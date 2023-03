Deutsche Panzer an die Front

Fabian Bimmer/REUTERS Auf dem Truppenübungsplatz Munster wurden ukrainische Soldaten am »Leopard 2« ausgebildet (20.2.2023)

Von fanatischen Bellizisten wird gerne ein anderer Eindruck erweckt: Doch die Bundesrepublik steht an zweiter Stelle nach den USA als Waffenlieferant in dem mit ukrainischem Blut ausgetragenen NATO-Stellvertreterkrieg gegen Russland. Und die Bundesregierung plant, die Militärhilfe für Kiew von den bislang seit Kriegsbeginn freigegebenen drei Milliarden auf 15 Milliarden Euro stark zu erhöhen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages werde entsprechende Vorlagen aus dem Bundesfinanzministerium in seiner Sitzung am Mittwoch billigen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus dem Ausschuss erfuhr.

Gerechtfertigt wird diese Summe in einem am Montag zuerst vom Spiegel zitierten internen Bericht des Finanzministeriums mit »hohen materiellen Verlusten der ukrainischen Streitkräfte«. Für die »bedarfsgerechte nachhaltige Ausstattung« der ukrainischen Armee gelte es unverzüglich, zahlreiche Beschaffungsverträge, insbesondere in den Bereichen »Luftverteidigung, gepanzerte Kettenfahrzeuge, Munitionsversorgung für die von Deutschland gelieferten Waffensysteme und Artillerie«, abzuschließen. Die Mehrausgaben seien »sachlich unabweisbar«, andernfalls bestünde »die schwerwiegende Gefahr, dass die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Aggressor unterliegt, mit unvorhersehbaren Konsequenzen für die europäische Friedensordnung«. So begründet das FDP-geführte Ministerium dieses auf die nächsten Jahre ausgelegte Konjunkturprogramm für die deutschen Rüstungsschmieden.

Die Bundesrepublik hat der Ukraine zu Wochenbeginn erstmals Kampfpanzer geliefert. »Heute sind die 18 Leopard 2 A6 inklusive Munitions- und Ersatzteilpaketen sowie zwei Bergepanzer ›Büffel‹ mit ihren in Deutschland ausgebildeten Besatzungen bei der Truppe in der Ukraine angekommen«, teilte das Bundesministerium der Verteidigung am Montag mit. Das sind vier »Leopard 2« mehr als ursprünglich geplant, um gemeinsam mit Panzern aus Schweden und Portugal einen Gefechtsverband zu bilden.

Zwar äußert sich die Bundesregierung aus Sicherheitsgründen nicht darüber, auf welchem Weg die Panzer von Deutschland in die Ukraine gelangt sind. Doch dürfte dies per Bahntransport über Polen geschehen sein. »Unsere Panzer sind wie versprochen pünktlich in den Händen unserer ukrainischen Freunde angekommen«, erklärte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Montag zu den »Leopard 2«-Panzern. Der Sozialdemokrat zeigte sich überzeugt davon, dass die deutschen Kampfpanzer »an der Front Entscheidendes leisten können«. Gegenüber dem von der russischen Armee vielfach eingesetzten »T-72«-Kampfpanzer hat der »Leopard 2« den Vorteil einer stabilisierten Waffenanlage, so dass während der Fahrt Ziele beschossen werden können. Das russische Modell muss dagegen für einen gezielten Schuss zuerst stoppen.

Kürzlich bereits in der Ukraine eingetroffen sind nach Angaben des dortigen Verteidigungsministeriums 40 ältere deutsche Schützenpanzer des Typs »Marder«. Ab Sommer sollen von der Bundeswehr bereits vor zwanzig Jahren ausgemusterte »Leopard 1 A5« Kampfpanzer geliefert werden, die derzeit kampftauglich gemacht werden. Die Ukraine ist aktuell dabei, mit Hilfe ihrer NATO-Unterstützer eine große Panzerflotte für eine Offensive gegen die russischen Truppen zusammenzustellen. So lobte der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Dienstag die kürzlich aus Großbritannien eingetroffenen schweren »Challanger 2«-Kampfpanzer auf Twitter als »fantastische Maschinen«, die »bald mit ihren Kampfeinsätzen beginnen.«

Allerdings liegen zwischen der polnischen Westgrenze und dem umkämpften Donbass rund 1.200 Kilometer mit teils zerstörter Infrastruktur wie Brücken. Auch wenn der Transport mit der Bahn effektiver ist, birgt er das Risiko, dass bei einem gezielten Raketenangriff gleich mehrere der teuren Kampfgeräte verloren gehen. Von daher bietet sich der Einzeltransport auf Sattelschleppern an die Front an.