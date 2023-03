Zwei Jahre, zwei Wellen

Giannis Papanikos/AP/dpa Ausgegrenzt und entrechtet: Protest wegen eines erschossenen jugendlichen Rom (Thessaloniki, 9.12.2022)

Mindestens drei Roma wurden 2021 und 2022 in EU-Ländern von Polizeikräften getötet, in der Bundesrepublik sorgte das kaum für Aufsehen: Am Mittwoch hat der Verein Amaro Foro in Berlin den Bericht seiner Dokumentationsstelle Antiziganismus (Dosta) für die beiden zurückliegenden Jahre vorgelegt. Die Stelle dokumentiert, analysiert und veröffentlicht seit neun Jahren antiziganistische Vorfälle im Zweijahresrhythmus. Seit Bestehen des Projekts wurden insgesamt 1.289 Vorfälle gemeldet, davon 147 Vorfälle im Jahr 2021 und 225 im vergangenen Jahr. Damit wurden Dosta zuletzt die meisten Vorfälle seit Projektbeginn 2014 gemeldet.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, erlebte das Land Berlin innerhalb von zwei Jahren zwei große Diskriminierungswellen, die neben der täglichen Ausgrenzung stattfanden: die Coronapandemie und die Fluchtbewegung aus der Ukraine. Während der pandemiebedingten »Lockdowns« wurde Roma, Sinti und allen, die als solche gelesen werden, von Rechten und Medien unterstellt, sich nicht an die Pandemiebeschränkungen zu halten und zu besonders ansteckenden »Superspreadern« zu werden. Diese Hetze bekamen Kinder in Schulen zu spüren, auch der Zugang zu medizinischer Versorgung war oft erschwert.

Aus der Ukraine geflüchtete Romnja und ihre Kinder seien nicht als Schutzsuchende, sondern als illegitime Geflüchtete markiert, heißt es im Bericht. Ihnen werde vorgeworfen, »nur Sozialleistungen in Deutschland erschleichen zu wollen«, wie die Dosta schreibt. Schon bei der Ankunft am Berliner Hauptbahnhof seien Romnja immer wieder anders behandelt worden als aus der Ukraine geflüchtete Menschen, die weiß gelesen werden. So seien beispielsweise Zutrittsverbote zur Willkommenshalle durch Einsatzkräfte erteilt worden, die mit fadenscheinigen Rechtfertigungen und rassistischen Beleidigungen einhergegangen seien.

»Die Ungleichbehandlung geflüchteter Romnja und Sintizze aus der ­Ukraine ist leider keine Überraschung, denn in Europa kämpfen wir schon seit Jahrhunderten gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung«, sagte Romaaktivistin Irina Spataru am Mittwoch gegenüber junge Welt. »Schon vor dem Ukraine-Krieg wurden Romnja und Sintizze in allen Bereichen des Lebens diskriminiert«. Viele hätten diese Diskriminierungserfahrung aus ihrem Herkunftsland Ukraine mitgebracht. An den Grenzübergängen sei es zu systematischer Ausgrenzung gekommen. Ungleichbehandlung erfuhren Betroffene auch bei Transporten, mit denen sie dann in Aufnahmezentren, die ausschließlich für Roma waren, gebracht wurden.

Laut Spataru sei dies kein neues Phänomen. Egal, ob am Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche oder bei dem Betreten eines Lokals: Die Wahrscheinlichkeit, aufgrund der ethnischen Herkunft diskriminiert zu werden, sei immer noch hoch. Diese Umstände – und auch die fehlende Aufarbeitung der Nazigeschichte in Europa – haben laut der Romaaktivistin nicht dazu beigetragen, dass sich das Leben für Roma und Sinti bessert. Der Rassismus liege tief verankert in der Gesellschaft und spiegele sich daher in allen Bereichen des Lebens wider. Spatarus Aussagen decken sich mit denen des Dosta-Berichts, der neben dem Schwerpunkt Schutzsuchender aus der Ukraine auch die Themen Alltag und öffentlicher Raum, Bildung, Kontakt zu Leistungsbehörden, Wohnen, Kontakt zu Ordnungsbehörden und Justiz, Zugang zu Gütern und Dienstleistungen, Zugang zu medizinischer Versorgung und Arbeitswelt beleuchtet.

Positiv bewertet Andrea Wierich, Pressesprecherin von Amaro Foro, die höhere Bereitschaft, Fälle von Diskriminierung anzuzeigen – auch wenn die Dunkelziffer unverändert hoch liegen dürfte. »Die gestiegene Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit ist der hartnäckigen Arbeit der Selbstorganisation zu verdanken«, so Wierich am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung. »In bezug auf einen Bewusstseinswandel in der Mehrheitsgesellschaft wäre ich allerdings skeptisch. Seit Projektbeginn hat sich in den Stereotypen und Mechanismen, die wir anhand der einzelnen Fälle beobachten können, nichts geändert.«