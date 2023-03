Schmutzige Geschosse

Staff Sgt. Nicholas Perez/U.S. Air National Guard via AP Der radioaktive Staub der DU-Munition verseucht Luft, Wasser und Erde (22.6.2022)

Die Projektile sehen wie schwere Metallspeere aus. Sie enthalten Uran-238, erklärt Johann Höcherl, Experte für Waffen- und Munitionstechnik an der Hochschule der Bundeswehr in München. Die »sehr wirksamen Waffen im Panzerduell« fliegen weit und haben aufgrund ihrer hohen Dichte eine große Durchschlagskraft, wird Höcherl in einem Bericht des Redaktionsnetzwerk Deutschland vom 24. März zitiert. Das Uranisotop 238 bezeichnet er als »relativ günstig«, es besitze »sehr gute ballistische Eigenschaften auf der Flugbahn und im Ziel«.

Anlass der Ausführungen: Großbritannien will die Ukraine mit 14 »Challenger 2«-Panzern ausstatten. Mitgeliefert werden soll auch panzerbrechende Munition, bekannt als DU-Geschosse. »DU« steht für Depleted Uranium, abgereichertes Uran – ein Abfallprodukt bei der Herstellung von Reaktorbrennelementen. Die Munition explodiert im Inneren eines Ziels und setzt giftigen, radioaktiven Staub frei. Wird dieser Staub eingeatmet, kann er Krebs und genetische Schäden bewirken. Kinder, die von derart belasteten Eltern gezeugt und geboren werden, kommen nicht selten mit Fehlbildungen, an Krebs erkrankt oder tot zur Welt. Dringt der Staub in Erdreich und Grundwasser, vergiftet er nicht nur die Umgebung, sondern auch die Nahrungskette. Wird er vom Wind davongetragen, können auch Gebiete und Gewässer in größerer Entfernung radioaktiv belastet werden.

Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde DU im Zusammenhang mit dem sogenannten Golfkriegs­syndrom, von dem neben anderen möglichen Faktoren vermutet wird, dass es durch den Einsatz von DU-Munition während des ersten Golfkriegs (1991) verursacht wurde. Mehrfach versuchte der Irak von den USA und Großbritannien Entschädigungen zu erhalten, ohne Erfolg. Auch in Jugoslawien, Afghanistan und Syrien setzten NATO-Staaten DU-Munition ein.

UN-Organisationen halten sich mit ihren Untersuchungen über die lang­anhaltenden Folgen zurück, zumal Washington und London kaum jemals Angaben zu den Mengen der eingesetzten DU-Munition machen. Man spielt die Gefährlichkeit der Geschosse herunter und leugnet den Zusammenhang mit den schweren Erkrankungen Zehntausender US-amerikanischer und britischer Veteranen, die in den Irak-Kriegen 1991 und 2003 eingesetzt waren.

Bisher hat lediglich Italien einen kausalen Bezug zwischen DU-Munition und einigen Krebserkrankungen eingeräumt. Die Regierung in Rom war von der NATO erst 2001 über den Einsatz von DU-Munition in Bosnien (1995) informiert worden. Rückblickend berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA Mitte Dezember 2017, dass 348 italienische Soldaten, die im Kosovo und Metohija eingesetzt waren, an den Folgen des Einsatzes von DU-Munition gestorben sind. Ein Untersuchungsausschuss des italienischen Parlaments gab an, die Soldaten seien nach ihren Einsätzen in dem Gebiet an Leukämie und anderen Krebsarten erkrankt.

Daher überrascht es kaum, dass die russische Regierung auf die offizielle Ankündigung aus London schnell reagierte. Russland werde »gezwungen sein, zu antworten«, erklärte Präsident Wladimir Putin. London habe seine »Orientierung verloren«, kommentierte Außenminister Sergej Lawrow. Der Einsatz von DU-Munition verletzte das internationale humanitäre Völkerrecht.

Das britische Verteidigungsministerium wies die russische Kritik zurück. Es handele sich um Standardmunition, deren Einsatz nach wissenschaftlichen Untersuchungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften, der Royal Society, für Gesundheit und Umwelt nur »geringes Strahlenrisiko« bedeute. Seit Jahrzehnten werde diese Munition von der britischen Armee eingesetzt und habe »nichts mit Nuklearwaffen« zu tun, hieß es in einer Erklärung. In der britischen BBC wurde der ehemalige Panzerkommandeur und chemische Waffenexperte Oberst Hamish de Bretton-Gordon zitiert. Putin verbreite »klassische Falschinformation«, so der Militär. Die DU-Munition für »Challenger 2«-Panzer enthalte lediglich »Spuren von abgereichertem Uran«. Zu behaupten, bei diesen Geschossen handele es sich um Nuklearwaffen, sei »lächerlich«.