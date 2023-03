»Der Kampf muss in vielen Städten geführt werden«

Axel Heimken/dpa Demonstration für bezahlbaren Wohnraum in Hamburg (8.10.2022)

Mehr als 18.000 Unterschriften hat Ihre Ini­tiative jüngst an den Hamburger Senat übergeben. Seit September hatten Sie die gesammelt und damit die erste Hürde des Volksgesetzgebungsverfahrens genommen. Sind Sie zufrieden?

Das ist ein großer Erfolg! Für eine Hamburger Volksinitiative ist das überdurchschnittlich viel, schließlich hätten wir nur 10.000 Unterschriften gebraucht. Dass wir dem Winter zum Trotz so viele Menschen für Enteignung gewinnen konnten, zeigt, wie katastrophal die Situation auf dem Mietmarkt derzeit aussieht.

Nach Berliner Vorbild hatte sich »Hamburg enteignet« 2021 gegründet. Wer trägt die Initiative und welche Ziele hat sie?

Wir sind etwa 150 Mieterinnen und Mieter, von denen viele zum ersten Mal politisch aktiv sind. Wir haben es satt, dass die Mieten ins Unendliche steigen, damit die Konzerne immer größere Gewinne einfahren können. In ganz Hamburg haben wir Stadtteilgruppen gegründet, um direkt in der Nachbarschaft Angebote zu schaffen. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die großen Wohnungsunternehmen vergesellschaften. Die Immobilien sollen demokratisch kontrolliert werden, und zwar von den Mietenden selbst.

Die Idee, ein Vergesellschaftungsgesetz vorzulegen, haben Sie ad acta gelegt und fordern statt dessen die Einsetzung einer Kommission. Wie kam es dazu?

Es ist nicht leicht, eine wasserdichte Beschlussvorlage zu finden. Im Februar 2022 hatte ein Urteil des Landesverfassungsgerichts den Initiativen dazu einige Steine in den Weg gelegt. Um die Enteignung verbindlich zu machen, wollten wir einen Gesetzentwurf einreichen. Das hätte jedoch die Gefahr erhöht, dass unser Vorhaben wegen irgendwelcher Formalia baden geht. Es gibt bisher kaum Rechtsprechung zum Artikel 15 des Grundgesetzes, der die Vergesellschaftung ermöglicht – dass sie möglich ist, steht jedoch außer Frage. Daher haben wir beschlossen, eine Kommission einzufordern, die ein solches Gesetz ausarbeitet.

Wie in Berlin wird auch in Hamburg vor allem im Luxussegment gebaut.

Unternehmen wie Vonovia haben kein Interesse an sozialem Wohnungsbau. Das sieht man besonders in der Krise. Gleichzeitig fallen viele Sozialwohnungen aus ihrer gesetzlichen Preisbindung. Von einst 350.000 sind in Hamburg nur noch knapp 78.000 übrig. Die wenigen Neubauprojekte, die es derzeit gibt, sind fast alle Luxuswohnungen. Lieber spekulieren die Konzerne mit ihrem Bestand. Obwohl die Kurse gerade fallen, stecken sich die Aktionäre die Taschen voll. Was an Dividenden ausgeschüttet wird, fehlt den Mietern am Monatsende auf dem Konto.

CDU und Wohnungsbauunternehmen sagen, eine Enteignung sorge nicht für Neubau von Wohnungen. Was entgegnen Sie?

Vonovia macht das genausowenig. Neubau ist nicht das Ziel der Vergesellschaftung, deshalb ist es absurd, sie daran zu messen. Wir wollen das Problem im Bestand lösen. Das schließt aber nicht aus, auch den sozialen Wohnungsbau zu forcieren – im Gegenteil. Es ist illusorisch, auf die großen Immobilienkonzerne zu vertrauen, anstatt es in die eigene Hand zu nehmen.

Welche Konsequenzen ziehen Sie aus der Strategie des Berliner Senats, die Umsetzung des dortigen Volksentscheids zu verschleppen?

Die SPD-Führung versucht eine undemokratische Verhinderungstaktik. Dass sie in Berlin nun mit der CDU koaliert, um die Vergesellschaftung zu vereiteln, zeigt den immensen Druck, den »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« aufbauen konnte. Dass die Bewegung in Berlin an politische Grenzen stößt, gibt uns um so mehr Ansporn für Hamburg. Der Kampf muss in vielen Städten gleichzeitig geführt werden, um das politische Kräfteverhältnis zu verschieben.

Wie geht es für Sie weiter?

Die Bürgerschaft muss sich bis September entscheiden, ob sie unser Anliegen annimmt oder nicht. Sollte sie unsere Beschlussvorlage ablehnen, starten wir nächstes Jahr das Volksbegehren. Dafür brauchen wir satte 65.000 Unterschriften. Deshalb sammeln wir direkt weiter – und zwar keine Unterschriften, sondern Sammler. Wenn wir auch diese Hürde gemeistert haben, kann Hamburg in einem Volksentscheid über die Vergesellschaftung abstimmen.