Nachschlag: Mogadischu

Columbia Pictures/kabel 1 »Hätten wir noch mehr Munition verfeuert, hätten wir die Stadt versenkt«, erinnerte sich der für die Mogadischu-Operation 1993 verantwortliche Major General William F. Garrison

Unangenehm häufig wird der »Realitätsgehalt« von Bildmaterial am Beispiel von Kriegserfahrungen diskutiert. Dass es nicht auf Authentizität ankommt, zeigen meist die Details (so ist das Camouflage-Muster der US-Army-Uniformen hier nicht das von 1993, sondern das seit 2000 veränderte). Interessanter ist die These Paul Virilios, das Schlachtfeld sei selbst zum Filmset geworden. Polizeiliche Kontrolle eines städtischen Raums erfordert die genaue Abdeckung des Sichtfeldes per Hubschrauberkamera. Insofern das Protokoll der Bildtechniken der wahre Inhalt eines »Kriegsfilms« ist, muss ein solcher auch nicht zwangsläufig den Krieg behandeln. Das führt zu semantischen Rückkopplungen. Mogadischu sieht in »Black Hawk Down« aus wie der Heimatplanet von Luke Skywalker bei »Star Wars«. Eine Katastrophenwüste, die von in »Clans« organisierten Schmugglern und Söldnern bewohnt wird. Gestalten, die US-amerikanischen Soldaten nennen sie »Skinnies«, die sich zu einer schwarzen Mauer formieren. Die ideale Schießscheibe. (aha)