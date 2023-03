Die milde Bitternis

picture alliance / akg-images »Ich weiß den Schnellzug, der den Wald zerreißt.« – Gertrud Kolmar

Einige Verse von Gertrud Kolmar haben es zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. Sie stammen aus einem Zyklus, der erst nach 1945 aus dem Nachlass veröffentlicht wurde. In dem Text »Die Dichterin« heißt es: »Du hältst mich in den Händen ganz und gar. // Mein Herz wie eines kleinen Vogels schlägt / In deiner Faust. Der du dies liest, gib acht; / Denn sieh, du blätterst einen Menschen um. / Doch ist es dir aus Pappe nur gemacht, // Aus Druckpapier und Leim, so bleibt es stumm …« In diesen Versen spiegelt sich bereits viel von der Sensibilität und dem Gespür für Situation und Sprache der Dichterin wider.

Gertrud Kolmar wurde 1894 als Gertrud Käthe Chodziesner in Berlin geboren, sie war die älteste Tochter des jüdischen Rechtsanwaltes Ludwig Chodziesner (1861–1943) und seiner Frau Elise, geborene Schoenflies. Sie wuchs in einem kultivierten, künstlerisch aufgeschlossenen Elternhaus auf. Sie besuchte nach dem Lyzeum eine Land- und Hauswirtschaftliche Frauenschule und studierte zunächst Russisch, später Englisch und Französisch. Bereits in diesen jungen Jahren schrieb sie kontinuierlich Lyrik und wählte als Pseudonym die zur preußischen Provinz Posen gehörenden Geburtsstadt des Vaters. »Gedichte« hieß schlicht und einfach ihr erster, 1917 erschienener Lyrik­band. In ihrer Jugend hatte sie eine Liebesbeziehung, die nicht ohne Folgen bleibt. Sie wurde von einem Offizier schwanger, der sie verließ, während sie – vermutlich auf familiären Druck – eine Abtreibung vornehmen ließ. Sie unternahm einen Suizidversuch. Eine traumatische Erfahrung, die sich auch in ihrem lyrischen Werk niederschlug. Die beiden letzten Strophen des Gedichts »Die Gesegnete« geben davon Zeugnis: »Es ist doch Nacht. Und ist ein Ding, das Schande heißt. / Ich darf dich nicht gebären. / Ich weiß den Schnellzug, der den Wald zerreißt. // Dem geh ich zu an seinen blanken Gleisen / Und werde müd und leg mich froh zu Bett / Quer auf zwei flache Stäbe Eisen.«

Seit 1928 lebte Gertrud Kolmar zurückgezogen im väterlichen Haus im Berliner Vorort Finkenkrug. Sie widmete sich der Pflege der kranken Mutter, die 1930 verstarb. Nach dem Novemberpogrom 1938 erfolgte noch im selben Jahr der Zwangsverkauf des Familienbesitzes und die Übersiedlung in eine Stadtwohnung in Charlottenburg. Ihrer Verpflichtung zur Zwangsarbeit 1941 folgte 1942 die Deportation des Vaters nach Theresienstadt. 1943 wurde Gertrud Kolmar, wohl am 27. Februar während der sogenannten Fabrikaktion, verhaftet und am 2. März 1943 ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Dort verlieren sich ihre Spuren. Nach der Deportation ihres Vaters hatte Gertrud ihre Manuskripte bei einer Schwester in der Schweiz in Sicherheit bringen können. Den 1933 entstandenen Zyklus »Das Wort der Stummen« hat sie Hilde Benjamin übergeben, mit der sie verwandt war. Der Zyklus wurde wohl erstmals 1978 vollständig veröffentlicht. Von jener Hilde Benjamin, der späteren (vor allem im Westen viel gescholtenen) DDR-Justizministerin, stammt auch eine eindrucksvolle Beschreibung von Gertrud (»Trudchen«): »Wenn ich versuchen sollte, Gertruds Wesen zu deuten, so würde ich sagen: Die Mauer, hinter der Gertrud lebte, war nicht nur Unscheinbarkeit und Sonderlichkeit. Sie verbreitete eine große Stille und zugleich innere Unruhe um sich. Sie wirkte dunkel, aber nicht düster; es waren dunkle, warme Farben, die sie zu umgeben schienen. Sie war herb, aber von milder Bitternis erfüllt. Sie wirkte kühl, aber niemals kalt. Wie sie war, kann man vielleicht nur aus den Nuancen dieser Unterschiede erfühlen …«.

Diese Schilderung von Gertruds Erscheinung und Wesen lässt auch Rückschlüsse auf ihre Lyrik zu. Die dunklen, warmen Farben finden sich in ihren Gedichten ebenso wie eine dunkle Grundfärbung und eine tragische Bestimmung, der sie auch lyrisch Ausdruck zu verleihen suchte. Dabei ist Kolmars Sprach- und Gestaltungsfähigkeit von schier unerschöpflicher Kraft. Viele ihrer lyrischen Bilder, insbesondere aus der Tier- und Pflanzenwelt, erinnern an die späte Romantik, ihre Themen­findung und ihre expressiven Gestaltungen und Gestalten eher an die Moderne. Dass diese bedeutende deutsch-jüdische Dichterin des 20. Jahrhunderts eine unpolitische Poetin gewesen sei, ist eine Darstellung, die sich noch teilweise bis in die heutigen Tage zu halten in der Lage war. Ihre Zyklen zu Robespierre und »Das Wort der Stummen« sind hier klarer Gegenbeweis. Vom Schriftsteller und Verleger Victor Otto Stomps stammt eine kluge Charakterisierung von Kolmars lyrischem Werk: »Einsamkeit ist das Motiv ihrer Dichtung; doch sie scheint nicht verzagend, sondern fast unsentimental hingenommen. So sind ihre Gedichte revolutionär im wägenden Bereich ihrer Menschlichkeit.«