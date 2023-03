»Es gibt Eltern, die tagelang nichts gegessen haben«

Jason Cairnduff/REUTERS Schlangestehen zum Muttertag: Nicht erst seit Corona herrscht in Nordirland der soziale Notstand (Belfast, 21.3.2020)

Wir sitzen hier im Sozialraum Ihrer Organisation »Foodstock« in Westbelfast. Können Sie unseren Lesern kurz Ihre Arbeit beschreiben?

Wir sind eine soziale Einrichtung für Menschen, die besonders unter der Teuerungskrise leiden. Davor haben wir Menschen geholfen, die an den Folgen der Pandemie gelitten haben. Die Regierung hat Fehler gemacht und lässt die Leute im Stich. Wo immer das der Fall ist, steht die Gemeinde auf und tritt an die Stelle der Politiker.

Manchmal fühlt es sich an, als wären wir mit einer humanitären Krise konfrontiert. Wir sind eine Suppenküche und beliefern jede Woche mehr als 500 Haushalte mit Lebensmitteln. Wir veranstalten zudem Frühstückklubs in Gemeindezentren und Schulen. Lehrer berichten uns, dass Schüler am Morgen hungrig in den Unterricht kommen. Das wollen wir verhindern.

Dieser Sozialraum hier soll Menschen eine Möglichkeit geben, Leute zu treffen und einen warmen Ort zu haben. Viele Menschen leben allein, in Isolation und in kalten Häusern. Wenn sie zu uns kommen, dann können wir ihnen auch anders wieder auf die Beine helfen. Wir haben Freiwillige, die bei administrativen Dingen zur Seite stehen, bei Mietangelegenheiten, Weiterbildung und Jobsuche.

Wer sind die Leute, die Hilfe benötigen?

Sie kommen aus allen Bevölkerungsgruppen. Belfast wurde in den vergangenen Jahren viel diverser, und das ist eine sehr gute Sache. Doch damit kamen auch Probleme, und sehr viele Asylsuchende brauchen unsere Hilfe. Früher gab es nur die Spaltung zwischen Katholiken und Protestanten. Ich sehe in meiner Arbeit, dass es diese Spaltung nicht gibt, wenn es um Armut geht.

Die Lebenshaltungskrise hat es für viele sehr schwer gemacht. Die Menschen müssen plötzlich 400 oder 500 Pfund Sterling pro Monat mehr finden, um überleben zu können. Nicht nur Leute mit niedrigem Einkommen, auch jene mit mittlerem Einkommen und regelmäßiger Arbeit kämpfen ums Überleben. Schlimm ist es, wenn wir mit Lehrern und Krankenpflegern sprechen und bemerken, dass auch sie Hilfe brauchen und zu uns kommen.

Wie spüren Sie die aktuelle Krise?

Sehr stark. Heute haben uns 27 Meldungen erreicht. Das sind 27 Familien, die sich das Essen nicht leisten können – an nur einem Tag. Es sind mittlerweile so viele Neumeldungen, dass wir kaum mit der Arbeit hinterherkommen. Das sind alles Familien, die ihre Kinder hungrig in die Schule schicken und die nicht wissen, ob es Essen am Tisch geben wird, wenn die Kinder heimkommen.

Darunter leidet auch die mentale Gesundheit der Menschen. Das hängt alles mit der Armut zusammen. Wohnen und das Fehlen von genügend leistbarem Wohnraum ist ein anderes großes Problem. Es ist sehr schwierig für unsere Freiwilligen, damit umzugehen. Diese Woche hatte ich mehrere Menschen am Telefon, die aufgrund der Armut akut suizidgefährdet sind.

Wie kommen Menschen zu Ihnen? Wie werden sie gemeldet?

Wir haben engen Kontakt mit Schulen. Oft ist es so, dass ein Elternteil am Schultor ohnmächtig zusammenbricht, und dann ruft der Direktor an und informiert uns. Es gibt viele Eltern, die einfach tagelang nichts gegessen haben, nur damit ihre Kinder ein wenig zu essen haben. Ich kenne Fälle von Lehrern, die Essen in die Schulen mitnehmen, weil die Kinder ohne Pausenbrote kommen.

Wir arbeiten auch mit Sozialarbeitern zusammen, die junge Eltern besuchen und schauen, wie die Situation ist und ob es genug zum Essen in den Wohnungen gibt. Auch mit anderen sozialen Einrichtungen, Krankenhäusern und Ärzten sind wir in Kontakt, damit wir immer wissen, wo es Menschen gibt, die unsere Hilfe benötigen. Und die Zahl derer, die Hilfe brauchen, steigt ständig. Über den Winter ist die Zahl sprunghaft von 300 auf 500 Betroffene gestiegen, und wir nähern uns nun der Zahl 600 an.

Wie kam es zu dieser Situation?

Die konservative Politik in England in den vergangenen zehn Jahren ist das Problem. Aber wir brauchen auch hier in Nordirland eine Regierung, damit etwas für die Menschen getan werden kann.

Wie finanzieren Sie Ihre Arbeit?

Wir bekommen von der Regierung und den Behörden kein Geld. Wir überleben durch Spenden und den National Lottery Fund. Als wir 2019 begonnen haben, waren wir einen Tag die Woche im Einsatz und haben alles in meinem Schuppen im Garten gemacht. Nun haben wir hier diese kleine Einrichtung in Andersonstown mitten in Westbelfast und arbeiten sieben Tage und Nächte die Woche.

Woher erhalten Sie Ihre Lebensmittel?

Es brauchen so viele Menschen unsere Unterstützung, dass wir nicht auf Spenden warten können. Wir müssen zu den Anbietern gehen und nachfragen. Wir haben Kontakte zu einer großen Bäckerei, Hovis, die uns mit Brot beliefert. Dadurch bekommen wir 500 Laibe frisches Brot jede Woche. Das ist phantastisch. Auch von Gemüsehändlern bekommen wir einiges. Wichtig ist, dass in unseren Lebensmittelpaketen gesunde Lebensmittel zu finden sind.

Aber nicht nur Lebensmittel stehen bei uns im Mittelpunkt. Im Sommer sah es hier ganz anders aus, weil wir eine Tauschbörse für Schuluniformen organisiert haben. Das hätte nicht notwendig sein müssen, denn eine kleine Gesetzesänderung hätte mehr Eltern Förderungen dafür gebracht. Aber es gibt hier halt keine Regierung, die solche einfachen Dinge umsetzen könnte.