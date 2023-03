»Es gibt eine wachsende Unzufriedenheit«

IMAGO/foto2press Neue Mehrheiten in der Parteikrise? Delegierte beim Linke-Bundesparteitag in Erfurt (26.6.2022)

Am 14. März hat der Leipziger Stadtvorstand von Die Linke einen von Ihnen eingebrachten Antrag beschlossen, in dem mit Verweis auf die Krise der Partei ein Sonderparteitag gefordert wird. Der soll unter anderem die Handlungsfähigkeit von Die Linke als Friedenspartei sicherstellen. Warum sehen Sie da Handlungsbedarf?

Das hängt auch ein bisschen mit meiner Biographie zusammen. Ich bin ein sogenanntes Besatzungskind. Mein Vater war Jude aus Kiew, meine Großeltern sind in Babi Jar ermordet worden. Mein Vater ist von Moskau bis Berlin durch halb Europa marschiert, um die Faschisten zu besiegen. Gemeinsam mit Ukrainern, Kasachen und all den Völkern, die in der Roten Armee vertreten waren. Deshalb belastet mich die aktuelle Situation außerordentlich. Das hat für mich nicht nur eine rationale, sondern auch eine emotionale Ebene.

Auf der rationalen Ebene sehe ich es so: Wir reden an einer wichtigen Frage vorbei, nämlich an der nach dem Charakter des Krieges in der Ukraine und der sich daraus ergebenden Positionierung einer linken Partei. Darüber, dass es von russischer Seite ein Angriffskrieg ist, müssen wir nicht streiten. Aber auf alle weitergehenden Fragen gibt es aus meiner Sicht keine befriedigenden Antworten. Ein Beispiel: Es heißt auch bei uns, Russland solle sich zurückziehen als Voraussetzung für Verhandlungen. Aber wäre ein Rückzug nicht erst ein mögliches Ergebnis von Verhandlungen? Und bis auf welche Grenze soll sich Russland eigentlich zurückziehen, bis überhaupt verhandelt wird? Das ist alles überhaupt nicht durchdacht.

Der Sonderparteitag hätte laut Antrag auch die Aufgabe, »notwendige strukturelle und personelle Veränderungen« herbeizuführen. Zielt das auf die Arbeit des aktuellen Parteivorstandes?

Das müsste der Parteitag entscheiden. Er kann durch ein Vertrauens- oder Misstrauensvotum die Frage beantworten, ob der derzeitige Vorstand in der Lage ist, in der gegenwärtigen Krisenlage die Partei zu führen. Meine Beobachtung ist, dass es eine starke und weiter wachsende Unzufriedenheit gibt, die aber in der Vorstandsarbeit keine sichtbaren Spuren hinterlässt. Sehr viele Genossinnen und Genossen sehen die Gefahr, dass die Partei in die Bedeutungslosigkeit rutscht. Dazu kommt die drohende Spaltung. Die Beschlüsse des Vorstands senden aber kontinuierlich die Botschaft: Bei uns ist eigentlich alles in Ordnung. Und das ist schon arg.

Sie wollen, dass der Parteitag auch über das Problem »breiter Bündnisse« diskutiert. Warum?

Kriege werden durch Regierungen beendet. Die Linke kann nur eine Sache machen: Sie kann Druck auf die Regierung aufbauen. Und wenn der wirksam sein soll, dann müssen es breite Bündnisse sein, die ihn aufbauen. Selbstverständlich unter Ausschluss der extremen Rechten, falls es von dort Versuche gibt, hier anzudocken. Das kann man über die Organisation, über die Ansprache und so weiter sicherstellen. Man kann aber keinen Druck aufbauen, wenn man sich darauf festlegt, nur mit Personen und Organisationen zu kooperieren, die in wesentlichen Fragen die Positionen unserer Partei vertreten. Das ist vollkommen absurd. Dann kommen keine mehrheitsfähigen Bündnisse zustande.

War die Diskussion im Stadtvorstand kontrovers?

Das kann ich aus eigener Anschauung nicht sagen. Das Ergebnis war neun Stimmen dafür und keine Stimme dagegen. Es kann also nicht so kontrovers gewesen sein.

Bundesgeschäftsführer Tobias Bank hat am Wochenende auf den Antrag reagiert. Er bekundete, nicht zu wissen, was ein Sonderparteitag bringen soll, weil das ja dieselben Delegierten wie beim letzten Bundesparteitag seien.

Das finde ich sehr anmaßend. Und es ist ein merkwürdiges Verständnis von Mitgliederpartei. Da wird offenbar unterstellt, dass die Delegierten Betonköpfe sind, die nicht neu über neue Situationen nachdenken können.

Kann man das Problem denn nicht lösen, indem die Basis andere Delegierte wählt?

Das gibt das Statut nicht her.

Ein Sonderparteitag kann auch gegen den Willen des Parteivorstandes erzwungen werden?

Wenn sich eine genügend große Zahl von Kreisvorständen, die zusammen mindestens 25 Prozent der Mitglieder repräsentieren, dem Leipziger Antrag anschließt, muss ein Sonderparteitag einberufen werden. Es gibt ermutigende Signale. Aber leider auch eine Gegenbewegung aus einigen Landesvorständen, die ihren Kreisvorständen empfehlen, das abzulehnen.