Nachschlag: Humorfreie Zone

Simon Brückner/ZDF AfD-Mitglied Andreas Wild in Erfurt

Was wurde nicht alles in bürgerlichen Medien befürchtet, was diese Doku auslösen könnte – Verharmlosung der AfD und dergleichen waren die Stichwörter. Ganz im Gegenteil, die unkommentierte Draufsicht und vor allem Innenansicht der Partei bringt die ganze Piefigkeit der extremen Mitte zum Ausdruck. Da ist der Berliner AfD-Chef Pazderski, einst hochdekorierter Bundeswehr-Lamettaträger, der sich angesichts der »Flügel«-Neonazis um den guten Ruf sorgt, und gleichzeitig düngt sein Kollege aus dem Bundestag den fruchtbaren rassistischen Boden eines offensichtlichen Seniorentreffs. Auf die Dauer ist es ziemlich ermüdend, den AfDlern beim Hetzen zuzuschauen. Die Methoden jedoch, die sich daraus offenbaren, sind aufschlussreich, zum Beispiel, wenn Schaufensteranträge (Grundgesetz und deutsche Fahne in jedes Klassenzimmer) vor versammelter Mannschaft in die Tonne getreten werden. Und immer wieder bestätigt sich: Witz haben sie nicht, die Nazis. Nur höhnischen Zynismus. (mme)