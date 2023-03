Besser als Fracking – Punk royal

Jens Büttner/dpa

»Vor allem aber verwandelt er Wut in Schönheit«, hat Bono über diesen Kollegen hier gesagt, als der im vergangenen Sommer 60 Jahre alt wurde. Am Mittwoch abend posierte Unterhaltungskünstler Campino vor dem Schloss Bellevue am Berliner Tiergarten. Beim anschließenden Staatsbankett zu Ehren von König Charles III. wurden serviert: gebeizter Karpfen mit Erfurter Brunnenkresse, Kraftbrühe vom Heckrind, Weidehuhn mit Baumpilz sowie Backpflaume mit Sandgebäck. Der Abschluss war noch am nächsten dran an dem Menü, mit dem Campino vor 40 Jahren berühmt wurde. Im Gewand einer Schunkelpunkhymne kredenzte er es auf dem Debütalbum »Opel-Gang« seiner Band Die Toten Hosen: »Ein belegtes Brot mit Schinken (alle: Schinken!). / Ein belegtes Brot mit Ei (alle: Ei!). / Das sind zwei belegte Brote, / Eins mit Schinken, eins mit Ei. / Und dazu …« Statt Kümmelbranntwein gab es am Mittwoch in Bellevue Likörchen von der Ahr. An Tagen wie diesen wird noch dem letzten Fan klar sein: Wenn es mit dem Punk der Hosen noch mal richtig losgeht, dann am Düsseldorfer Südring. Die Band hat sich dort vor langer Zeit ein schlichtes Rasenstück mit 17 Grabstellen gekauft. (xre)