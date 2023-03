Nachschlag: Megafreude

imago images/photothek Chartsradio kumpelt dich an (das Autoradio kurz hinter Klockow)

»Wenn man zur Ostsee will, muss man durch Brandenburg«, heißt es bei Rainald Grebe. Das aber ist nicht das Schlimmste an einer solchen Reise. Wer wie ich noch an seinem analogen Autoradio hängt und gerade keinen Bock auf Deutschlandfunk hat, für den kommt auf der A 20 kurz hinterm Rasthof Klockow der Punkt, wo es ernst wird. Da heißt es bye-bye Radio, hello Dudelfunk. Da, wo eben noch Musik herauskam, tröten jetzt die Charts. Hallo? Musikredaktion? Finde nur ich, dass sich alle Lieder im Tagesprogramm von NDR 2 oder Ostseewelle gleich anhören? Habe nur ich keinen Bock, penetrant mit diesem ominösen »Wir« angekumpelt zu werden? Fällt es nur mir auf, dass von dem Streik am Montag als »XXL-Streik« geredet wird? Will ich der »Verkehrsredaktion« »Flitzerblitzer« melden? Nein! Lasst mich in Ruhe mit euren Zuhörergewinnspielen, bei denen sich Leute »mega freuen« – ich will auch nicht am Montag morgen gemeinsam mit der Morgencrew »durchstarten«! Noch habe ich frei. (mis)