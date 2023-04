Schwul und stolz drauf

Gemeinfrei Selbstbewusst und widerständig: Der junge Willem in seiner Amsterdamer Wohnung

»Sage den Menschen, dass Homosexuelle nicht per Definition Schwächlinge sind«, soll der niederländische Künstler Willem Arondéus seinem Anwalt aufgetragen haben, kurz bevor der entschlossene Widerstandskämpfer von den Nazis in den Dünen von Overveen erschossen wurde. Arondéus hatte am 27. März 1943 einen Brandanschlag auf das Einwohnermeldeamt in Amsterdam angeführt.

Bald nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Niederlande im Mai 1940 hatte sich Arondéus der »Persoonsbewijzencentrale« (PBC) angeschlossen, einer Widerstandsgruppe, zu der viele Kunstschaffende gehörten. Auch der homosexuelle Schriftsteller Johan Brouwer war Teil der Gruppe. Die PBC gab die Untergrundzeitung Rattenkruid (Rattengift) heraus und versorgte den »Verzet«, den niederländischen Widerstand, und andere untergetauchte Personen mit gefälschten Ausweispapieren. Insgesamt soll sie an die 80.000 Pässe und 60.000 Lebensmittelkarten gefälscht haben.

Die lesbische Cellistin und Dirigentin Frieda Belinfante erwies sich in dem Metier als besonders begabt. Die Tochter eines jüdischen Vaters und einer nichtjüdischen Mutter war wohl an der Planung des Anschlags auf das Melderegister beteiligt, aber nicht vor Ort. Ihr Talent im Fälschen von Dokumenten half ihr später, den Nazis zu entkommen, in die Schweiz als Mann getarnt. Die PBC gilt als der größte Fälscherring in den Niederlanden im Zweiten Weltkrieg. Bei einem Überfall auf die Staatsdruckerei in Den Haag am 29. April 1944 erbeutete sie rund 10.000 Blankoausweise.

Der Anschlag auf das Melderegister, der die Nazis daran hindern sollte, Jüdinnen und Juden aufzuspüren, wurde von mehreren Männern ausgeführt, die als Polizisten verkleidet in den Nachtstunden des 27. März 1943 das Wachpersonal betäubten. Der Kostümschneider Sjoerd Bakker, ebenfalls schwul, hatte die Uniformen gefertigt. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. In seinem 2003 im Querverlag erschienenen Buch »Einsam war ich nie – Schwule unter dem Hakenkreuz« betonte Lutz van Dijk die psychologische Wirkung: »Selbst wenn nicht alle Karteikarten verbrennen, sind doch die deutschen Besatzer enorm verunsichert und mehrere Gruppen im ganzen Land fühlen sich zu ähnlichen Anschlägen ermutigt.«

An der Aktion waren auch der deutsche Fotograf Gerhard Badrian und der Österreicher Karl Gröger beteiligt. Badrian war Jude, Gröger hatten die Nazis als »vierteljüdisch« klassifiziert. Beide waren deshalb in die Niederlande geflohen. Die zwölf Widerstandskämpfer wurden überraschend schnell vom deutschen Sicherheitsdienst gefasst und am 1. Juli 1943 zusammen erschossen. Die Gruppe war offensichtlich verraten worden.

Arondéus war 1894 in Naarden geboren worden, wuchs aber in Amsterdam auf. Schon mit 17 Jahren bekannte er sich zu seiner Homosexualität. Die Eltern verstießen den Sohn und hatten nie wieder Kontakt. »Die Lektion des Lebens ist – zu lernen, allein zu sein«, schrieb Arondéus laut Van Dijk 1920 in sein Tagebuch. Der angehende Künstler schlug sich fortan ohne elterlichen Beistand durchs Leben. Er lernte dekorative Malerei in Amsterdam, hatte mit diesem Beruf aber kaum ein sicheres Einkommen. Nur selten erhielt er lukrative Aufträge wie 1923, als er ein großes Wandgemälde für das Rathaus in Rotterdam malen sollte. Von 1930 bis 1933 erstellte er noch neun Wandteppiche für die Stadt Haarlem, die bis heute dort im Provinciehuis hängen.

Im ländlichen Apeldoorn lernte Arondéus 1933 den Gemüsebauern Jan Tijssen kennen, mit dem er viele Jahre zusammenlebte. Beide zogen bald nach Amsterdam. »Es ist eine Sanftheit und Zuneigung da, die ich bisher nie gekannt habe. Kann es von Dauer sein? Manchmal habe ich Angst davor. Jan ist so jung und mein Herz ist so schwermütig«, zitiert Van Dijk aus dem Tagebuch. Arondéus, der sich inzwischen der Schriftstellerei zugewandt hatte, arbeitete in Amsterdam an einem Buch über den niederländischen Maler Matthijs Maris (1839–1917). Erst dieses Werk brachte Arondéus nicht nur finanziellen Lohn, sondern auch Ansehen als Geschichtsschreiber, das bis heute währt. Nachdem er sich dem Widerstand angeschlossen hatte, wurde es für seinen Partner Tijssen ebenfalls gefährlich in Amsterdam. Deshalb kehrte sein Freund nach Apeldoorn zurück, wo er die deutsche Besatzung überlebte.

»Da war zunächst meine kleinbürgerliche Herkunft, die immer nur eins kannte: Geldverdienen. Zweitens meine Homosexualität, wegen der ich mich ein ganzes Leben lang hüten muss. Und drittens meine Künstlerseele, wodurch ich egozentrisch geworden bin. Ich glaube, dass über die Jahre das Außenseitertum mein wahres Selbst geworden ist«, resümierte Arondéus 1934 sein bisheriges Leben. Die israelische Schoah-Gedenkstätte Yad Vashem zeichnete Arondéus bereits 1986 als »Gerechter unter den Völkern« aus.

Am 10. Mai überträgt der Youtube-Kanal der Provinz Noord-Holland ab 20 Uhr die jährliche Gedenklesung aus der St. Bavokerk in Haarlem