Nachschlag: Waffenschau am Abend

Federico Gambarini/dpa Was so ein »Leopard«-Panzer im Einsatz alles anrichten kann, bleibt auch für die Soldaten während ihres Trainings abstrakt (Augustdorf, 1.2.2023)

Kaum sind die ersten 18 Kampfpanzer aus deutscher Produktion an die ukrainische Armee überstellt, wiederholt der »Dokumentations- und Informationskanal« von ARD und ZDF einen bereits Mitte November im MDR gezeigten Beitrag über Bundeswehr-Einheiten, die an die Spitze der NATO-»Ostflanke« entsendet werden sollen, um die Kampftruppe »mit sehr hoher Einsatzbereitschaft« anzuführen. Im Fokus steht das Kriegsgerät, genauer: das neueste Modell des »Leopard«-Kampfpanzers. Soldaten und deren Vorgesetzte kommen zu Wort, inklusive kleiner Homestory. Die Botschaft: Hier sind Männer, die eine wichtige Aufgabe erfüllen, dies mit Stolz gern tun und dafür an modernster Technik ausgebildet werden. Mulmig scheint den Soldaten immerhin dann zu werden, wenn der Reporter sie auf mögliche Einsätze anspricht. Nur hier deuten sich Risse im Propagandalack an. Was bleibt sind gebührenfinanzierte Bundeswehr-Werbevideos und die unbeantwortete Frage, was Krieg tatsächlich bedeutet. (mb)