Nachschlag: Wenigstens melancholisch

Kinostar Filmverleih/dpa Peter Dinklage als Samuel Bloom in »Rememory«

Dieser Film übers Erinnern vergisst zuweilen, dass er Film ist. Es geht zu wie in einem Philoseminar. Unerbittlich wird zerlabert, was auch gezeigt werden könnte. Anderseits wird eben dadurch Dystopisches von der ­Stange gemieden. »Rememory« artikuliert nicht den genretypischen Protest vor der Frage, was denn vom Menschen noch bleibe, wenn man ihn seiner Privatsphäre beraubt. Der Film fragt wirklich, was das Erfassen von Erinnerungen für den Menschen bedeutet. Die Frage hat allerdings mehr Gewicht als seine Antwort. »Das Gedächtnis ist der entscheidende Bestimmer unseres Lebens. Was ist unser Leben, wenn nicht eine Sammlung von Erinnerungen?« Schon ein bissl mehr, oder? Im Handstreich wird das Unbewusste gestrichen. Und salopp vergessen, dass Vergessen ein Moment des Lernens ist, indem erinnerte Datenmenge zu Erkenntnis geformt und eingeschmolzen wird. Ein wenig versöhnt Peter ­Dinklage, dessen melancholisches Spiel seine eher öde Lebensrolle Tyrion Lannister, nun ja, vergessen macht. (fb)