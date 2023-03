Inflation frisst sich fest

IMAGO/Sven Simon Gefühlte und reale Inflation im Gleichschritt: Nahrungsmittelpreise legten im März um 22,3 Prozent zu

Das Leben in Deutschland verteuert sich weiter. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes vom Donnerstag sind die Verbraucherpreise auch im März auf Jahressicht um 7,4 Prozent gestiegen. Trotz Ende der Nullzinspolitik durch die Europäische Zen­tralbank (EZB) und allerlei »Entlastungen« durch den Staat – der sich gezwungen sah, Steuergelder umzuverteilen – verschärft sich damit die soziale Lage von Millionen Menschen weiter. Ein Ende ist nicht in Sicht.

In Medienberichten wird darauf verwiesen, dass sich die Teuerung verlangsamt habe, denn im Februar waren 8,7 Prozent gemessen worden. Manche Schlagzeile suggeriert sogar, die Inflation habe sich »abgeschwächt«, weil die Inflationsrate auf Jahressicht nun erstmals seit August 2022 wieder unter der Achtprozentmarke lag. Auf diesen Zug sprang auch Wirtschaftsminister Robert Habeck auf. »Wir haben ja schon davor gesehen, dass die Inflation zurückgeht. (…) Aber der Rückgang ist stark, und wir können das fortsetzen, indem wir kluge Politik weitermachen«, wurde der Grünen-Politiker am Freitag von der Nachrichtenagentur dpa zitiert.

Bei solchen Interpretationen spielt sicher Wunschdenken eine Rolle. Die Zahlen sagen etwas anderes. Im Vergleichsmonat März 2022 hatten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat (März 2021) um 5,9 Prozent zugelegt. Ein Jahr später sind es nun 7,4 Prozent. Auch im Vergleich zum Vormonat (Februar 2023) sieht es nicht gut aus – denn im März war der als Maßstab dienende Waren- und Dienstleistungskorb bereits wieder um 0,8 Prozent teurer geworden. Selbst die als Experten gerne gefragten Sprecher großer Finanzunternehmen und Banken gestehen das Problem ein: »Trotz des heutigen Rückgangs ist nicht davon auszugehen, dass das Inflationsproblem schon bald wieder vom Tisch ist«, zitierte dpa ebenfalls am Freitag Deutsche-Bank-Volkswirt Sebastian Becker.

Fazit: Die allgemeine Teuerung hat sich festgefressen. Das wird vor allem deutlich, wenn man die sogenannte Kerninflation betrachtet – bei der die besonders schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden. Der Commerzbank zufolge ist sie im März gestiegen, von 5,7 auf 5,9 Prozent, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag berichtete. Das gelte als Zeichen dafür, dass die Inflation zunehmend in der Breite der Wirtschaft ankommt. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer: »Der unterliegende Preisanstieg ist noch immer sehr hoch. Dabei dürfte es noch lange bleiben«, sagte Krämer. »Schließlich rollt mit dem absehbaren starken Anstieg der Löhne eine neue Kostenwelle auf die Wirtschaft zu.«

Besorgt gibt sich auch die EZB-Führung. Nach den Worten von Direktorin Isabel Schnabel erweist sich die Kerninflation inzwischen als viel hartnäckiger als die Gesamtinflation. »Und natürlich verursacht das auch einige Kopfschmerzen für Notenbanker«, wird sie von Reuters zitiert. Die Zentralbank hatte nach mehr als zehn Jahren Nullzinspolitik schrittweise ihren Leitzins auf inzwischen 3,5 Prozent erhöht, um die Inflation einzudämmen. Besonders erfolgreich war sie bislang nicht. Nun befürchten vor allem die Banken- und Immobilienbranche weitere Zinsschritte.

Besonders dramatisch ist der Anstieg der Lebensmittelpreise neben der Energieverteuerung – eine echte soziale Zeitbombe. Nahrungsmittel verteuerten sich um durchschnittlich 22,3 Prozent im Vergleich zum März 2022 und damit stärker als im Februar mit 21,8 Prozent. »Das liegt vor allem daran, dass Gemüse offenbar aufgrund von Ernteausfällen einiger Lieferländer knapp geworden ist«, zitiert Reuters einen weiteren Banken-Chefvolkswirt. Nur ist das – wie viele gängige »Erklärungen« für die Inflationsschübe – zu kurz gegriffen. Kausalitätsketten könnten auch so aussehen: Nach Beginn der russischen Militäraktion im Februar 2022 erklärten NATO und EU dem Land mit Hurra den Wirtschaftskrieg. Sanktionen und Boykotte russischer Lieferungen betrafen nicht nur Energieträger – was die Gas- und Ölpreise in die Höhe trieb. Russland und Belarus sind zugleich wichtige Düngemittelexporteure. Auch so können »Ernteausfälle« entstehen.

In jedem Fall aber ist wegen dieser Preisexplosion für Millionen Menschen mit geringem Einkommen Verzicht angesagt. Auch der Gang zu den »Tafeln« hilft dann nicht unbedingt – sie sind inzwischen vielerorts überlastet und beklagen sich über zuwenig Spenden. Unterernährung oder gar Hunger sind keine Fremdwörter mehr in der Bundesrepublik, die sich gerne als die viert- bzw. fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt rühmen lässt.