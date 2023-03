Sina Schuldt/dpa Geduld verloren und Mut gewonnen: Beschäftigte bei einer EVG-Streikkundgebung am Montag in Bremen

Diese Woche hat mit einem der größten Streiks im Transportwesen der Bundesrepublik begonnen. Wie haben Sie als Bahner den Montag wahrgenommen?

Wenn 150.000 Beschäftigte im Transportwesen streiken, steht alles still. Bei uns in der Betriebszentrale sind um vier Uhr tatsächlich fast alle gegangen, trotz Unsicherheit und kaum Streikerfahrung. Ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, dass sich bei uns alle Kolleginnen und Kollegen am Streik beteiligen. Bundesweit war die Situation nicht anders: 72 Prozent aller streikenden EVG-Mitglieder hatten noch nie die Arbeit niedergelegt. Aber die Motivation bei den Kolleginnen und Kollegen war und ist groß!

Warum wurde das Angebot der Deutschen Bahn AG ausgeschlagen?

Das Angebot der DB ist eine Provokation. Wir fordern Lohnerhöhungen von 650 Euro für alle Beschäftigten, und sie bieten uns eine in zwei Schritten ausgezahlte Einmalzahlung in Höhe von 2.500 Euro. Bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Das wären rechnerisch 92 Euro pro Monat. Aber halt als steuerfreie Einmalzahlung und nicht als nachhaltige Lohnerhöhung, für die es auch Rentenpunkte gibt.

Die Kapitalseite kritisiert den gemeinsamen Streik des öffentlichen Dienstes und der Eisenbahn. Es gibt Forderungen nach einer Einschränkung des Streikrechtes. Ist Ihr Streik etwa unangemessen?

Nein, weil das Angebot keins ist und die Inflation bei zehn Prozent steht. Und klar ist auch: Der Druck für einen 24-Stunden-Streik wäre auch dagewesen.

Nach den vorletzten Streiks der GDL hatte die damals regierende Koalition von CDU/CSU und SPD das »Tarifeinheitsgesetz« verabschiedet, um solche Streiks zu unterbinden. Was halten Sie von dem Gesetz?

Das Tarifeinheitsgesetz war ja als Angriff auf das Streikrecht geplant, aber seit die DB AG es anwendet, hat es tatsächlich zu mehr Dynamik in den Arbeitskämpfen geführt, weil GDL und EVG direkter in Konkurrenz zueinander stehen. Vor drei Jahren hatte die EVG in der Coronapandemie noch eine Nullrunde ohne Zustimmung der Mitglieder unterschrieben. Jetzt ist sie im Zugzwang und die GDL wird im Herbst versuchen, noch höher abzuschließen. Letztlich schwächt uns aber dieses Gegeneinander zweier Apparate, die sich gegenseitig bekriegen, obwohl wir Beschäftigte gemeinsame Interessen haben. Zum Beispiel versuchte die GDL-Führung ihren Mitgliedern einzureden, dass eine Beteiligung am EVG-Streik illegal wäre. Das stimmt zwar nicht, vertieft aber effektiv die Spaltung.

Der Sprecher der Deutschen Bahn AG betonte, dass die Verlierer des Streiks die Menschen und Unternehmen sind, die sich und ihre Waren umweltfreundlich bewegen. Ist das Klima der Verlierer des Streiks?

Das ist absurd. Die Bahn streicht seit Jahrzehnten den Güter- und Nahverkehr zusammen und setzt alles auf CO2- sowie kapitalintensive Schnellzugverbindungen. Aber wegen der schlechten Arbeitsbedingungen findet die Bahn nicht genug Nachwuchskräfte. Hinzu kommt: In den nächsten zehn Jahren werden in manchen Bereichen mehr als 70 Prozent der Leute, darunter auch Ausbilder, in Rente gehen. Und man kann sich ja mal anschauen, was Industriemechanikerinnen und -mechaniker bei VW im Vergleich zur DB verdienen.

Also ist der Bahnstreik auch indirekt ein Klimastreik?

Indirekt. Aber für eine wirkliche Verkehrswende muss sich viel ändern. Wir brauchen nicht nur mehr Verkehr auf der Schiene, sondern insgesamt weniger Verkehr. Die Hälfte aller Waren, die gerade zirkuliert, ist nur unterwegs, weil die Produktion irgendwo billiger ist. Und durch die Liberalisierung der Schiene hast du super viele Leerfahrten. Für eine wirkliche Verkehrswende brauchen wir wieder eine Verstaatlichung der gesamten Eisenbahn, ja des gesamten Mobilitätssektors. Aber die EVG scheut sich, das Wort Verstaatlichung in den Mund zu nehmen. Und die GDL macht Politik für eine weitere Zerschlagung der Bahn – wohl in der Hoffnung, mehr Tarifverträge abschließen zu können. Um einen politischen Streik für eine Verkehrswende führen zu können, aber auch, um einen Abschluss im Interesse der Beschäftigten durchsetzen zu können, brauchen wir mehr Streikdemokratie.