Blockbildung

imago images/Photo12 Gegen die Spaltung durch den Marshallplan. Kommunistische Demonstration in Westdeutschland (o. O., 1948)

Mit einem folgenschweren Doppelschlag schlugen die Vereinigten Staaten in der ersten Jahreshälfte 1947 entscheidende Pflöcke in die entstehende Weltordnung des Kalten Krieges ein. Am 12. März erklärte US-Präsident Harry S. Truman in einer Ansprache vor dem US-Kongress, die USA würden künftig »allen freien Völkern« beistehen, die sich fremdem Druck widersetzten. Mit der Kampfansage an die Sowjetunion und mit ihr verbündete Staaten und kommunistische Bewegungen war die Truman-Doktrin geboren. Nur wenig später folgte die ökonomische Ergänzung für den Systemkampf speziell in Europa: der Marshallplan.

Was die Lage in Europa und nicht zuletzt in den deutschen Besatzungszonen anbelangte, gab es im Washingtoner State Department unter Außenminister George C. Marshall im Frühjahr 1947 ernste Sorgen. Da war zum einen die Tatsache, dass es in der deutschen Bevölkerung starke Sympathien für die Verstaatlichung zumindest der Schlüsselindustrien gab; am 1. Dezember 1946 hatten bei einem Referendum in Hessen 72 Prozent dafür gestimmt, den Bergbau und die Eisen- und Stahlindustrie in gesellschaftliches Eigentum zu überführen, und selbst die CDU erklärte am 3. Februar 1947 in ihrem Ahlener Programm, das kapitalistische Wirtschaftssystem müsse überwunden werden. Hinzu kam, dass der Hungerwinter 1946/47 die sozialen Spannungen verschärfte. Auf europäischer Ebene kam bei gleich mehreren sozialdemokratischen Parteien der Gedanke in Mode, Europa solle sich politökonomisch als »dritte Kraft« zwischen kapitalistischem Westen und sozialistischem Osten positionieren. Und konnte man sicher sein, dass nicht auch der Einfluss der Sowjetunion in Europa wuchs?

Gegen die Sowjetunion

Marshall, am 21. Januar in sein neues Amt gelangt, kam zu dem Schluss, es müsse etwas geschehen, und zwar schnell. Die Grundgedanken dessen, was ihm vorschwebte, trug er am 5. Juni 1947 in einer gut zehnminütigen Rede an der Harvard University in Cambridge vor. Die USA, erklärte er, würden um ökonomische Hilfen für das kriegszerstörte Europa nicht herumkommen. Ziel müsse der schnelle Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft sein, um »Hunger, Armut, Verzweiflung und Chaos« zu bekämpfen. Man geht kaum fehl in der Annahme, dass Marshall etwa Sozialisierungsabsichten als Ausdruck von »Verzweiflung und Chaos« ansah. Seine Pläne reichten jedoch über die Abwehr kapitalismuskritischer Stimmungslagen hinaus. Der US-Außenminister legte Wert darauf, möglichst viele Länder Europas in sein Programm zum Wiederaufbau des Kontinents einzubeziehen: Es ging darum, sie zusammenzuschweißen und an die USA zu binden – als ökonomisches Fundament für einen westlichen Block gegen die Sowjetunion.

Was Moskau davon hielt, ist nicht schwer zu erraten. Marshall ging taktisch geschickt vor, lud tatsächlich sämtliche Staaten Europas inklusive der Sowjetunion zu Gesprächen über das Europäische Wiederaufbauprogramm (European Recovery Program, ERP) ein – und schob so Moskau die undankbare Rolle des Neinsagers zu. Die sowjetische Regierung warnte zu Beginn der Gespräche vor den Folgen, die das ERP für die ökonomische und die politische Unabhängigkeit der teilnehmenden Staaten haben werde; sie verabschiedete sich Anfang Juli 1947 aus den Verhandlungen und brachte die Länder in ihrem ost- und südosteuropäischen Einflussbereich dazu, dem US-Programm trotz der so verlockenden Hilfsgelder fernzubleiben. Am 22. September 1947 unterzeichneten schließlich 16 Länder den Vertrag über das Wiederaufbauprogramm; außer Deutschlands westlichen Besatzungszonen waren es Frankreich und die Beneluxstaaten, die drei Länder Skandinaviens sowie Island, Österreich, Italien, Portugal, Griechenland, die Türkei, Großbritannien und Irland.

