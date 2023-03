Benko sahnt weiter ab

Oliver Berg/dpa Auf die Belegschaft der Kaufhausfilialen kommt es bei Benkos Immobilienplänen nicht an (Essen, 27.3.2023)

Zum zweiten Mal innerhalb von zweieinhalb Jahren hat das Management der Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) einen Sanierungsplan durchgeboxt. Zusammen mit der Insolvenzverwaltung, versteht sich. Wieder verlieren die Gläubiger viel Geld, wieder gehen Tausende Arbeitsplätze verloren.

Trotz aller Kritik im Vorfeld nickten die Gläubiger am Montag den vom Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz und der GKK-Chefetage erarbeiteten Insolvenzplan ab: Danach sollen 47 der übrigen 129 Warenhäuser dicht gemacht werden, teils Ende Juni, teils Ende Januar 2024. Auch in den verbleibenden Filialen und der Verwaltung sollen Stellen abgebaut werden, unter dem Strich um die 5.000 Arbeitsplätze wegfallen.

Mit zwei Prozent abgespeist

Den Berg an Verbindlichkeiten, den GKK seit der Entschuldung zum Ende des letzten Insolvenzverfahrens im Sommer 2020 wieder aufgetürmt hat, muss das Unternehmen nur zu einem winzigen Teil abtragen: Auf insgesamt 1,3 Milliarden Euro verzichten die Gläubiger, zu denen der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) ebenso zählt wie Lieferanten, Vermieter, die Bundesagentur für Arbeit und die Beschäftigten, denen Entgeltbestandteile vorenthalten wurden. Allein der WSF hatte GKK Darlehen in Höhe von 680 Millionen Euro während der Coronapandemie gewährt. Zurückfließen sollen laut Insolvenzplan rund 88 Millionen Euro aus der Verwertung des Warenbestandes und durch eine Beteiligung am Verkauf von Tochtergesellschaften. Die meisten Gläubiger werden mit zwei bis 3,5 Prozent der Schuldsumme abgespeist. Hätten sie den vorgelegten Plan abgelehnt, wäre die Warenhauskette umgehend geschlossen worden, hatte Geiwitz vor der Gläubigerversammlung betont.

Ein strahlender Gewinner

Aber es gibt auch einen strahlenden Gewinner der neuerlichen »Sanierung«: Die GKK-Eigentümerin, die Signa-Holding des österreichischen Milliardärs René Benko, steuert bescheidene 200 Millionen Euro zum Umbau der geschrumpften Warenhauskette bei, ist aber zugleich 1,3 Milliarden Euro Schulden los. Die Holding erwirtschaftet ihre Profite mit der Immobiliensparte »Signa Real Estate« und nicht mit dem Filialgeschäft der »Signa Retail«, so dass die weitere Verkleinerung dieses Zweiges im Sinne des Herrn Benko sein dürfte, dem etliche der Warenhausimmobilien gehören, aber auch traditionsreiche Altbauten wie das ehemalige »Hotel Ellington« in der Nürnberger Straße in Berlin, das gerade zu einem Shopping-, Amüsier- und Bürokomplex umgebaut wird. Auch viele der verbleibenden GKK-Häuser sollen umfassend um- und ausgebaut werden, wie in Berlin die Filialen am Kurfürstendamm, am Alexander- und am Hermannplatz sowie in der Weddinger Müllerstraße. Die eigentliche Warenhausfläche soll dort zugunsten von Büros, Gastronomie und Freizeiteinrichtungen verkleinert werden.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat unterdessen die Beschäftigten darüber informiert, wie sie sich verhalten sollen, wenn in diesen Tagen die ersten Kündigungen eintreffen. Jeder solle innerhalb von drei Wochen eine Kündigungsschutzklage einreichen und sich dem Widerspruch des Betriebsrates anschließen, rät die Gewerkschaft. Verdi-Mitglieder erhalten bei der Klage Unterstützung, wenn sie das möchten.

Hoffnung stirbt zuletzt

Nach wie vor hoffen Beschäftigte allerdings, dass weitere Filialen von der Schließliste genommen werden. Auch der Generalbevollmächtigte Geiwitz schürte in einem ARD-»Tagesschau«-Interview am Montagabend diese Hoffnung. Es gebe immer noch Gespräche mit verschiedenen Akteuren über den Erhalt weiterer Warenhäuser. So hatte Friedrich-Wilhelm Göbel, Chef der Modekette »Aachener« aus Dortmund, angekündigt, bis zu 25 GKK-Filialen zu übernehmen, etwa in Dortmund, Gelsenkirchen und Essen. Für die GKK-Immobilien in Frankfurt am Main, Cottbus, Coburg und Nürnberg hat er laut Westdeutsche Zeitung vom 27. März bereits die Mietverträge übernommen. Dort und möglicherweise an weiteren Standorten könnte dann bald das neue Logo »Aachener« prangen. Wieviel Zukunft diese Häuser haben und wie viele Beschäftigte der Warenhäuser dort einen Arbeitsplatz finden, ist aber offen.