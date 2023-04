Weiterer Schritt zu Selbstbestimmung

Susana Vera/REUTERS Spanien hat es schon: Freude nach Annahme eines Selbstbestimmungsgesetzes in Madrid (16.2.2023)

Die verantwortlichen Regierungsmitglieder zeigen sich zufrieden: Am Wochenende teilten Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) mit, dass sich die Regierung über noch offene Fragen für die geplante vereinfachte Änderung von amtlichem Geschlechtseintrag und Vornamen verständigt hat. Demnach sollen trans, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen nur noch eine einfache Selbstauskunft beim Standesamt abgeben müssen, wenn sie den Vornamen oder den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister ändern wollen. Bisher müssen Betroffene für eine Änderung der Einträge zwei psychologische Gutachten einreichen. Dann entscheidet das zuständige Amtsgericht. Paus erklärte gegenüber AFP, das neue Selbstbestimmungsgesetz (SBG) solle »endlich die Würde der Betroffenen« berücksichtigen, Buschmann sprach von der Einlösung eines großen Versprechens, »das wir im Koalitionsvertrag gegeben haben«.

Dafür ist es in der Tat Zeit. Seit mehr als 40 Jahren gilt das sogenannte Transsexuellengesetz (TSG), von dem mehrere Bestimmungen vom Bundesverfassungsgericht als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar eingestuft wurden. So urteilten die Richter in Karlsruhe 2011, dass eine Änderung des Geschlechtseintrags nicht von geschlechtsangleichenden medizinischen Maßnahmen abhängig gemacht werden darf. Bis zu diesem Zeitpunkt erzwang das TSG eine Sterilisation und eine angleichende Operation, um den Eintrag des Geschlechts ändern zu können. Dem soll nun auch im SGB Rechnung getragen werden, das Paus und Buschmann möglichst schnell durch den Bundestag bringen wollen. So erklärte die Grüne, dass die Ressortabstimmung des Gesetzentwurfs noch vor Ostern starten solle. Nach der Verbändeanhörung liege es am Bundestag, das SBG zu beraten und zu beschließen. Und auch der Kinder- und Jugendschutz bleibt gewahrt: So soll es Minderjährigen ab 14 Jahren mit Zustimmung der Sorgeberechtigten möglich sein, die Erklärung selbst abzugeben – über weitergehende geschlechtsangleichende medizinische Maßnahmen entscheiden jedoch weiterhin die Betroffenen zusammen mit ihren Ärzten anhand bestehender fachärztlicher Leitlinien.

Ein »Geschlechterchaos« oder ein vermeintlicher wöchentlicher Geschlechtswechsel sind ebensowenig zu befürchten. Zum einen ist eine Sperrfrist für eine erneute Änderung von einem Jahr vorgesehen, und wie die Erfahrungen aus anderen Ländern mit einem Selbstbestimmungsgesetz zeigen, ist kein Anstieg mehrmaliger Wechsel zu erwarten. Und auch die Entscheidung, eine Änderung des Namens und des Geschlechtseintrags rückgängig zu machen, liegt seit Jahren konstant bei etwa einem Prozent.

Für Zündstoff zwischen Betroffenen und Gegnern könnte jedoch noch die Debatte um den Zugang zu geschlechtergetrennten Räumen sorgen. Buschmann versicherte, »die legitimen Inter­essen der gesamten Gesellschaft« in den Blick nehmen zu wollen. So müssten Hausrecht und Vertragsfreiheit gewahrt bleiben, »Möglichkeiten des Missbrauchs – und seien sie noch so fernliegend – müssen ausgeschlossen sein«. Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, erinnerte daraufhin in der Süddeutschen Zeitung vom Mittwoch daran, dass es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbiete, trans Menschen per Hausordnung abzulehnen. »Pauschale Ausschlüsse von Menschen wegen ihrer geschlechtlichen Identität, ob im Job, auf dem Wohnungsmarkt oder in der Sauna, darf es auch in Zukunft nicht geben«, forderte Ataman.