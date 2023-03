Rotlicht: Sowjetmensch

imago/United Archives International Engagiert, verantwortungsbewusst und solidarisch sollte er sein, der Sowjetmensch (Plakat aus dem Jahr 1920)

Die russischen Revolutionäre von 1917 waren mit ihrem Volk unzufrieden. Beim späten Lenin häufen sich Formulierungen wie die, es müssten »Krämergeist« und »Bürokratismus« ausgerottet werden, bevor es mit dem Sozialismus vorangehen könne. Künstler und Intellektuelle taten es nicht unter einem »neuen Menschen«, den die Revolution hervorbringen sollte – ein Prozess, den Maxim Gorki als »Experiment am lebenden Organismus des russischen Volkes« beschrieb, was im Prinzip auch nichts anderes aussagte als – im nachhinein – der Brechtsche Aphorismus aus den »Flüchtlingsgesprächen«: »Alle großen Ideen scheitern an den Leuten«. Wladimir Majakowski deklamierte, der neue Mensch werde kommen, er, Majakowski, »bürge dafür«. 1930 nahm er sich das Leben, auch weil sich in der Sowjetunion der alte Adam als zählebiger erwiesen hatte als ursprünglich angenommen.

30 Jahre später hatte das Land, dem anfangs niemand eine Chance gegeben hatte, doch überlebt. In dieser Situation sah Nikita Chruschtschow Anlass zur Zufriedenheit. In seinem Referat auf dem 21. Parteitag der KPdSU trug er 1961 vor, in der UdSSR sei »eine historisch neue Gemeinschaft von Menschen verschiedener Nationalitäten entstanden, die gemeinsame Züge aufwiesen: ein gemeinsames sozialistisches Vaterland, eine gemeinsame ökonomische Basis, eine gemeinsame soziale Struktur und eine gemeinsame Weltanschauung, den Marxismus-Leninismus«. Darüber hinaus auch »viele gemeinsame Züge in ihrer geistigen Verfassung und Psychologie«. Der ursprünglich kritische Gehalt der Formel vom »neuen Menschen« war ins Affirmative gewendet, als Rückprojektion des Satzes vom Sein, welches das Bewusstsein bestimme, auf die Bewusstseinsformen, die folglich vom erfolgreich verteidigten »gesellschaftlichen Sein« des Realsozialismus geprägt sein müssten.

Natürlich waren sie es irgendwie auch. Es gab in der Sowjetunion einen Spruch, der das notorische Stehlen von Material am Arbeitsplatz auf liebevolle Art persiflierte: »Alles Sowjetische gehört niemandem, alles Sowjetische gehört also mir«. Darüber hinaus aber gingen die positiven Konnotationen, die die Bewusstseinsform des »sowjetischen Menschen« transportieren sollten, gemeinsam mit der Sowjetunion unter; je weniger vom Vaterland, auf das sich das Wort bezog, noch übrig blieb, desto weniger taugte es als Identifikationsformel. Auch wenn der »Sowjetmensch« mit Hilfsbereitschaft, Solidarität und Völkerfreundschaft assoziiert wurde. Bei der russischen Volkszählung von 2010 gaben immerhin noch etwa 27.000 Befragte ihre Nationalität mit »sowjetisch« an.

Die anthropologische Überhöhung des Begriffs – die allgemeine Gattungsbezeichnung »Mensch« mit einer bestimmten und zwangsläufig kurzlebigeren Gesellschaftsform zusammenzuspannen – lud schon früh Kritiker und Gegner des sowjetischen Sozialismus ein, den »Sowjetmenschen« als Antitypen zu beschreiben. Ein frühes Beispiel ist Michail Bulgakows Novelle »Hundeherz« (1925), in der einem Hund das Herz eines Säufers und Kleinkriminellen implantiert wird und dieses Wesen anschließend als Bürokrat Karriere macht. Einige Verbreitung erhielt der Begriff durch das Buch »Homo sovieticus« des Dissidenten Wladimir Bukowski (1972), das dem »Sowjetmenschen« überwiegend negative Charakterzüge wie Autoritätshörigkeit und fehlendes Verantwortungsbewusstsein zuschrieb. Mit der kapitalistischen Restauration bot die Formel des »Sowjetmenschen« den Liberalen die Gelegenheit, das unschöne Schicksal der Transformationsverlierer diesen selbst zuzuschreiben: Sie seien halt »sowki«, nicht an die neuen Lebensformen angepasst und insofern selbst schuld. Als Hassformel für die Bewohner des abtrünnigen Ostens ist der Begriff des »sowok« – wörtlich bedeutet er »Kehrschaufel« – auch heute noch im ukrainischen Diskurs verbreitet.