Der kalte Tod

Reiner Bajo/Netflix/Courtesy Everett Collection/imago Die Tragik ist weg: Bäumer schleppt den sterbenden Katczinsky

Im »Westen nichts Neues« bekam zwei Oscars, einen für die beste Regie und einen für den besten Film. Falsch, er bekam vier Oscars, aber in anderen Kategorien. Sind Sie verwirrt? Beides ist richtig. Ersterer ist ein von Carl Laemmles Universal Studios produzierter US-Film von 1930, letzterer ein deutscher (allerdings mit britischen und US-amerikanischen Koproduzenten) für Netflix von 2022. Mindestens drei der vier Oscars für den von 2022 waren berechtigt: Kamera, Musik und Szenenbild. Den vierten gab es für den besten internationalen Film.

Den Autor der Romanvorlage von 1928, Erich Maria Remarque, kennt wahrscheinlich jeder. Aber wer war Carl Laemmle? Ein Schwabe aus Laupheim, Sohn einer jüdischen Viehhändlerfamilie, der 1884 in die USA emigrierte und vom Buchhalter eines Kleiderfabrikanten in Wisconsin zum Mitgründer der Universal Studios in Hollywood wurde. Der in Ungarn geborene Regisseur Pal Fejös, der für Universal in den späten 1920ern unter dem Namen Paul Fejos innovative frühe Tonfilme wie »Lonesome«, »Broadway« oder »The Last Performance« drehte, legte Laemmle (wohl mit dem Hintergedanken, selbst Regie zu führen) 1929 den Bestsellerroman eines bis zu dessen Veröffentlichung weitgehend unbekannten deutschen Schriftstellers nahe, eines Pazifisten wie Laemmle. Inzwischen war Carl Laemmle US-Bürger und Filmmogul in Hollywood und hatte die Leitung des Studios 1928 seinem Sohn Julius alias Carl Laemmle jr. zu dessen 21. Geburtstag überantwortet. Beide wollten an die Universal-Prestigeprojekte von Irving Thalberg aus den frühen 20ern anknüpfen und das Buch verfilmen. Der Senior hatte etwas gutzumachen. Während des Ersten Weltkrieg hatte der angegriffene Exdeutsche platte Propagandafilme wie »The Kaiser, Beast of Berlin« (1918) gegen die germanischen Hunnen produziert.

Jetzt wollte er den Krieg zeigen, wie er ist – und zwar aus deutscher Perspektive. Die Laemmles verpflichteten den Regisseur Lewis Milestone, der unbekannte Amis Deutsche spielen ließ, gleichzeitig der noch neuen Tonfilm­kamera mit einem gigantischen Kran ihre Starrheit nahm und (nach einigem Hin und Her) mit seinen Drehbuchautoren Maxwell Anderson und Del Andrews das Buch kongenial umsetzte. Nicht nur Vater und Sohn Laemmle waren begeistert, sondern das Publikum auf der ganzen Welt. Nur die Militärs, auch in den USA, und natürlich die Faschisten in Deutschland nicht. Der Film wurde in der Weimarer Republik in deutschsprachiger Fassung erst umgeschnitten und zensiert, dann verboten, dann wieder zugelassen und erneut zensiert. Das Reichswehrministerium protestierte, die Nazis organisierten eine Kampagne und Tumulte. Der Film ist neben Eisensteins »Panzerkreuzer Potemkin« einer der am meisten beschnittenen der Kinogeschichte. Noch 1952 verlangte die französische Vertretung im Alliierten Kontrollrat Berlins, dass die Passage, in welcher der Protagonist Paul Bäumer in einem Bombentrichter einen Franzosen tötet – eine zentrale Szene aller Verfilmungen wie auch des Romans –, zu entfernen sei. In Frankreich war der Film bis 1939 in einer zensierten Fassung zu sehen und wurde zu Kriegsbeginn verboten. Eine französische Synchronfassung erschien 1963. Eine vollständig rekon­struierte deutsche Fassung erschien erst 1984 und aus diesem Anlass auch die Dokumentation »Geschundenes Zelluloid« über seine verwickelte Produktions- und Zensurgeschichte.

