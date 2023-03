Leben, Tod und schlechte Laune

Anton Corbijn/Sony Music/dpa Träume vom großen Abgang: Martin Gore (l.) und Dave Gahan

Nach Monaten der Geheimniskrämerei ist es nun also draußen, das neue Depeche-Mode-Album.

Nur ausgewählte Journalisten – unter anderem von Springers Musikexpress – durften »Memento Mori« vor der Veröffentlichung hören. Geleakte Audios eines Geheimkonzerts in München wurden rasch wieder aus dem Netz entfernt. Hat sich das Warten gelohnt?

»Memento Mori« ist das erste DM-Album seit »Spirit« 2017 und das erste in Zweierbesetzung. Nach dem plötzlichen Tod von Andrew »Fletch« Fletcher besteht die Band jetzt nur noch aus Martin Gore und Dave Gahan, live ergänzt um Keyboarder Peter Gordeno und Drummer Christian Eigner.

Vorausgeschickt wurde der Veröffentlichung die nur mäßig mitreißende Single »Ghosts Again«. Gahan singt über ein aus vier durchlaufenden Akkorden bestehendes Arrangement einen aus hingeworfenen Brocken bestehenden Text: »Time is fleeting / See what it brings«. Das umreißt das Thema des Albums: Der Tod holt uns alle, irgendwann. Also, was tun?

Für erfolgsverwöhnte Musiker Anfang 60 ist es da sicher nicht ganz abwegig, ein neues Album zu veröffentlichen und auf Welttournee zu gehen. »Finding stability in what we know and love (…)«, hatten Gahan und Gore als Nachricht nach draußen gegeben, nachdem sie sich nach Fletchers Tod dazu entschlossen hatten, weiterzumachen. Es gehört zu den Eigentümlichkeiten des DM-Bandgefüges, dass der Keyboarder zum Zeitpunkt seines Todes nicht in die Produktion von »Memento Mori« involviert war und die neuen Songs nicht mehr gehört hat.

Produziert hat das neue Album James Ford, wie auch schon den Vorgänger »Spirit«. Seine Vorliebe für zügige Produktionen hat dafür gesorgt, dass Frische und Spontaneität der Songs erhalten geblieben sind. Marta Salogni fügt den Klanggebilden ihre mit analogen Bandmaschinen erzeugten geisterhaften Hallschleifen hinzu. Die Bastelei mit Samplern scheinen Band und Produzent allerdings zugunsten der Arbeit mit analogen Synthesizern aufgegeben zu haben. Noch mehr als sonst steht der Song selbst beziehungsweise die Vermittlung von Text im Mittelpunkt – die packenden Melodien fehlen.

Dieser Inhaltismus ist nicht ganz neu. Schon auf »Spirit« hatte Songschreiber Gore den Zustand der Welt beklagt und gefragt, wo denn die Revolution bliebe. Diese Frage stellt sich ihm offenbar nicht mehr, die schlechte Laune ist geblieben. »My love, there are no more facts«, lässt er jetzt Sänger Dave Gahan seufzen, »reality’s cracked«. Fake News, Klimawandel, Krieg: Da kann man schon mal vom eigenen großen Abgang träumen. Und warum dann nicht so elegant abtreten wie mit einem Burt-Bacharach-artigen Song à la »Soul With Me«? Gore kann der Welt seinen Sarkasmus nicht ersparen: »Heaven help us!« Statt »­People Are People« (1984) heißt ein Lied »People Are Good«. Es ist zum Dranglauben. Der Songtitel ist übrigens einer der Querverweise auf frühere Alben, die hier versteckt sind.

Spätestens ab »Caroline’s Monkey«, immerhin Song sieben auf dem Album, wird »Memento Mori« richtig interessant. Da klingen DM nach Kraftwerk, klingen sie nach den alten Tagen. Und grüßt nicht die Zeile »Sometimes« direkt herüber vom »Violator«-Song »Clean« (1990)? Easter eggs. Fans dürften entzückt sein und so die Irritation verdauen, dass neben Gore und Gahan (dieser mit verschiedenen Koautoren) neuerdings auch noch Richard Butler von den Psychedelic Furs am Songwriting beteiligt ist.

»Memento Mori« ist ein Album über den Tod, so gehört Vatter Hein das Schlusswort. Gore hat Dave Gahan diesen letzten Song überlassen. »Speak to Me« ist ein Stück Musik mit Nahtoderfahrung. Gahan, auf dem Boden seines Badezimmers, fleht eine höhere Macht an: »Speak to me, in a language / That I can understand«. Getragen von flächigen Sounds gleitet das Lied dahin, bis sich Dissonanzen einschleichen, ein hoch und runter gepitchter Sound, Trommeln im Hintergrund, ein Crescendo, eine Spieluhr, ein verzerrter Basssound aus dem Synthi … White-out.

»Memento Mori« mag unter verschiedenen Aspekten betrachtet nicht das beste Album von Depeche Mode sein, aber es ist das endgültige. Hier stehen sie, sie können nicht anders.