Mit der Ratifizierung des entsprechenden US-Gesetzes (Economic Cooperation Act) durch den US-Kongress sowie mit seiner anschließenden Unterzeichnung durch Präsident Harry S. ­Truman am 3. April 1948 trat das ERP, das bald nur noch Marshallplan genannt wurde, in Kraft. Von April 1948 bis zum Auslaufen des Programms Ende 1952 flossen beinahe 14 Milliarden US-Dollar nach Europa. Rund ein Viertel davon ging an Großbritannien, ein Fünftel an Frankreich, elf Prozent an Italien, zehn Prozent an die im Entstehen begriffene Bundesrepublik, acht Prozent an die Niederlande. Geliefert wurden unter anderem Nahrungsmittel, Medikamente, Maschinen und Treibstoffe. Als der Koreakrieg losgebrochen war, gab es auch Geld für die Rüstungsindustrie.

Lukrativer Absatzmarkt

Bei alledem achtete Washington zum einen sorgsam darauf, dass eine gewisse Verflechtung zwischen den europäischen ERP-Staaten entstand. So wurden Länder mit einem Zahlungsbilanzüberschuss veranlasst, anderen europäischen Staaten wirtschaftlich zur Seite zu stehen. Zum anderen sorgte die US-Regierung dafür, dass die US-Wirtschaft profitierte und auf der anderen Seite des Atlantik einen lukrativen Absatzmarkt erhielt. So musste etwa die Hälfte der Güter, die aus den USA nach Europa transportiert wurden, mit US-Schiffen geliefert werden; Griechenlands Wunsch, wieder Geld mit Tabakexporten nach Deutschland zu verdienen, scheiterte daran, dass Washington selbst gewaltige Mengen Virginiatabak in der Bundesrepublik losschlagen wollte. ERP-Gelder gingen an den US-Konzern Ford, der so seine Werke in Großbritannien modernisieren konnte, sowie an weitere britische Firmen, die damit Aufzüge bei dem US-Konzern Otis einkauften. Das ERP hat stark dazu beigetragen, den im Westen Europas entstehenden Wirtschaftsblock nicht nur von der Sowjetunion zu trennen und ihn zusammenzuschweißen, sondern ihn auch eng an die Vereinigten Staaten zu binden.

Dies übrigens nicht nur ökonomisch, sondern auch ideologisch. Zwar sind sich die Experten nicht so recht einig, wie groß denn der Beitrag des ERP zum wirtschaftlichen Wiederaufstieg Europas und insbesondere der Bundesrepublik wirklich war. In der Propaganda aber – und die ist recht erfolgreich gewesen – wurde der Marshallplan gedanklich mit dem sogenannten Wirtschaftswunder verknüpft und ähnlich positiv konnotiert wie die Carepakete. Dass Marshall am 10. Dezember 1953 in Oslo für die Arbeit am ERP den Friedensnobelpreis entgegennehmen durfte, rundete das Bild ab. In den Vereinigten Staaten wird gelegentlich darauf hingewiesen, dass der Marshallplan sich zum Modell für auswärtige Hilfsprogramme späterer US-Administrationen entwickelt hat und, wenn man so will, noch heute als solches gilt. Nicht umsonst ist, wenn der Westen kriegszerstörte Länder an sich binden will, gern von einem neuen Marshallplan die Rede – zuletzt von einem für die Ukraine.