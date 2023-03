Einzigartig dumm

Guido Schiefer/epd/imago Putin-Deutung nach dem Geschmack von Courtois in Köln (28.2.2022)

Der westeuropäische Typus des in den 80er und 90er Jahren zum (Neo-)Liberalen gereiften Ex-Maoisten (oder Ex-Trotzkisten) wird hoffentlich irgendwann einmal umfassend untersucht und gewürdigt werden. Diese Leute, die sich in ihrer stupiden Parteinahme für den »Westen« und in der wütenden Bekämpfung seiner jeweils markierten »Feinde« von niemandem übertreffen lassen, haben gerade wieder Saison. Ein faszinierender Aspekt ihres Schaffens ist die Geradlinigkeit: Ehedem, als der Mantel auf links getragen wurde, haben sie die Sowjetunion und die mit ihr mehr oder weniger verbundenen kommunistischen Parteien viel inbrünstiger gehasst als viele Konservative, und neuerdings sehen sie buchstäblich hinter jedem Busch »Putin« lauern. Das eiserne Prinzip ist seit Jahrzehnten: Die Büchse donnert zuverlässig gegen jeden los, dem der »Westen« die Pest an den Hals wünscht.

Der französische Historiker Stéphane Courtois ist so etwas wie ein Modellathlet dieser Schule. Das von ihm vor einem Vierteljahrhundert kuratierte »Schwarzbuch des Kommunismus«, dessen Autoren wie Courtois in vielen Fällen eine maoistische oder trotzkistische Vergangenheit hatten, war ein Versuch, die regungslos am Boden liegende kommunistische Bewegung ein für allemal zu erledigen (der französische Verleger frohlockte 1997, die KP des Landes würde schon ein paar Wochen nach dem Erscheinen des Buches in der Versenkung verschwunden sein), indem man ihre Geschichte als in der Tendenz beispiellose oder allenfalls unter dem Dach der Totalitarismustheorie mit dem Nazismus vergleichbare globale Chronik von Verbrechen und Gewalt schrieb. Zentral war dabei der Einfall, der Leserschaft die sozialistische und kommunistische Idee einer gesellschaftlichen Alternative zum Kapitalismus als schon dem Ansatz nach verbrecherisch zu verkaufen. Auf der methodischen, analytischen und sogar der einfachen empirischen Ebene war das in vielerlei Hinsicht ein völliges Fiasko, auf der politischen aber ohne jeden Zweifel sehr erfolgreich.

Dem »Schwarzbuch Putin«, das Courtois nun zusammen mit der Journalistin Galia Ackerman herausgegeben hat, dürfte ein ähnlicher »Welterfolg« versagt bleiben. Einerseits, weil es in der aktuellen Flut an Putinistika nicht recht auffallen dürfte. Und andererseits, weil es inhaltlich noch dürftiger ausfällt als das Kommunismusschwarzbuch, an das Courtois nicht nur in der Namensgebung anknüpft. Die nicht ohne unfreiwillige Komik durchhaltbare Marschrichtung ist diesmal, Putins Russland als ein einziges Comeback der Sowjetunion und Putin persönlich als »Homo sovieticus« darzustellen – ohne auf gut 450 Seiten auch nur ein einziges Mal die Frage zu diskutieren, ob dieses Russland, sein politisches System und sein Staatschef, dessen politische Praxis und Ideologie nicht doch eher als direktes Resultat der Restauration des Kapitalismus und der Beseitigung der So­wjetunion vor über 30 Jahren zu erklären sind. Der Grund, warum diese an sich naheliegende Frage eisern gemieden wird, liegt auf der Hand: Damit würde sich die historisch-politische Konstruktion von Courtois und Co., in der für alle Gebrechen dieser Welt letztlich »der Kommunismus« verantwortlich ist, in Luft auflösen. Sie sprechen konsequent vom »sogenannten postkommunistischen Russland«.

Über den Inhalt des Buches muss man nicht viele Worte verlieren. Die »renommiertesten internationalen Expertinnen und Experten für Russland und den Kommunismus«, die der Verlag auf dem Einband anpreist – darunter aus Deutschland Claus Leggewie, Katja Gloger und Karl Schlögel, letzterer mit einem bizarren Beitrag über »Putinismus als Stil« –, leiten die Antworten auf alle aufgeworfenen Fragen aus dem (eingebildeten) Inhalt von Putins Kopf ab, den Courtois/Ackerman einleitend unter anderem so bestimmt haben: Putin studierte Jura, also »sozialistisches Recht, mit dem man ›Volksfeinde‹ in den Gulag schicken oder zum Tode verurteilen konnte«.

Die Herausgeber gehen davon aus, dass die Ereignisse des Jahres 1991 »einen Abschied vom Kommunismus und eine Zeitenwende« nicht gebracht haben. Mit Putin habe der »KGB/FSB« die Macht zurückerobert, und Putin höchstpersönlich »konservierte das kommunistische System der Staatsführung mit ihren wichtigsten Elementen, der vertikalen Ausrichtung und der Absage an einen Machtwechsel«. Diesen blühenden Unsinn nennen Courtois/Ackerman einen »einzigartigen Ansatz«. Die »Praxis des Kommunismus« bestimmen sie im Vorbeigehen als Verfahren, »einer Gruppe von Berufsrevolutionären mit den geeigneten Methoden an die Macht zu verhelfen«. Das aktuelle russische Regime sei in diesem Sinne ein »Sowjetsystem ohne kommunistisches Gedankengut«. Man kommt nicht umhin, eine so totale Abkehr von jeder Befassung mit den Tatsachen mutig zu nennen. Als »einzigartiges« Denkmal und Konzentrat der zeitgenössischen liberalen Mobilisierungsideologie ist dieses bodenlos schlechte Buch von bleibendem Wert.