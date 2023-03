»Die organisierte internationale Solidarität ist unsere Stärke«. Koordinationstreffen. Alle Interessierten aus Bonn und Umgebung sind eingeladen, bei den Vorbereitungen der Veranstaltungen der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba im April und Mai mitzumachen. Dienstag, 28.3., 19 Uhr. Ort: Restaurant Rosa Lu, Vorgebirgsstr. 80, Bonn. Veranstalter: FG BRD-Kuba Bonn

»Daß ein gutes Deutschland blühe«. Dokumentarfilm, DDR 1959/60. Der Film war ein Auftragswerk des Defa-Studios für Dokumentarfilme zum 10. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1959. Die ursprüngliche Textfassung von Stephan Hermlin wurde nicht abgenommen. Die zweite Textfassung stammte von Karl-Eduard von Schnitzler. Wir zeigen die ursprüngliche Fassung. Einführung von Detlef Kannapin. Im Anschluss: Gespräch mit dem Filmregisseur und Autor Günter Jordan. Mittwoch, 29.3., 19 Uhr. Ort: Café Sibylle, Karl-Marx-Allee 72, Berlin. Veranstalter: Peter-Hacks-Gesellschaft

»Gründung der Landesarbeitsgemeinschaft‚ Karl-Liebknecht-Kreis in und bei der Linken in Brandenburg«. Diese LAG konstituiert sich am Sonnabend, 1.4.23, 10 Uhr. Interessierte sind herzlich eingeladen. Ort: GEFAS, Fichtenauer Weg 53, Erkner. Veranstalter: LAG Karl-Liebknecht-Kreis

»22. Potsdamer Ostermarsch«. Kundgebung. Der Ostermarsch in Potsdam eröffnet die bundesweiten Ostermärsche. Es redet u. a. Sevim Dagdelen (Die Linke). Sonnabend, 1.4., 15 Uhr. Ort: Brandenburger Tor/Brandenburger Str., Potsdam. Veranstalter: Friedenskoordination Potsdam