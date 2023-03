Mit dem Teufel unter einer Decke

imago/ZUMA Press Teufelsmusik auf dem Dorf – Ungarn in den späten 1960ern

Teres Varnagys letzte Worte lauten: »Du lieber Gott, wer wird jetzt meine Gurken essen?« Wo es unheimlich wird, ist das Lachen nicht fern. Aber die Sorge der alten Schreckschraube um ihr Eingelegtes hat schon ihre ernsthafte Berechtigung, denn am Ende müssen in dem neuen Roman von Peter Nadas fast alle sterben. Ist das realistisch? Zumindest erscheint es glaubwürdig – der 80jährige ungarische Schriftsteller hat in »Schauergeschichten« 560 Seiten, gefüllt mit düsteren Vorahnungen und verbittertem Fluchen, darauf verwendet, sein Publikum auf die Katastrophe vorzubereiten.

Neben Literaturnobelpreisträger Imre Kertesz (1929–2016) und Peter Esterhazy (1950–2016) ist Nadas einer der drei großen, auch international – vor allem in Deutschland – bekannten und beliebten ungarischen Erzähler der vergangenen Jahrzehnte. Seine Romane sind nüchtern vorgetragene Seelenschau eines betont europäischen Bürgertums, das sich des Scheiterns seiner vor Ewigkeiten einmal gesetzten historischen Mission, eine vernünftige Gesellschaft einzurichten, in manchen hellen Momenten schmerzhaft bewusst wird. Der Sozialismus – Nadas entstammt einer kommunistischen und jüdischen Familie – wird als ein eigener, in diese Richtung zielender Versuch verstanden. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick so scheinen mag: Die »Schauergeschichten« sind nicht einfach eine Abrechnung mit den Unzulänglichkeiten des realen Sozialismus. Das verrät der immer melancholische Unterton.

Der stille Wahnsinn

Es ließe sich an dieser Stelle einiges über den Zusammenhang der Entstehung des Genres der Gruselgeschichten und der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft erzählen. In Kürze: Die Angst vor den Konsequenzen ihrer revolutionären Ambitionen raubte ihr den Schlaf. Nadas lässt seine Schauergeschichten in einer postbürgerlichen Epoche, den Sechzigern in Ungarn, spielen. Das Land erlebte einen nie gekannten wirtschaftlichen Aufschwung – man wird von »Gulasch­kommunismus« und der »lustigsten Baracke« reden. Insbesondere auf dem Land entwickelt sich – verglichen mit dem krassen Elend vor der Befreiung – ein beachtlicher Wohlstand, es werden Häuser gebaut, die Menschen haben ein gutes Einkommen. In Nadas’ Roman, der in der Nähe von Budapest in einem Dorf an der Donau spielt, ist hiervon nur in Andeutungen etwas zu finden. Bei ihm herrscht der Wahnsinn. Der stille Wahnsinn.

Die Figuren des Romans bilden ein Ensemble der von der dörflichen Gemeinschaft Ausgestoßenen: Es sind ledige Mütter und ihre vaterlosen Kinder, es sind Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung – oder eben auch mal die heulenden Vertreter der untergegangenen großbürgerlich-aristokratischen Welt. Der Erzähler geht fast vollkommen auf im kollektiven Bewusstsein der Dorfgemeinschaft, die anscheinend in kompletter Isolation von der Außenwelt lebt. Nichts ist sicher, alles ist nur so wahr und verbürgt, wie das Gerücht, das von der Bäckerin an der Ecke in die Welt gesetzt wurde.

Ausgespuckte Reste

Das liest sich insbesondere zu Beginn recht mühsam. Nadas, von dem ansonsten nicht bekannt wäre, dass er jemals in einem seiner Romane auch nur ein Ausrufezeichen gesetzt hätte, muss einen diebischen Spaß gehabt haben, als er die Vulgarismen der ungarischen Sprache voll ausreizte. Das deutsche Buch in den Händen, riecht man aber förmlich den Schweiß des armen Übersetzers, der versucht, dem mit »verdammt«, »verfickt«, »Himmelherrgottsakra« oder »Ritze« irgendwie beizukommen. Laut den bürgerlichen Feuilletons und mit Blick auf die Bestsellerlisten ist es ihm gelungen. Fein, für Deutsche reicht’s.

Schlaglichter der Vernunft werfen Pfarrer, Priester, Arzt, Lehrer oder Besuch aus Budapest. Aber ohnmächtig bleiben, trotz Exorzismus und therapeutischer Schulung, auch sie gegenüber den teuflischen Vorgängen im Dorf. In einem bürgerlichen Feuille­ton würde an dieser Stelle – nicht zuletzt wegen der sich immer wieder bahnbrechenden unterdrückten Sexualität – vom »Verdrängten« im »Totalitarismus« die Rede sein. Dabei geht es in Nadas’ Roman um die kaputten, ausgespuckten Reste der bürgerlich-feudalen Gesellschaft – die auch kein Faschismus mehr retten konnte. Es ist das eine, dass die neue sozialistische Gesellschaft ihre Schwierigkeiten hatte, den richtigen Umgang damit zu finden. »Es war wie der Blick in eine fremde Welt, wo die Vögel mit menschlichen Stimmen sprechen«, wundert sich beispielsweise die aus der Hauptstadt angereiste junge Psychologiestudentin Piroschka. Das andere aber ist: Man muss längst nicht mehr bis an die Donau bei Budapest reisen, um wieder auf eine ähnliche Konkursmasse bürgerlicher Gesellschaft zu stoßen. Das weiß Nadas, das hat er im Sinn. In der Nacht, die auf das Ende der Geschichte folgte, sind aber nun mal alle Katzen grau.