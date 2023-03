Kritische Journalisten ausgesperrt

IMAGO/Alex Halada »Sonderzone« Marriott am Wiener Ring: Verhinderung von Protest gegen Gaskonferenz am Montag

Europas Energiepolitik ist in aller Munde – doch wenn sich Hunderte Bosse global agierender Erdgaskonzerne in Wien treffen, darf längst nicht jeder darüber berichten. Das musste der Journalist Christian Bunke erfahren. Er wollte als freier Journalist für die junge Welt und andere Printmedien von der »European Gas Conference« berichten. Kurzfristig wurde ihm die Akkreditierung wieder entzogen. Kein Ausnahmefall, in Österreich wird die Arbeit für kritische Journalisten zunehmend schwieriger.

Von Montag bis Mittwoch fand die Konferenz in Wien statt. Veranstalter war eine Londoner Firma, die dem US-Fonds Blackstone gehört. Bunke hatte seit Mitte Februar eine Presseakkreditierung. Doch am 17. März wurde sie ihm plötzlich entzogen. Die Konferenz sei kurzfristig überbucht, wurde ihm erklärt, deshalb gebe es nun weniger Platz für Journalisten, erzählt er im jW-Gespräch. Ein Protestschreiben des »Presseclubs Concordia« brachte kein Umdenken. Die Entscheidung sei »endgültig«, wurde von den Organisatoren mitgeteilt.

Bunke hätte sich am Dienstag etwa für Ausführungen von Vertretern des österreichischen, staatsnahen Erdölkonzerns OMV zur Erdgasversorgung in Europa interessiert, zumal dazu Kommentare von Matthew Baldwin von der Europäischen Kommission angekündigt waren. »Vier österreichische Ministerien, große Energiekonzerne, Beamte des deutschen Kanzleramts und Vertreter von US-Ministerien sitzen im Publikum. Die Öffentlichkeit kann nun an diesen Debatten nicht teilnehmen«, erklärt Bunke. Er weiß von anderen Journalisten, die keine Akkreditierung erhalten haben.

Als er den Veranstaltungsort, das Marriott am Wiener Ring, ohne Akkreditierung betreten wollte, wurde ihm mitgeteilt, gemäß Sicherheitspolizeigesetz sei ein Betretungsverbot für das Hotel ausgesprochen worden.

Bunke berichtet dennoch über die Konferenz für jW – jedoch nicht darüber, was die Konzerne und Politiker hinter verschlossenen Türen besprechen, sondern über die Gegenveranstaltungen und Proteste.

Die Behinderung der Berichterstattung über die Konferenz passt ins Bild, was den Umgang mit kritischen Journalisten in Österreich angeht. »Es wird zunehmend schwieriger«, sagt Bunke. Berichte über soziale Bewegungen und Klimaproteste werden systematisch von der Polizei behindert. Das kritisiert auch die Organisation Amnesty International (AI) in ihrem am Dienstag erschienenen Jahresbericht. In Österreich sei die »Pressefreiheit unter Druck«, es gebe etwa immer mehr Einschüchterungsklagen gegen Journalisten.

Bunke kennt das aus eigener Erfahrung. So wurden bei Protesten gegen einen Straßenbau in einem Naturschutzgebiet im Nordosten Wiens »Sonderzonen weit weg vom Geschehen eingerichtet, wo Journalisten von Polizeipressesprechern bespielt wurden«.

Zur steigenden Zahl von Einschüchterungsklagen vermerkt der AI-Bericht: »Besonders besorgniserregend ist, dass im Vergleich zu Fällen in der Vergangenheit nicht nur gegen die publizierenden Medien, sondern regelmäßig per Privatanklage gegen Journalisten selbst vorgegangen wird.« Das habe nicht nur einen Einschüchterungseffekt, sagt Bunke, sondern sei existenzbedrohend.

Gleichzeitig kürzt die österreichische Bundesregierung bei den etablierten Medien. In der vergangenen Woche wurde vom ORF-Stiftungsrat ein Millionenschweres Sparprogramm beschlossen, das die Bundesregierung dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgezwungen hat – über 300 Stellen sollen nicht nachbesetzt werden.

Zum 1. Juli wird die im Besitz der Republik befindliche, älteste noch erscheinende Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, von der Regierung eingestellt. Demgegenüber steht eine wachsende Zahl von Inseraten der Regierung und Ministerien in Boulevardzeitungen. Da wurden unter der ÖVP-Regierung neue Höhen erreicht: Statt unabhängige Medien zu fördern, kauft die Regierung freundliche Berichterstattung im Boulevard.

»Es liegt in der Verantwortung der österreichischen Regierung, die Pressefreiheit zu schützen und zu wahren«, so Annemarie Schlack von AI. Pustekuchen: Im aktuellen Pressefreiheitsindex ist Österreich von Rang 14 auf Rang 31 abgestürzt.