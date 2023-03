Nachschlag: Ikone mit flauem Magen

Everett Collection/imago Im Training klappte es noch mit der Nahrungsaufnahme: Walentina Tereschkowa

Ihren grenzenlosen Mut hat sie auf ihre alten Tage nicht verloren. Sie würde gern noch mal zum Mars fliegen, das sei ihr Lieblingsplanet – und den langen Flug würde sie ohne Rückfahrkarte antreten, sagt Walentina Tereschkowa zum Ende dieser Doku. Ob die Chefs von Baikonur auf dieses Angebot eingehen werden? Eher zweifelhaft. So legendär die erste Frau im Weltall ist, ihre mehr als zwei Tage dauernde Reise im Juni 1963 verlief nicht komplikationslos, da täuschten die verschwommenen Livebilder der lächelnden Ikone im Raumanzug. Die Schwerelosigkeit machte ihr zu schaffen, die Kapsel war voller Erbrochenem und kurz vor der Landung vermissten sie am Boden die notwendigen Funksprüche der Tereschkowa. Die graue Eminenz der sowjetischen Raumfahrt, Sergej Koroljow, soll in dieser Situation gesagt haben, das sei die erste und letzte Frau gewesen, die er nach oben befördert habe. Die anderen Kosmonautinnen hatten dann zunächst das Nachsehen, erst 1982 startete mit Swetlana Sawizkaja die zweite Frau ins All. (mme)