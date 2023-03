Neu erschienen

Friedensforum

Das Schwerpunktthema im neuen Heft der Zeitschrift Friedensforum ist das Konzept der »sozialen Verteidigung«, also ein Konzept des gewaltfreien Widerstands gegen militärische Angriffe oder Putsche. Christine Schweitzer stellt das Konzept vor, Norman Paech fragt, ob es durch das Völkerrecht gedeckt ist. Mehrere Beiträge versuchen, historische Beispiele für die Umsetzbarkeit anzuführen. Außerdem: Lühr Henken schreibt über Vorträge und Diskussionen beim Friedensratschlag in Kassel im Dezember 2022. Raina Zimmering stellt einen Friedensvorschlag für die Ukraine aus Lateinamerika vor. Oren Ziv informiert über eine »Welle der Kriegsdienstverweigerung« in Israel. Martin Singe schreibt »über die Verantwortung der Ukraine für einen Ausweg aus dem Krieg«. (jW)

Bulletin

Das Bulletin der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer – Bund der Antifaschisten dokumentiert die Erklärung der FIR zum ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine: »Den Frieden gewinnen – nicht den Krieg!« Informiert wird über die Tagung des Exekutivausschusses der FIR in Athen im Februar und über den »skandalösen Umgang mit der Gedenkstätte KZ Sachsenburg«. Ulrich Schneider schreibt anlässlich einer Neuerscheinung über Überlebende und ihre Verbände »als Objekt der historischen Forschung«. (jW)

Gefangeneninfo

Die Zeitschrift Gefangeneninfo bringt einen längeren Beitrag zu den aktuellen Kämpfen im Iran und ein Interview zur Kriminalisierung der Gruppe »Roter Aufbau«. Verschiedene Beiträge informieren über aktuelle Kämpfe in europäischen Knästen, so etwa in Griechenland und in Italien. (jW)

