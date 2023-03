Schwarz-roter Vorgeschmack

Jörg Carstensen/dpa Hauptsache »bauen, bauen, bauen«: Giffey und Wegner setzen auf das Immobilienkapital (Berlin, 24.8.2021)

Darauf muss man erstmal kommen: Um den Wohnungsbau im Land Berlin zu beschleunigen, planen die designierten Regierungsparteien CDU und SPD ein »Schnelles-Bauen-Gesetz«. Das kündigten der CDU-Landesvorsitzende sowie seine noch amtierende Amtsvorgängerin Franziska Giffey (SPD) am Freitag an. Geplant sei, Vorschriften etwa in der Landesbauordnung zu vereinfachen und schnellere Genehmigungsverfahren zu ermöglichen. Mit derlei gesetzlichen Änderungen wolle man »die hohe Zahl von bis zu 20.000 Wohnungen auch wirklich erreichen können«, posaunte Wegner. Ein eher ambitioniertes Ziel, teilte doch das Berliner Statistikamt am Freitag mit, dass die Zahl genehmigter Wohnungen 2022 zum sechsten Mal in Folge gesunken sei.

Von gelockerten Vorschriften könnten dann auch die Auftragnehmer für Giffeys Pläne für das Tempelhofer Feld profitieren. Hatten die Berlinerinnen und Berliner 2014 noch per Volksentscheid eine Bebauung der Fläche abgelehnt, die heute Teilen der Bevölkerung als innerstädtisches Erholungsgebiet dient, nehmen CDU und SPD eine Randbebauung des ehemaligen Flughafengeländes in den Blick. Fragt sich, wie weit dieser Rand auf das Gelände ragen soll. Giffey sprach am Freitag von einem »internationalen städtebaulichen Wettbewerb«. Dessen Ziel sei es der SPD-Politikerin zufolge, Konzepte für eine »Zukunftsstadt« zu entwickeln. Für welchen Geldbeutel diese noch erschwinglich sein dürfte, wurde am Freitag nicht bekannt. Immerhin solle am Ende das Vorhaben der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt werden.

Die Umsetzung des erfolgreichen Volksentscheids zur Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen konnte Giffey in ihrer Amtszeit erfolgreich verschleppen. Und auch nach ihrem Wechsel auf einen Senatsposten – möglicherweise als Stadtentwicklungssenatorin – dürfte eine baldige Enteignung von Deutsche Wohnen & Co. nicht oben auf der Agenda stehen. So planen CDU und SPD nach den Worten des Kovorsitzenden der Berliner Sozialdemokraten, Raed Saleh, ein »Vergesellschaftungsrahmengesetz«. Wie die Nachrichtenagentur dpa am Freitag berichtete, sollen »dem Vernehmen nach« darin Kriterien definiert werden, wann und wie allgemein in Berlin Unternehmen enteignet werden können.

Ein solches Gesetz hatte Gisèle Beckouche, Sprecherin der Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen«, am 3. März bereits als »juristischen Quatsch und politische Verarsche« kritisiert. Doch statt zu enteignen, will Giffey lieber Staatsmittel an Grundstückseigentümer umverteilen. »Wir wollen perspektivisch den Bestand der landeseigenen Gesellschaften auf eine halbe Million Wohnungen erhöhen«, sagte sie am Freitag. Er liege derzeit »bei knapp 400.000«. Für die kommunalen Wohnungsbau und -ankaufgesellschaften soll es eine Kapitalspritze geben. Der CDU schwebt dafür eine Summe in Milliardenhöhe vor.

Was verkehrspolitisch zu erwarten ist, ließ CDU-Landesschef Wegner am Freitag erkennen. Ihm zufolge soll der ÖPNV »gerade auch im Bereich der Schiene« ausgebaut sowie die Taktfrequenz erhöht werden. Als Präferenz für öffentliche Verkehrsmittel wollte der designierte Regierende Bürgermeister das nicht verstanden wissen. »Wir sagen auch ein deutliches Ja zum Individualverkehr.«

Die Koalitionsverhandlungen beider Parteien gingen am Freitag in die Schlussphase. Die Hauptverhandlungsgruppe sollte zunächst die Finanzierung der gemeinsamen Vorhaben und an diesem Wochenende die Verteilung der Senatsposten klären. Wegner zufolge soll am Montag der Koalitionsvertrag vorgestellt werden. Der muss dann noch zwei formale Hürden nehmen: Kommende Woche soll ein Mitgliedervotum der Berliner SPD starten, dessen Ergebnis am 23. April bekanntgegeben werden soll. Und wohl erst danach soll ein Parteitag der CDU die Regierungsversprechen abnicken.