einer Änderung der Haltung der Regierung, die nun meinte, dass es an der Zeit war, zu verhandeln. Schließlich konnten die Menschen nach López Adentro zurückkehren. Die Regierung kaufte die Farm. Das war ein wichtiger Sieg für Quintín Lame. Danach folgten weitere Kämpfe, auch auf lokaler Ebene. In jeder Gemeinde zogen die Guerilleros entlang der Wege, um die Umgebung zu schützen.

Und wie war Ihr Verhältnis zu den anderen Guerillagruppen, die im Lande operierten?

Irgendwann versuchte die FARC, die Bewegung zu übernehmen. Das tat auch die M-19, aber sie waren bei ihrem Versuch etwas vorsichtiger. Sie hatten eine gewisse Sympathie für uns. Wir suchten nach brüderlichen Beziehungen. Zunächst beteiligten wir uns an der nationalen Guerillakoordination, denn wir wollten nicht allein bleiben. Wir waren auch im Koordinationskomitee Simón Bolívar mit der ELN, der FARC, der EPL und der M-19. Ich war in Casa Verde mit einem anderen Kameraden namens Henri Caballero, der eine Gruppe in Tolima eröffnete. Die Tatsache, dass wir beim Mittagessen mit Jacobo Arenas (einer der Gründer der FARC, jW) gesehen wurden, hat viel Aufsehen erregt. Einmal fuhr ich in die Vereinigten Staaten, um meine Eltern in Kalifornien zu besuchen, und als ich nach einem Monat zurückkehrte, sah ich, dass die Genossen begonnen hatten, sich von den Tupamaros (eine Guerillabewegung Uruguays, jW) inspirieren zu lassen und Löcher zu graben.

Der Krieg der Maulwürfe, wie man in Uruguay sagte.

Genau, unterirdische Bunker zum Verstecken und so weiter. Das wurde in Uruguay gemacht, weil es dort keinen Dschungel und keinen Busch gab, aber so etwas hier zu machen, war sehr verrückt. Viele verrückte Ideen kamen zu uns. Sie nahmen irgendeine soziale Organisation und wollten sie in den Dienst der Revolution stellen. Wir hatten Treffen mit der EPL (Volksarmee der Befreiung, jW), aber als sie anfingen, über den Volkskrieg zu sprechen, ergab das für uns keinen Sinn. Die Bauern wollten ihr Recht auf Land verteidigen, aber das hatte nichts damit zu tun, kurzfristig die Macht mit Gewalt zu übernehmen. Wir suchten nach der Korrelation der Kräfte so weit wie möglich, aber nicht außerhalb dieses Schemas. Wir haben es nicht gesehen. Der bewaffnete Kampf transformiert sich nicht von selbst. Die Aufgaben und Vorschläge der sozialen Basis waren etwas, das für diese Art von Gruppe nicht im Vordergrund stand.

Als Student haben Sie in Paris den historischen Mai ’68 hautnah miterlebt. Ich kann mir vorstellen, dass diese Erfahrung Sie politisch beeinflusst hat …

Ja, ich habe eine neue Bewegung gesehen, weder dogmatisch noch sektiererisch. Sie war sehr offen. Ich hatte eine große Abneigung gegen die Kommunistische Partei, und selbstredend kritisierten sie den Mai ’68. Sie sagten, wir müssten uns auf die Frage der Gewerkschaften und der Löhne konzentrieren. Aber im Mai ’68 ging es um mehr als das. Es ging um eine andere Vision der Linken. Die Sozialistische Einheitspartei in Frankreich war für Mobilisierungen. Ich habe an ihren Versammlungen teilgenommen. Leider haben sie bei den Wahlen nicht gut abgeschnitten, aber etwas von dieser Erfahrung beeinflusste das, was wir in Cauca zu tun begannen. Wir haben die dogmatische Linie der Kommunisten vermieden.

Und was führte schließlich zur Demobilisierung der Gruppe im Jahr 1991?

Es war eine Zeit, in der es mehrere Demobilisierungen gab. Wie die der EPL, mit der wir auf Anfrage in Kontakt standen, und auch die der M-19, die sich kurz vor uns, 1990, demobilisierte. Die Gemeinden dankten uns für unsere Hilfe, aber sie sagten, dass die Armee Quintín Lame als bewaffneten Flügel der CRIC ansah. Das bedeutete, dass sie rechtlich gesehen in einer schlechten Position waren, weil die staatlichen Kräfte sie als Teil der CRIC ansahen, so dass sie sie verfolgten. In dem Moment, als die Indigenen sich politisch verteidigen konnten und die Aggressionen der »Vögel«, der Großgrundbesitzer, der Auftragsmörder und sogar der FARC selbst aufhörten, war die Quintín Lame nicht mehr notwendig.

Was wurde aus den Kämpfern?

Für sie wurde die »Fundación Sol y Tierra para Desmovilizados del Quintín Lame« (Stiftung Sonne und Land für die demobilisierten Quintín-Lame-Kämpfer, jW) gegründet. Darüber hinaus waren die meisten von ihnen weiterhin politisch aktiv, als Anführer von Resguardos (indigenen Territorien, jW) und später sogar bei der Gründung der indigenen Garde. Die indigene Garde stammte zwar nicht direkt aus Quintín Lame, aber es gab viele, die an ihrer Gründung beteiligt waren. Die Idee war, eine Truppe ohne Waffen, aber mit viel sozialer Legitimität zu schaffen.

Wie sehen Sie die Gegenwart und vor allem die Zukunft der indigenen Kämpfe, für die Sie so viel gegeben haben?

Nun, wir werden weiter dafür arbeiten, und obwohl weiterhin viele schlimme Dinge passieren, wurden auch viele Fortschritte bei der Verteidigung der indigenen Völker gemacht. Das ermutigt uns, weiterzumachen, und genau das tun wir auch.