Es gibt zwei massenhaft gelesene deutschsprachige Bücher über den Ersten Weltkrieg: »In Stahlgewittern« von Ernst Jünger und »Im Westen nichts Neues« von Remarque. Der eine Autor war ein eiskalter Krieger, voll Stolz, sich einige dieser »fliegenden Eisenteile« gefangen zu haben, der sich geradezu aufgeilte am Töten. Der andere war ein Verstörter, Verführter, der sich zum Pazifisten wandelte. Zwischen diesen beiden Polen pendelt jeder Kriegsfilm, denn Antikriegsfilme gibt es mit wenigen Ausnahmen (z. B. »Johnny zieht in den Krieg«, 1971, von Dalton Trumbo, einst auf Hollywoods »Blacklist«) nicht. Zwischen diesen Polen pendelt auch die 2022er Verfilmung von Regisseur Edward Berger. Ein super gespieltes (Ausnahmen: Devid Striesow und Daniel Brühl), mit für deutsche Verhältnisse hohem Aufwand perfekt in Szene gesetztes Gebräu aus Blut, Eisen und Dreck.

Doch während Milestones Film zur Kriegsdienstverweigerung animierte, lässt einen Bergers Schlammschlacht kalt. Das zeigt sich vor allem in den Abweichungen vom Roman; die erste Verfilmung ist viel näher an der Vorlage. Beispiel: das Scharfmachen durch den Schulleiter. 1930 gibt es einen, der zögert, der dann doch mitmacht, weil alle mitmachen. Er stirbt als erstes, zunächst blind- und dann totgeschossen, herzergreifend. In der neuen Verfilmung ist der Tod dagegen meist blutspritzend kalt, massenhaft, ohne Emotion. Zudem fehlt eine wichtige Figur: Unter­offizier Himmelstoß, im Frieden ein braver Postbote, auf dem Kasernenhof ein Schleifer, der die jungen Soldaten schindet und zum Töten abrichtet. Sie rächen sich, indem sie ihn unerkannt verprügeln. Bei Berger finden sich weder das Schleifen noch das Aufbegehren. Der preußische Militärstaat und seine Strukturen kommen nicht vor. Statt dessen gibt es eine von Striesow gespielte Karikatur eines Generals, der seine Soldaten kurz vor Inkrafttreten des Waffenstillstandes in den Tod schickt, um noch mal einen Sieg zu erringen. Ein dramaturgisch plumpes letztes Gemetzel, das auch noch den Titel konterkariert. Am Ende des Romans heißt es im Heeresbericht »Im Westen nichts Neues«, da für einen kurzen Tag das große Morden einmal aussetzte. Der singuläre Tod Bäumers wird nicht registriert.

Im Film von 1930 klagt ein Kamerad, dem die Beine amputiert wurden, über Phantomschmerzen. Er weiß noch nicht, dass er ein Krüppel ist. Bäumer besucht ihn zusammen mit anderen, und einer fragt, ob er die Stiefel des Amputierten haben könne. Der begreift erst jetzt, was mit ihm geschehen ist, und stirbt vor ihren Augen. Der um Hilfe gebetene Arzt hat keine Zeit. Eine aufwühlende Szene voll Horror. 2022 ist Tjaden schwer am Bein verwundet und ersticht sich. Das spritzende Blut erzeugt keine Emotion außer Ekel, von den Stiefeln ist keine Rede. Vollends absurd ist, dass Bäumers letzter verbliebener Kamerad Katczinsky hier von einem kleinen Jungen erschossen wird, dessen Familie die Soldaten bestohlen haben. 1930 trägt Bäumer den vom Feind unbemerkt tödlich Getroffenen vergeblich ins Lazarett. 2022 ist die Tragik so gut wie weg.

Sogar bei der zentralen Szene mit dem Franzosen im Trichter: viel Ekel, sonst keine Emotion. Vielleicht liegt es daran, dass es Berger auf Effekte ankommt und dass wir diese Effekte so geil finden, wie Jünger den Krieg geil fand. Trotzdem ist der Film einigen Kritikern schon wieder zu pazifistisch. Die Academy aber hat es richtig gemacht: 1930 die Haupt-Oscars für die Laemmle-Produktion, 2023 die Neben-Oscars an Berger und Co., die hervorragend inszenierten Gewaltszenen passen perfekt zum westlichen Kino der Gegenwart. Denn »Leben heißt töten« (Jünger). Oder nicht?